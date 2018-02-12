رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة

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في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي جرت يومي السبت والأحد:
السبت 10 فيفري 2018 :
آساك كونكورد (موريتانيا) - الترجي الرياضي (تونس) 1-1
كنابس (مدغشقر) - كامبالا كابيتا سيتي أوتوريتي (أوغندا) 2-1
زاناكو (زامبيا) - القوات المسلحة (غامبيا) 3-0
تاون شيب رولرز (بوتسوانا) - المريخ (السودان) 3-0
غور ماهيا (كينيا) - ليونس فيجيتاريانوس (غينيا الاستوائية) 2-0
بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا) - بامبليموس (موريس) 2-0
سبورتينغ جي كا يو (زنزيبار) - زيسكو يونايتد (زامبيا) 0-0
جمعية فان (النيجر) - حورويا (غينيا) 1-3
يونغ أفريكانز (تنزانيا) - سان لويس (السيشال) 1-0
رايون سبور (رواندا) - ليديا لوديك أكاديمي (بوروندي) 1-1
آس ليوبار (الكونغو) - اس بو لومي (الطوغو) 2-1
جينيراشيون فوت (السنغال) - مصر المقاصة (مصر) 2-0
الملعب المالي (مالي) - جمعية ويليامس فيل (كوت ديفوار) 1-1
الدفاع الجديدي (المغرب) - بنفيكا (غينيا بيساو) 10-0
الأحد 11 فيفري 2018 :
سان جورج (إثيوبيا) - السلام (جنوب السودان) أجلت
جمعية أوتوهو (الكونغو) - مولودية الجزائر (الجزائر) 2-0
وفاق سطيف (الجزائر) - أولمبيك ريال بانغي (إفريقيا الوسطى) 6-0
بانتو أف سي (ليزوتو) - مبابان سوالوز (سوازيلندا) 2-4
التحدي (ليبيا) - ادوانا ستارز (غانا) 1-0
ريال باماكو (مالي) - أم أف أم كرة القدم (نيجيريا) 1-1
بلاتو يونايتد (نيجيريا) - إيدينغ سبور (الكاميرون) 3-0
ليسر أف سي (ليبيريا) - الهلال (السودان) 1-0
بوفل دو بورقو (البنين) - أساك أبيدجان (كوت ديفوار) 1-1
نادي نغايا (جزر القمر) - اتحاد سونغو (الموزمبيق) 1-1
جمعية فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - بي فوروارد واندرير (مالاوي) 4-0
بريميرو أغوستو (أنغولا) - نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) 3-0
تجرى مباريات الإياب يومي 20 و21 فيفري الجاري.
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي جرت يومي السبت والأحد:
السبت 10 فيفري 2018 :
آساك كونكورد (موريتانيا) - الترجي الرياضي (تونس) 1-1
كنابس (مدغشقر) - كامبالا كابيتا سيتي أوتوريتي (أوغندا) 2-1
زاناكو (زامبيا) - القوات المسلحة (غامبيا) 3-0
تاون شيب رولرز (بوتسوانا) - المريخ (السودان) 3-0
غور ماهيا (كينيا) - ليونس فيجيتاريانوس (غينيا الاستوائية) 2-0
بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا) - بامبليموس (موريس) 2-0
سبورتينغ جي كا يو (زنزيبار) - زيسكو يونايتد (زامبيا) 0-0
جمعية فان (النيجر) - حورويا (غينيا) 1-3
يونغ أفريكانز (تنزانيا) - سان لويس (السيشال) 1-0
رايون سبور (رواندا) - ليديا لوديك أكاديمي (بوروندي) 1-1
آس ليوبار (الكونغو) - اس بو لومي (الطوغو) 2-1
جينيراشيون فوت (السنغال) - مصر المقاصة (مصر) 2-0
الملعب المالي (مالي) - جمعية ويليامس فيل (كوت ديفوار) 1-1
الدفاع الجديدي (المغرب) - بنفيكا (غينيا بيساو) 10-0
الأحد 11 فيفري 2018 :
سان جورج (إثيوبيا) - السلام (جنوب السودان) أجلت
جمعية أوتوهو (الكونغو) - مولودية الجزائر (الجزائر) 2-0
وفاق سطيف (الجزائر) - أولمبيك ريال بانغي (إفريقيا الوسطى) 6-0
بانتو أف سي (ليزوتو) - مبابان سوالوز (سوازيلندا) 2-4
التحدي (ليبيا) - ادوانا ستارز (غانا) 1-0
ريال باماكو (مالي) - أم أف أم كرة القدم (نيجيريا) 1-1
بلاتو يونايتد (نيجيريا) - إيدينغ سبور (الكاميرون) 3-0
ليسر أف سي (ليبيريا) - الهلال (السودان) 1-0
بوفل دو بورقو (البنين) - أساك أبيدجان (كوت ديفوار) 1-1
نادي نغايا (جزر القمر) - اتحاد سونغو (الموزمبيق) 1-1
جمعية فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - بي فوروارد واندرير (مالاوي) 4-0
بريميرو أغوستو (أنغولا) - نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) 3-0
تجرى مباريات الإياب يومي 20 و21 فيفري الجاري.
-
11:42وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018
-
11:23تقرير: الأمنيون يتصدرون ترتيب الاعتداءات على الإعلاميين
12 فيفري 2018
-
11:16نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018
-
11:05موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018
-
10:58بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018
-
10:36حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات
12 فيفري 2018
-
10:16الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير
12 فيفري 2018
-
10:05الرابطة المحترفة الاولى: كريم الخميري يدير لقاء الترجي والنجم
12 فيفري 2018
-
10:01رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018
-
09:50بوليفيا: قتلى في اليوم الأول من أضخم مهرجان فولكلوري في البلاد
12 فيفري 2018
-
09:25حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات
12 فيفري 2018
-
09:16عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018
-
08:47فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون
12 فيفري 2018
-
08:00محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
12 فيفري 2018
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018