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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
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الأولى
رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018 | 10:01

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي جرت يومي السبت والأحد:

السبت 10 فيفري 2018 :

آساك كونكورد (موريتانيا) - الترجي الرياضي (تونس) 1-1

كنابس (مدغشقر) - كامبالا كابيتا سيتي أوتوريتي (أوغندا) 2-1

زاناكو (زامبيا) - القوات المسلحة (غامبيا) 3-0

تاون شيب رولرز (بوتسوانا) - المريخ (السودان) 3-0

غور ماهيا (كينيا) - ليونس فيجيتاريانوس (غينيا الاستوائية) 2-0

بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا) - بامبليموس (موريس) 2-0

سبورتينغ جي كا يو (زنزيبار) - زيسكو يونايتد (زامبيا) 0-0

جمعية فان (النيجر) - حورويا (غينيا) 1-3

يونغ أفريكانز (تنزانيا) - سان لويس (السيشال) 1-0

رايون سبور (رواندا) - ليديا لوديك أكاديمي (بوروندي) 1-1

آس ليوبار (الكونغو) - اس بو لومي (الطوغو) 2-1

جينيراشيون فوت (السنغال) - مصر المقاصة (مصر) 2-0

الملعب المالي (مالي) - جمعية ويليامس فيل (كوت ديفوار) 1-1

الدفاع الجديدي (المغرب) - بنفيكا (غينيا بيساو) 10-0

الأحد 11 فيفري 2018 :

سان جورج (إثيوبيا) - السلام (جنوب السودان) أجلت

جمعية أوتوهو (الكونغو) - مولودية الجزائر (الجزائر) 2-0

وفاق سطيف (الجزائر) - أولمبيك ريال بانغي (إفريقيا الوسطى) 6-0

بانتو أف سي (ليزوتو) - مبابان سوالوز (سوازيلندا) 2-4

التحدي (ليبيا) - ادوانا ستارز (غانا) 1-0

ريال باماكو (مالي) - أم أف أم كرة القدم (نيجيريا) 1-1

بلاتو يونايتد (نيجيريا) - إيدينغ سبور (الكاميرون) 3-0

ليسر أف سي (ليبيريا) - الهلال (السودان) 1-0

بوفل دو بورقو (البنين) - أساك أبيدجان (كوت ديفوار) 1-1

نادي نغايا (جزر القمر) - اتحاد سونغو (الموزمبيق) 1-1

جمعية فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - بي فوروارد واندرير (مالاوي) 4-0

بريميرو أغوستو (أنغولا) - نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) 3-0

تجرى مباريات الإياب يومي 20 و21 فيفري الجاري.

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الأولى
رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018 | 10:01

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي جرت يومي السبت والأحد:

السبت 10 فيفري 2018 :

آساك كونكورد (موريتانيا) - الترجي الرياضي (تونس) 1-1

كنابس (مدغشقر) - كامبالا كابيتا سيتي أوتوريتي (أوغندا) 2-1

زاناكو (زامبيا) - القوات المسلحة (غامبيا) 3-0

تاون شيب رولرز (بوتسوانا) - المريخ (السودان) 3-0

غور ماهيا (كينيا) - ليونس فيجيتاريانوس (غينيا الاستوائية) 2-0

بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا) - بامبليموس (موريس) 2-0

سبورتينغ جي كا يو (زنزيبار) - زيسكو يونايتد (زامبيا) 0-0

جمعية فان (النيجر) - حورويا (غينيا) 1-3

يونغ أفريكانز (تنزانيا) - سان لويس (السيشال) 1-0

رايون سبور (رواندا) - ليديا لوديك أكاديمي (بوروندي) 1-1

آس ليوبار (الكونغو) - اس بو لومي (الطوغو) 2-1

جينيراشيون فوت (السنغال) - مصر المقاصة (مصر) 2-0

الملعب المالي (مالي) - جمعية ويليامس فيل (كوت ديفوار) 1-1

الدفاع الجديدي (المغرب) - بنفيكا (غينيا بيساو) 10-0

الأحد 11 فيفري 2018 :

سان جورج (إثيوبيا) - السلام (جنوب السودان) أجلت

جمعية أوتوهو (الكونغو) - مولودية الجزائر (الجزائر) 2-0

وفاق سطيف (الجزائر) - أولمبيك ريال بانغي (إفريقيا الوسطى) 6-0

بانتو أف سي (ليزوتو) - مبابان سوالوز (سوازيلندا) 2-4

التحدي (ليبيا) - ادوانا ستارز (غانا) 1-0

ريال باماكو (مالي) - أم أف أم كرة القدم (نيجيريا) 1-1

بلاتو يونايتد (نيجيريا) - إيدينغ سبور (الكاميرون) 3-0

ليسر أف سي (ليبيريا) - الهلال (السودان) 1-0

بوفل دو بورقو (البنين) - أساك أبيدجان (كوت ديفوار) 1-1

نادي نغايا (جزر القمر) - اتحاد سونغو (الموزمبيق) 1-1

جمعية فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - بي فوروارد واندرير (مالاوي) 4-0

بريميرو أغوستو (أنغولا) - نادي بلاتينيوم (زيمبابوي) 3-0

تجرى مباريات الإياب يومي 20 و21 فيفري الجاري.

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12 فيفري 2018 السّاعة 11:16
انطلق موسم زراعة البطاطا الفصلية في مختلف مناطق ولاية نابل منذ أسابيع ومن المتوقع ان تفوق المساحات المزروعة...
المزيد >>
موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018 السّاعة 11:05
نفذ اليوم الاثنين اعوان والإطارات الوسطى والعليا لشركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية امام المقر الإجتماعي...
المزيد >>
بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018 السّاعة 10:58
أحالت يوم 11 فيفري 2018 دورية تابعة للسجن المدني بالناظور على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت عنصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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