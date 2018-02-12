حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات

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11:05موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
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10:01رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
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09:50بوليفيا: قتلى في اليوم الأول من أضخم مهرجان فولكلوري في البلاد
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09:25حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات
12 فيفري 2018
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09:16عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
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08:47فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون
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08:00محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
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23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
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23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
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23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
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21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
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21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
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20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
التوقعات الجوية ليوم الاثنين 12 فيفري 2018:
-سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ثم تشمل مناطق الوسط آخر الليل وتكون مؤقتا رعدية.
-تساقط البرد بأماكن محدودة.
- الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.
- البحر شديد الاضطراب.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
- سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط.
- الريح من القطاع الغربي ثم من القطاع الشمالي قوية من 30 إلى 50 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد.
- البحر هائج.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 14 و 18 درجة ببقية المناطق.
التوقعات الجوية ليوم الاثنين 12 فيفري 2018:
-سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ثم تشمل مناطق الوسط آخر الليل وتكون مؤقتا رعدية.
-تساقط البرد بأماكن محدودة.
- الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.
- البحر شديد الاضطراب.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
- سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط.
- الريح من القطاع الغربي ثم من القطاع الشمالي قوية من 30 إلى 50 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد.
- البحر هائج.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 14 و 18 درجة ببقية المناطق.
-
11:42وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018
-
11:23تقرير: الأمنيون يتصدرون ترتيب الاعتداءات على الإعلاميين
12 فيفري 2018
-
11:16نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018
-
11:05موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018
-
10:58بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018
-
10:36حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات
12 فيفري 2018
-
10:16الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير
12 فيفري 2018
-
10:05الرابطة المحترفة الاولى: كريم الخميري يدير لقاء الترجي والنجم
12 فيفري 2018
-
10:01رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018
-
09:50بوليفيا: قتلى في اليوم الأول من أضخم مهرجان فولكلوري في البلاد
12 فيفري 2018
-
09:25حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات
12 فيفري 2018
-
09:16عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018
-
08:47فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون
12 فيفري 2018
-
08:00محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
12 فيفري 2018
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018