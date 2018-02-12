حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

التوقعات الجوية ليوم الاثنين 12 فيفري 2018:

-سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ثم تشمل مناطق الوسط آخر الليل وتكون مؤقتا رعدية.

-تساقط البرد بأماكن محدودة.

- الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

- البحر شديد الاضطراب.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018

- سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط.

- الريح من القطاع الغربي ثم من القطاع الشمالي قوية من 30 إلى 50 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد.

- البحر هائج.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 14 و 18 درجة ببقية المناطق.