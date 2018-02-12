ربح الملايين ومات قهرا!

عثر على جثة رجل تايلاندي في شقته، بعد عدة أيام من فوزه بجائزة يانصيب بلغت 1.27 مليون دولار تقريبا.

ووجد أقارب جيراوت بونغبخان بجانب جثته رسالة يعتذر فيها من أهله وأصدقائه لأنه انتحر، بعد أن اكتشف فقدانه لبطاقة اليانصيب التي ربح بها 42 مليون بات تايلندي.

وكان بونغبخان قد دعا أقاربه وأصدقاءه إلى منزله للاحتفال بالفوز، وفي اليوم التالي بحث عن بطاقة اليانصيب الرابحة ولم يجدها، واكتشف بأنه لا يستطيع استلام الجائزة من دون هذه البطاقة.

ولم تذكر صحيفة «ميرور»، التي أوردت الخبر، تفاصيل أخرى عن الحادثة وما إذا كانت الشرطة تحقق في القضية أم لا.