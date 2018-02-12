فتـاة تقاضـي شركـة طيـران بسبب «فأرتهــا الصغيـــرة»

قالت فتاة أمريكية إنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد شركة طيران «سبيريت»، بعد أن منعت فأرتها الصغيرة من دخول الطائرة، ثم اقترحت عليها إحدى العاملات في الشركة «بإلقاء الفأرة في المرحاض».

وأوضحت بيلين ألديكوسيا (21 عاما) أنها كانت ستسافر على طائرة تابعة لشركة «سبيريت إيرلاينز» من ميريلاند إلى فلوريدا في أمريكا، وقد تواصلت مع الشركة عبر الهاتف مرتين قبل أن تأتي إلى المطار لتتأكد من إمكانها إحضار فأرتها الهامستر «بيبلز». وأشارت الفتاة إلى أن أحد العاملين في الشركة أكد لها أنه بإمكانها السفر مع بيبلز، ثم منعت بعد وصولها المطار من إدخال الفأرة الطائرة. وأضافت أن الموظفة، التي تعمل لدى الشركة «اقترحت عليها أن تلقي بيبلز في المرحاض».