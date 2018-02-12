«الصديقان» ترومب وكيم يطردان مــن أولمبيــاد كوريــا الجنوبيــة

تسبب شخصان تنكرا في هيئة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بلبلة عندما ظهرا في أروقة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الجمعة الماضي قبل أن يطردهما أفراد الأمن.

وحسب «رويترز»، قال المتنكر على هيئة كيم الذي رفض أن يذكر اسمه «نحن على وفاق تام». وأضاف «أردنا أن نفاجئ الجميع ونأتي بالسلام العالمي ثم رافقنا حراس الأمن إلى الخارج وهذا ما أظن أنه ظلم حقا ألا يريد الجميع السلام»؟.

واتسمت أجواء مراسم الافتتاح بإظهار لوحدة رمزية بين الكوريتين. ودخل لاعبو البلدين إلى الملعب تحت راية علم موحد فيما شاهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج العرض من مقصورة كبار الزوار.