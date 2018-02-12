نداء إلى رئيس النيابة الخصوصية ببلدية الخليدية:تسوية وضعية بالوعة واقعة بحي النوامر الخليدية

إنني المسمى محسن الهمامي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد00080910 بتاريخ 03ـ10ـ2013 قاطن بحي النوامر الخليدية.

أتوجه إليكم سيدي بمطلبي هذا ملتمسا النظر في مسألة البالوعة التي تخص جاري والتي توجد في حالة سيئة وتنبعث منها روائح كريهة جدا أثّرت سلبا على حالتي الصحية السيئة لا سيما أنني أعاني من ضيق في التنفس...

وقد سبق لي لقاء سلفكم في فرصتين سابقتين السنة الفارطة من أجل نفس الموضوع ولم يتغير أي شيء وظلّ الأمر على حاله في حين أن حالتي الصحية تزداد سوءا.