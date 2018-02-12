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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الوطنية
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

نحن مجموعة من عمّال شركة الاستغلال والتصرف لمحطة «شال» سيدي خليفة، تم انتدابنا سنوات 98 – 99 – 2000 – 2001 – 2008 إلى 14 ماي 2015 حيث تم تسليمنا محضر إحالة غير قانوني للإمضاء عليه من طرف العملة إلى شركة «باقاتي باقاتي» فرفضنا ذلك، وبعدها عقدنا عدة جلسات مع الأطراف الاجتماعية والسلط المحلية وأساسا معتمد بوفيشة ومتفقد الشغل ببوفيشة وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن شركة الاستغلال والتصرف.
وبتاريخ 30 سبتمبر 2015 تمّ طردنا من العمل بحضور ممثل تفقدية الشغل، ومنذ ذلك التاريخ رفعنا قضية لدى المحاكم وتم الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى لصالح الشركة وفي طور الاستئناف تم إقرار الحكم الابتدائي رغم أن كل الوثائق تعطي الحق للعملة.
وبناء على ذلك نتوجه بهذا النداء إلى السيد رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس نواب الشعب حتى يتم تمكيننا من حقوقنا مع العلم أن هناك من توفّي وبقي حقه ضائعا وقد ترك من خلفه عائلة في حاجة للمساعدة.

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الوطنية
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

نحن مجموعة من عمّال شركة الاستغلال والتصرف لمحطة «شال» سيدي خليفة، تم انتدابنا سنوات 98 – 99 – 2000 – 2001 – 2008 إلى 14 ماي 2015 حيث تم تسليمنا محضر إحالة غير قانوني للإمضاء عليه من طرف العملة إلى شركة «باقاتي باقاتي» فرفضنا ذلك، وبعدها عقدنا عدة جلسات مع الأطراف الاجتماعية والسلط المحلية وأساسا معتمد بوفيشة ومتفقد الشغل ببوفيشة وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن شركة الاستغلال والتصرف.
وبتاريخ 30 سبتمبر 2015 تمّ طردنا من العمل بحضور ممثل تفقدية الشغل، ومنذ ذلك التاريخ رفعنا قضية لدى المحاكم وتم الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى لصالح الشركة وفي طور الاستئناف تم إقرار الحكم الابتدائي رغم أن كل الوثائق تعطي الحق للعملة.
وبناء على ذلك نتوجه بهذا النداء إلى السيد رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس نواب الشعب حتى يتم تمكيننا من حقوقنا مع العلم أن هناك من توفّي وبقي حقه ضائعا وقد ترك من خلفه عائلة في حاجة للمساعدة.

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وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في...
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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