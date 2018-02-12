رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

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نحن مجموعة من عمّال شركة الاستغلال والتصرف لمحطة «شال» سيدي خليفة، تم انتدابنا سنوات 98 – 99 – 2000 – 2001 – 2008 إلى 14 ماي 2015 حيث تم تسليمنا محضر إحالة غير قانوني للإمضاء عليه من طرف العملة إلى شركة «باقاتي باقاتي» فرفضنا ذلك، وبعدها عقدنا عدة جلسات مع الأطراف الاجتماعية والسلط المحلية وأساسا معتمد بوفيشة ومتفقد الشغل ببوفيشة وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن شركة الاستغلال والتصرف.
وبتاريخ 30 سبتمبر 2015 تمّ طردنا من العمل بحضور ممثل تفقدية الشغل، ومنذ ذلك التاريخ رفعنا قضية لدى المحاكم وتم الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى لصالح الشركة وفي طور الاستئناف تم إقرار الحكم الابتدائي رغم أن كل الوثائق تعطي الحق للعملة.
وبناء على ذلك نتوجه بهذا النداء إلى السيد رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس نواب الشعب حتى يتم تمكيننا من حقوقنا مع العلم أن هناك من توفّي وبقي حقه ضائعا وقد ترك من خلفه عائلة في حاجة للمساعدة.
نحن مجموعة من عمّال شركة الاستغلال والتصرف لمحطة «شال» سيدي خليفة، تم انتدابنا سنوات 98 – 99 – 2000 – 2001 – 2008 إلى 14 ماي 2015 حيث تم تسليمنا محضر إحالة غير قانوني للإمضاء عليه من طرف العملة إلى شركة «باقاتي باقاتي» فرفضنا ذلك، وبعدها عقدنا عدة جلسات مع الأطراف الاجتماعية والسلط المحلية وأساسا معتمد بوفيشة ومتفقد الشغل ببوفيشة وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن شركة الاستغلال والتصرف.
وبتاريخ 30 سبتمبر 2015 تمّ طردنا من العمل بحضور ممثل تفقدية الشغل، ومنذ ذلك التاريخ رفعنا قضية لدى المحاكم وتم الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى لصالح الشركة وفي طور الاستئناف تم إقرار الحكم الابتدائي رغم أن كل الوثائق تعطي الحق للعملة.
وبناء على ذلك نتوجه بهذا النداء إلى السيد رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس نواب الشعب حتى يتم تمكيننا من حقوقنا مع العلم أن هناك من توفّي وبقي حقه ضائعا وقد ترك من خلفه عائلة في حاجة للمساعدة.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-