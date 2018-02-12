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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
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الأولى
عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018 | 09:16

أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين القضاء على 12 عنصراً إرهابياً والقبض على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم في عملية سيناء 2018. وتواصل قوات مكافحة الإرهاب الهجوم المركز على البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر تزامناً مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن الإرهابيين قُتلوا "خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة".

كما أسفرت العملية الواسعة في سيناء أيضاً عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفاً للإرهابيين".

كما تم ضبط أو تدمير 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، بالإضافة لـ27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وكشف بيان الجيش أيضاً عن تدمير 30 وكرا ومخزنا عثر بداخله على كميات من المواد الكيمياوية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.

وأضاف أن العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين تمكنت من اكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تمت زراعتها، والعثور على 13 مخبأ تحت الأرض بداخلهم كميات كبيرة من مواد الإعاشة وقطع غيار للدراجات النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.

كما تم اكتشاف وتدمير خندق مجهز هندسياً ومغطى بطول 250 مترا وعرض مترين، بالإضافة لضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة.

وفي سياق متّصل، تمكنت القوات الجوية من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى مصر "عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي" وذلك من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملة بالأسلحة والذخائر، مما أدى لمقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل.

كما كشف بيان الجيش أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تقوم بتنظيم 398 دورية وكمين بكافة مدن ومحافظات مصر.

وكان الجيش أعلن أمس الأحد القضاء على 16 إرهابياً والقبض على 34 من "العناصر الإرهابية والمشتبه بهم"، بالإضافة لتدمير 66 هدفاً في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية" في شبه جزيرة سيناء.

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" الجمعة، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فيفري.

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الأولى
عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018 | 09:16

أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين القضاء على 12 عنصراً إرهابياً والقبض على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم في عملية سيناء 2018. وتواصل قوات مكافحة الإرهاب الهجوم المركز على البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر تزامناً مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن الإرهابيين قُتلوا "خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة".

كما أسفرت العملية الواسعة في سيناء أيضاً عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفاً للإرهابيين".

كما تم ضبط أو تدمير 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، بالإضافة لـ27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وكشف بيان الجيش أيضاً عن تدمير 30 وكرا ومخزنا عثر بداخله على كميات من المواد الكيمياوية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.

وأضاف أن العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين تمكنت من اكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تمت زراعتها، والعثور على 13 مخبأ تحت الأرض بداخلهم كميات كبيرة من مواد الإعاشة وقطع غيار للدراجات النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.

كما تم اكتشاف وتدمير خندق مجهز هندسياً ومغطى بطول 250 مترا وعرض مترين، بالإضافة لضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة.

وفي سياق متّصل، تمكنت القوات الجوية من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى مصر "عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي" وذلك من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملة بالأسلحة والذخائر، مما أدى لمقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل.

كما كشف بيان الجيش أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تقوم بتنظيم 398 دورية وكمين بكافة مدن ومحافظات مصر.

وكان الجيش أعلن أمس الأحد القضاء على 16 إرهابياً والقبض على 34 من "العناصر الإرهابية والمشتبه بهم"، بالإضافة لتدمير 66 هدفاً في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية" في شبه جزيرة سيناء.

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" الجمعة، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فيفري.

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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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