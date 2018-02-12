عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً

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أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين القضاء على 12 عنصراً إرهابياً والقبض على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم في عملية سيناء 2018. وتواصل قوات مكافحة الإرهاب الهجوم المركز على البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر تزامناً مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة.
وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن الإرهابيين قُتلوا "خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة".
كما أسفرت العملية الواسعة في سيناء أيضاً عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفاً للإرهابيين".
كما تم ضبط أو تدمير 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، بالإضافة لـ27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وكشف بيان الجيش أيضاً عن تدمير 30 وكرا ومخزنا عثر بداخله على كميات من المواد الكيمياوية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.
وأضاف أن العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين تمكنت من اكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تمت زراعتها، والعثور على 13 مخبأ تحت الأرض بداخلهم كميات كبيرة من مواد الإعاشة وقطع غيار للدراجات النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.
كما تم اكتشاف وتدمير خندق مجهز هندسياً ومغطى بطول 250 مترا وعرض مترين، بالإضافة لضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة.
وفي سياق متّصل، تمكنت القوات الجوية من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى مصر "عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي" وذلك من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملة بالأسلحة والذخائر، مما أدى لمقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل.
كما كشف بيان الجيش أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تقوم بتنظيم 398 دورية وكمين بكافة مدن ومحافظات مصر.
وكان الجيش أعلن أمس الأحد القضاء على 16 إرهابياً والقبض على 34 من "العناصر الإرهابية والمشتبه بهم"، بالإضافة لتدمير 66 هدفاً في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية" في شبه جزيرة سيناء.
وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" الجمعة، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فيفري.
أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين القضاء على 12 عنصراً إرهابياً والقبض على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم في عملية سيناء 2018. وتواصل قوات مكافحة الإرهاب الهجوم المركز على البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر تزامناً مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة.
وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن الإرهابيين قُتلوا "خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة".
كما أسفرت العملية الواسعة في سيناء أيضاً عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفاً للإرهابيين".
كما تم ضبط أو تدمير 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، بالإضافة لـ27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وكشف بيان الجيش أيضاً عن تدمير 30 وكرا ومخزنا عثر بداخله على كميات من المواد الكيمياوية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.
وأضاف أن العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين تمكنت من اكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تمت زراعتها، والعثور على 13 مخبأ تحت الأرض بداخلهم كميات كبيرة من مواد الإعاشة وقطع غيار للدراجات النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.
كما تم اكتشاف وتدمير خندق مجهز هندسياً ومغطى بطول 250 مترا وعرض مترين، بالإضافة لضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة.
وفي سياق متّصل، تمكنت القوات الجوية من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى مصر "عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي" وذلك من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملة بالأسلحة والذخائر، مما أدى لمقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل.
كما كشف بيان الجيش أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تقوم بتنظيم 398 دورية وكمين بكافة مدن ومحافظات مصر.
وكان الجيش أعلن أمس الأحد القضاء على 16 إرهابياً والقبض على 34 من "العناصر الإرهابية والمشتبه بهم"، بالإضافة لتدمير 66 هدفاً في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية" في شبه جزيرة سيناء.
وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" الجمعة، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فيفري.
-
11:42وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018
-
11:23تقرير: الأمنيون يتصدرون ترتيب الاعتداءات على الإعلاميين
12 فيفري 2018
-
11:16نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018
-
11:05موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018
-
10:58بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018
-
10:36حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات
12 فيفري 2018
-
10:16الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير
12 فيفري 2018
-
10:05الرابطة المحترفة الاولى: كريم الخميري يدير لقاء الترجي والنجم
12 فيفري 2018
-
10:01رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018
-
09:50بوليفيا: قتلى في اليوم الأول من أضخم مهرجان فولكلوري في البلاد
12 فيفري 2018
-
09:25حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات
12 فيفري 2018
-
09:16عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018
-
08:47فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون
12 فيفري 2018
-
08:00محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
12 فيفري 2018
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018