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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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الوطنية
نداء إلى وزير العدل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

إني المسمى مصطفى بن حمدة عبيد صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد00065699 الصادرة بتاريخ 30 أوت 2012 والقاطن بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف لقد تحيل عليّ شخص ليس لديه مكان قار ولا يمكن الاتصال به إلا عن طريق الهاتف وقد أعلمني بأنه عدل إشهاد وله محل بتونس وهذا بمثابة انتحال الصفة وتقبل مني عدد الوثائق لضيعتي بمنطقة بيرين ومسكن واسطبل وبئر عميق والمقسم الذي في حوزتي وطلب مني توكيلا مفوضا قصد البيع والقبض والتسجيل والتمكين دون سواه الأمر الذي استغربت منه وبعد 3 ساعات فسخت له التوكيل وأعلمته بعدول منفذة من تونس ومن بلده أي الدهماني لذا أرجو سيدي الوزير إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصافي.

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الوطنية
نداء إلى وزير العدل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

إني المسمى مصطفى بن حمدة عبيد صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد00065699 الصادرة بتاريخ 30 أوت 2012 والقاطن بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف لقد تحيل عليّ شخص ليس لديه مكان قار ولا يمكن الاتصال به إلا عن طريق الهاتف وقد أعلمني بأنه عدل إشهاد وله محل بتونس وهذا بمثابة انتحال الصفة وتقبل مني عدد الوثائق لضيعتي بمنطقة بيرين ومسكن واسطبل وبئر عميق والمقسم الذي في حوزتي وطلب مني توكيلا مفوضا قصد البيع والقبض والتسجيل والتمكين دون سواه الأمر الذي استغربت منه وبعد 3 ساعات فسخت له التوكيل وأعلمته بعدول منفذة من تونس ومن بلده أي الدهماني لذا أرجو سيدي الوزير إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصافي.

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وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:01
إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة...
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«الشروق» تتابع الحرب على مافيا السجائر والمواد المدعمة:تجميد 90 رخصة سجائر وتورّط 12 تاجرا في الاحتكار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كان المدير الجهوي للتجارة محمد الهادي...
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وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول...
المزيد >>
حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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