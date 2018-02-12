نداء إلى وزير العدل

إني المسمى مصطفى بن حمدة عبيد صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد00065699 الصادرة بتاريخ 30 أوت 2012 والقاطن بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف لقد تحيل عليّ شخص ليس لديه مكان قار ولا يمكن الاتصال به إلا عن طريق الهاتف وقد أعلمني بأنه عدل إشهاد وله محل بتونس وهذا بمثابة انتحال الصفة وتقبل مني عدد الوثائق لضيعتي بمنطقة بيرين ومسكن واسطبل وبئر عميق والمقسم الذي في حوزتي وطلب مني توكيلا مفوضا قصد البيع والقبض والتسجيل والتمكين دون سواه الأمر الذي استغربت منه وبعد 3 ساعات فسخت له التوكيل وأعلمته بعدول منفذة من تونس ومن بلده أي الدهماني لذا أرجو سيدي الوزير إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصافي.