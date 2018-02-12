الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
الوطنية
رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

بعد أداء واجب التحية الوطنية الصادقة اللائقة بمقامكم، باسم الوفاء لجماهير شعبنا الثائرة التي ساندتنا في اعتصام القصبة 2، الذي كان له الفضل في إنقاذ البلاد من نفق مظلم. حيث أسّس للمسار الانتقالي برمّته، من خلال تحقيق مطلب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، الذي بدوره أسّس لمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا اليوم.
ووفاء لدماء شهداء تونس البررة، ولحزن وألم الثكالى والأرامل ولدموع الأيتام من أبناء الشهداء، وواجبنا الوطني والأخلاقي والتاريخي بوصفنا من مؤسسي المسار الانتقالي، أن نتحمّل كامل مسؤوليّاتنا تجاه شعبنا وتجاه أجيالنا القادمة.حيث أنّه بعد ثبوت الفشل الذريع للنظام المجلسي النيابي الحالي الذي عوّض ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية الأحزاب والهيئات والمنظّمات، مما شلّ مؤسّسات الدولة ومسّ من هيبتها داخليا وخارجيا، وشتّت القرار السياسي وعطّل مسارات التنمية والتشغيل. وهي الشعارات التي من أجلها استشهد شهداء تونس البررة إبّان الثورة وبعدها وأوصل البلاد الى ما هي عليه اليوم من أزمات وتصنيفات واختراقات.
وإن كنّا نتفهّم حرص فخامتكم على احترام الدستور الحالي ،فذلك لا يمنع عنّا تحميلكم كامل المسؤولية الدستورية والتاريخية. حيث ندعو فخامتكم من موقعكم كرئيس الجمهورية التونسية المنتخب مباشرة من الشعب، الى دعمنا في إطلاق العريضة الوطنية من أجل استشارة شعبنا في تغيير نظام الحكم في تونس. وقد بات من حقّنا تفعيل كلّ الوسائل الديمقراطية بما يتماشى واحترام نصّ الدستور الحالي، والإعلان عن إطلاق مبادرة العريضة الوطنية لتغيير نظام الحكم كما نصّ عليه ذات الدستور في علاقة بآليات استشارة شعبنا خارج آلية الانتخابات وجمع أكثر عدد ممكن من توقيعات المواطنين الداعمين لهذه المبادرة. وسيتم رفع نتائج هذه المبادرة تباعا إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى مؤسسة رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة مجلس نواب الشعب وإلى رئاسة الحكومة وإلى المحكمة الإدارية وكافة الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني والسياسي في تونس.
وسوف تدعو الهيئة التأسيسية لمبادرة "العريضة الوطنية"، كافة القوى الديمقراطية وفعاليات المجتمع المدني والسياسي في تونس وخارجها، إلى الانضمام إلى هذه المبادرة التي تحمل عنوان "إيد وحدة الناس الكل"، بهدف انتخاب الهيئة الرسمية للمبادرة على هامش الندوة الصحفية التي ستنعقد بتونس العاصمة في تاريخ يحدّد لاحقا. كما تهيب الهيئة الوقتية للعريضة الوطنية بوسائل الإعلام الوطنية بتغطية كافة فعاليات ونشاطات الهيئة، بما يتماشى ودورها الطلائعي في حماية أهداف الثورة وتمكين شعبنا من نظام حكم يؤسس لديمقراطية حقيقية.
وتفضّلوا فخامة رئيس الجمهورية بقبول أسمى وأرقى عبارات التحية والاحترام والتقدير، وفي حفظ الله ورعايته دمتم موفّقين في قيادة بلادنا لما فيه خير شعبنا وسلامة وطننا.
والســــلام...
الإمضــــاء
(رئيس الهيئة الوقتية لمبادرة العريضة الوطنية
المنبثقة عن جمعية رسالة القصبة)
رفيق نور بن الكيلاني

تقرؤون أيضا
وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:01
إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة...
المزيد >>
«الشروق» تتابع الحرب على مافيا السجائر والمواد المدعمة:تجميد 90 رخصة سجائر وتورّط 12 تاجرا في الاحتكار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كان المدير الجهوي للتجارة محمد الهادي...
المزيد >>
وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول...
المزيد >>
حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

بعد أداء واجب التحية الوطنية الصادقة اللائقة بمقامكم، باسم الوفاء لجماهير شعبنا الثائرة التي ساندتنا في اعتصام القصبة 2، الذي كان له الفضل في إنقاذ البلاد من نفق مظلم. حيث أسّس للمسار الانتقالي برمّته، من خلال تحقيق مطلب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، الذي بدوره أسّس لمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا اليوم.
ووفاء لدماء شهداء تونس البررة، ولحزن وألم الثكالى والأرامل ولدموع الأيتام من أبناء الشهداء، وواجبنا الوطني والأخلاقي والتاريخي بوصفنا من مؤسسي المسار الانتقالي، أن نتحمّل كامل مسؤوليّاتنا تجاه شعبنا وتجاه أجيالنا القادمة.حيث أنّه بعد ثبوت الفشل الذريع للنظام المجلسي النيابي الحالي الذي عوّض ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية الأحزاب والهيئات والمنظّمات، مما شلّ مؤسّسات الدولة ومسّ من هيبتها داخليا وخارجيا، وشتّت القرار السياسي وعطّل مسارات التنمية والتشغيل. وهي الشعارات التي من أجلها استشهد شهداء تونس البررة إبّان الثورة وبعدها وأوصل البلاد الى ما هي عليه اليوم من أزمات وتصنيفات واختراقات.
وإن كنّا نتفهّم حرص فخامتكم على احترام الدستور الحالي ،فذلك لا يمنع عنّا تحميلكم كامل المسؤولية الدستورية والتاريخية. حيث ندعو فخامتكم من موقعكم كرئيس الجمهورية التونسية المنتخب مباشرة من الشعب، الى دعمنا في إطلاق العريضة الوطنية من أجل استشارة شعبنا في تغيير نظام الحكم في تونس. وقد بات من حقّنا تفعيل كلّ الوسائل الديمقراطية بما يتماشى واحترام نصّ الدستور الحالي، والإعلان عن إطلاق مبادرة العريضة الوطنية لتغيير نظام الحكم كما نصّ عليه ذات الدستور في علاقة بآليات استشارة شعبنا خارج آلية الانتخابات وجمع أكثر عدد ممكن من توقيعات المواطنين الداعمين لهذه المبادرة. وسيتم رفع نتائج هذه المبادرة تباعا إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى مؤسسة رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة مجلس نواب الشعب وإلى رئاسة الحكومة وإلى المحكمة الإدارية وكافة الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني والسياسي في تونس.
وسوف تدعو الهيئة التأسيسية لمبادرة "العريضة الوطنية"، كافة القوى الديمقراطية وفعاليات المجتمع المدني والسياسي في تونس وخارجها، إلى الانضمام إلى هذه المبادرة التي تحمل عنوان "إيد وحدة الناس الكل"، بهدف انتخاب الهيئة الرسمية للمبادرة على هامش الندوة الصحفية التي ستنعقد بتونس العاصمة في تاريخ يحدّد لاحقا. كما تهيب الهيئة الوقتية للعريضة الوطنية بوسائل الإعلام الوطنية بتغطية كافة فعاليات ونشاطات الهيئة، بما يتماشى ودورها الطلائعي في حماية أهداف الثورة وتمكين شعبنا من نظام حكم يؤسس لديمقراطية حقيقية.
وتفضّلوا فخامة رئيس الجمهورية بقبول أسمى وأرقى عبارات التحية والاحترام والتقدير، وفي حفظ الله ورعايته دمتم موفّقين في قيادة بلادنا لما فيه خير شعبنا وسلامة وطننا.
والســــلام...
الإمضــــاء
(رئيس الهيئة الوقتية لمبادرة العريضة الوطنية
المنبثقة عن جمعية رسالة القصبة)
رفيق نور بن الكيلاني

تقرؤون أيضا
وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:01
إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة...
المزيد >>
«الشروق» تتابع الحرب على مافيا السجائر والمواد المدعمة:تجميد 90 رخصة سجائر وتورّط 12 تاجرا في الاحتكار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كان المدير الجهوي للتجارة محمد الهادي...
المزيد >>
وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول...
المزيد >>
حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
﻿