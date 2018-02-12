رفـــــع مظلمــــــــــة

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كنت قد وكّلت أحد أصهاري بمقتضى توكيل ممضى بتاريخ 17 ماي 2008 ليحل محلي في التصرف المادي في محطة توزيع البترول مقرها بحي الهضاب فوشانة من ولاية بن عروس.
وحيث أن ما جعلني أقوم بتوكيله هو حالتي الصحية والعائلية التي حالت دوني والإشراف المباشر على المحطة. فعاد عليّ ذلك بالوبال على اعتبار أن من وثقت به تفرد بالمحطة. وتصرف فيها لخاصة نفسه غير عابئ أصلا بالثقة التي منحته إياها. وأكثر من ذلك فقد كان سببا في تثقيل كاهلي بديون أنا في غنى عنها على غرار الأداءات المترتبة عن استعمال المحطة والتي بلغت (000د665.921) كدين جبائي لفائدة القباضة المالية.
هذا فضلا على حرماني من عائدات ومرابيح لفائدتي متأتية من استغلال محطة توزيع البترول. ولم أجد بدا سوى مقارعته قضائيا واستنزفت أموالا طائلة نتيجة تكليف المحامين وعدول التنفيذ وخاصة مزودي شركة طوطال التي افتك مني عقودها وأصبح متصرفا أول بخصوصها.
وحيث قمت عليه استعجاليا بالخروج لعدم الصفة. وأنصفتني محكمة بن عروس الابتدائية إلا أن حكمها نقض لدى محكمة الاستئناف بتونس وهي محل أنظار محكمة التعقيب. فتمكن من العود بمقتضى حكم استعجالي صادر عن محكمة بن عروس الابتدائية «بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه». وهي إلى حد الآن منشورة ولا زالت لدى أنظار محكمة الاستئناف بتونس.
وبحكم وضعيتي الراهنة فإني لم أبق مكتوف اليدين. فنبهت عليه عن طريق أحد السادة عدول التنفيذ بضرورة عدم استغلال أو التصرف في معدات وتجهيزات ميكانيكية ومعدات بناء وجزء من عقار. وأردفته بتنبيه آخر بعدم منعي أو الإحالة دوني والتصرف في باقي المحلات التي هي ليست تحت يديه أو في تصرفه (بقطع النظر عن محطة توزيع البترول التي هي في تصرفه إلى غاية يوم الناس هذا). ثم كلفت محاميا من أجل أن يقوم برفع دعوى في حقي موضوعها «إجراء الحساب» سعيا مني الى معرفة الديون المثقلة كجباية ومعرفة الأموال التي حققها طيلة مدة استغلاله للمحطة.
وقد ألغيت التوكيل ولكن الخصم واصل التصرف ولم أسترجع حقوقي إلى الآن.
لذا ألتمس من المسؤولين الوقوف إلى جانبي ورفع المظلمة وفقا لما يقتضيه القانون وإعادة الحق إلى أصحابه.
كنت قد وكّلت أحد أصهاري بمقتضى توكيل ممضى بتاريخ 17 ماي 2008 ليحل محلي في التصرف المادي في محطة توزيع البترول مقرها بحي الهضاب فوشانة من ولاية بن عروس.
وحيث أن ما جعلني أقوم بتوكيله هو حالتي الصحية والعائلية التي حالت دوني والإشراف المباشر على المحطة. فعاد عليّ ذلك بالوبال على اعتبار أن من وثقت به تفرد بالمحطة. وتصرف فيها لخاصة نفسه غير عابئ أصلا بالثقة التي منحته إياها. وأكثر من ذلك فقد كان سببا في تثقيل كاهلي بديون أنا في غنى عنها على غرار الأداءات المترتبة عن استعمال المحطة والتي بلغت (000د665.921) كدين جبائي لفائدة القباضة المالية.
هذا فضلا على حرماني من عائدات ومرابيح لفائدتي متأتية من استغلال محطة توزيع البترول. ولم أجد بدا سوى مقارعته قضائيا واستنزفت أموالا طائلة نتيجة تكليف المحامين وعدول التنفيذ وخاصة مزودي شركة طوطال التي افتك مني عقودها وأصبح متصرفا أول بخصوصها.
وحيث قمت عليه استعجاليا بالخروج لعدم الصفة. وأنصفتني محكمة بن عروس الابتدائية إلا أن حكمها نقض لدى محكمة الاستئناف بتونس وهي محل أنظار محكمة التعقيب. فتمكن من العود بمقتضى حكم استعجالي صادر عن محكمة بن عروس الابتدائية «بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه». وهي إلى حد الآن منشورة ولا زالت لدى أنظار محكمة الاستئناف بتونس.
وبحكم وضعيتي الراهنة فإني لم أبق مكتوف اليدين. فنبهت عليه عن طريق أحد السادة عدول التنفيذ بضرورة عدم استغلال أو التصرف في معدات وتجهيزات ميكانيكية ومعدات بناء وجزء من عقار. وأردفته بتنبيه آخر بعدم منعي أو الإحالة دوني والتصرف في باقي المحلات التي هي ليست تحت يديه أو في تصرفه (بقطع النظر عن محطة توزيع البترول التي هي في تصرفه إلى غاية يوم الناس هذا). ثم كلفت محاميا من أجل أن يقوم برفع دعوى في حقي موضوعها «إجراء الحساب» سعيا مني الى معرفة الديون المثقلة كجباية ومعرفة الأموال التي حققها طيلة مدة استغلاله للمحطة.
وقد ألغيت التوكيل ولكن الخصم واصل التصرف ولم أسترجع حقوقي إلى الآن.
لذا ألتمس من المسؤولين الوقوف إلى جانبي ورفع المظلمة وفقا لما يقتضيه القانون وإعادة الحق إلى أصحابه.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-