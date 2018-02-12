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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
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الوطنية
رسالة مفتوحة إلى والي الكاف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

إني المسمى عبد الستار اللموشي صاحب مخبزة كائنة بنهج المسرح وسط بلدية السرس.
أتذمر من هذا النهج المنسي والذي تناسته السلطة البلدية. حيث أنه شبه مهجور وغير معبد تماما وبه تجار مواد البناء (رمال اسمنت وقريفاي) وغير صالح للاستعمال بسبب الغبار والأوحال.
وبصفتي صاحب مخبزة تفتح على النهج وبها الخبز والعجين ومشتقاته فإن مخبزتي مهددة بالغلق في أيّ لحظة.وإن جميع السلط على علم السيد المعتمد وإطارات البلدية وغيرهم ولم يحركوا ساكنا وأنا وعمال المخبزة مهددون بالضياع والبطالة. وعليه فالرجاء لفتة كريمة إلى هذا النهج والسهر على صيانته.

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الوطنية
رسالة مفتوحة إلى والي الكاف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

إني المسمى عبد الستار اللموشي صاحب مخبزة كائنة بنهج المسرح وسط بلدية السرس.
أتذمر من هذا النهج المنسي والذي تناسته السلطة البلدية. حيث أنه شبه مهجور وغير معبد تماما وبه تجار مواد البناء (رمال اسمنت وقريفاي) وغير صالح للاستعمال بسبب الغبار والأوحال.
وبصفتي صاحب مخبزة تفتح على النهج وبها الخبز والعجين ومشتقاته فإن مخبزتي مهددة بالغلق في أيّ لحظة.وإن جميع السلط على علم السيد المعتمد وإطارات البلدية وغيرهم ولم يحركوا ساكنا وأنا وعمال المخبزة مهددون بالضياع والبطالة. وعليه فالرجاء لفتة كريمة إلى هذا النهج والسهر على صيانته.

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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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