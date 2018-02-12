رسالة مفتوحة إلى والي الكاف

إني المسمى عبد الستار اللموشي صاحب مخبزة كائنة بنهج المسرح وسط بلدية السرس.

أتذمر من هذا النهج المنسي والذي تناسته السلطة البلدية. حيث أنه شبه مهجور وغير معبد تماما وبه تجار مواد البناء (رمال اسمنت وقريفاي) وغير صالح للاستعمال بسبب الغبار والأوحال.

وبصفتي صاحب مخبزة تفتح على النهج وبها الخبز والعجين ومشتقاته فإن مخبزتي مهددة بالغلق في أيّ لحظة.وإن جميع السلط على علم السيد المعتمد وإطارات البلدية وغيرهم ولم يحركوا ساكنا وأنا وعمال المخبزة مهددون بالضياع والبطالة. وعليه فالرجاء لفتة كريمة إلى هذا النهج والسهر على صيانته.