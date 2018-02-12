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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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مصرع 71 شخصا في تحطم طائرة ركاب روسية
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مصرع 71 شخصا في تحطم طائرة ركاب روسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

أسفر تحطم طائرة روسية مدنية، عن مقتل 71 شخصا كانوا على متنها، قرب موسكو، امس، بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

موسكو ـ (وكالات)
وقالت وسائل إعلام روسية إن الطائرة المنكوبة في ضواحي موسكو امس الأحد لم تكن تقوم برحلة مدنية وركابها ليسوا ركاباً عاديين، في وقتٍ ألغى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته لسوتشي، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو.
وأعلنت الطوارئ الروسية عن تحطم طائرة لنقل الركاب وعلى متنها 71 شخصاً، واستبعدت نجاة أحد من ركاب الطائرة وطاقمها، مشيرة إلى أنها سقطت بعد 7 دقائق على إقلاعها الساعة 14:28 من موسكو وبتوقيتها.
ونقلت الطوارئ عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا الطائرة تحترق في الجو قبل أن تسقط بالقرب من قرية أرغونوفو بضواحي العاصمة موسكو.
بدورها، لفتت سلطة الطيران المدني الروسية إلى أن طائرة «أن 148» كانت تقوم برحلة داخلية من مطار دوموديدوفو الدولي في ضواحي موسكو إلى مدينة أورسك في مقاطعة ساراتوف الروسية حين تحطمت.
وأفادت قناة «الميادين» بأن هناك معلومات عن وجود روايتين لتحطم الطائرة غير مؤكدة، وأن تحطمها بسبب خطأ قائد الطائرة أو بسبب سوء الأحوال الجوية وكثافة هطول الثلوج في موسكو، مشيراً إلى العثور على بعض حطام الطائرة وجثتين محترقتين.
وأضافت أن فرق الانقاذ وصلت ولكن الآليات لم تستطع الوصول إلى مكان الحادث بسبب كثافة الثلوج، لافتاً إلى أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أن كل ركاب الطائرة أو معظمهم هم من سكان شرق مقاطعة سراتوف.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل الروسية إن وزير النقل اتجه إلى موقع سقوط الطائرة. وقالت الوزارة إن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد عدة دقائق من إقلاعها.
في حين أشار مصدر في هيئة الطوارئ الروسية إلى وجود طفل بين الركاب على متن الطائرة.
وأورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير، بوتين، أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف بيسكوف أن بوتين أسند للحكومة الروسية إنشاء لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة.
فيما أفادت متحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية بأن رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين توجه إلى مكان تحطم الطائرة، وأكدت أن المحققين ينظرون في جميع الفرضيات حول الكارثة.

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مصرع 71 شخصا في تحطم طائرة ركاب روسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

أسفر تحطم طائرة روسية مدنية، عن مقتل 71 شخصا كانوا على متنها، قرب موسكو، امس، بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

موسكو ـ (وكالات)
وقالت وسائل إعلام روسية إن الطائرة المنكوبة في ضواحي موسكو امس الأحد لم تكن تقوم برحلة مدنية وركابها ليسوا ركاباً عاديين، في وقتٍ ألغى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته لسوتشي، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو.
وأعلنت الطوارئ الروسية عن تحطم طائرة لنقل الركاب وعلى متنها 71 شخصاً، واستبعدت نجاة أحد من ركاب الطائرة وطاقمها، مشيرة إلى أنها سقطت بعد 7 دقائق على إقلاعها الساعة 14:28 من موسكو وبتوقيتها.
ونقلت الطوارئ عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا الطائرة تحترق في الجو قبل أن تسقط بالقرب من قرية أرغونوفو بضواحي العاصمة موسكو.
بدورها، لفتت سلطة الطيران المدني الروسية إلى أن طائرة «أن 148» كانت تقوم برحلة داخلية من مطار دوموديدوفو الدولي في ضواحي موسكو إلى مدينة أورسك في مقاطعة ساراتوف الروسية حين تحطمت.
وأفادت قناة «الميادين» بأن هناك معلومات عن وجود روايتين لتحطم الطائرة غير مؤكدة، وأن تحطمها بسبب خطأ قائد الطائرة أو بسبب سوء الأحوال الجوية وكثافة هطول الثلوج في موسكو، مشيراً إلى العثور على بعض حطام الطائرة وجثتين محترقتين.
وأضافت أن فرق الانقاذ وصلت ولكن الآليات لم تستطع الوصول إلى مكان الحادث بسبب كثافة الثلوج، لافتاً إلى أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أن كل ركاب الطائرة أو معظمهم هم من سكان شرق مقاطعة سراتوف.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل الروسية إن وزير النقل اتجه إلى موقع سقوط الطائرة. وقالت الوزارة إن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد عدة دقائق من إقلاعها.
في حين أشار مصدر في هيئة الطوارئ الروسية إلى وجود طفل بين الركاب على متن الطائرة.
وأورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير، بوتين، أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف بيسكوف أن بوتين أسند للحكومة الروسية إنشاء لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة.
فيما أفادت متحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية بأن رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين توجه إلى مكان تحطم الطائرة، وأكدت أن المحققين ينظرون في جميع الفرضيات حول الكارثة.

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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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