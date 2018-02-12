الجزائر:تفكيك شبكة تضم 11 ارهابيا على صلة بـ«داعش»

الجزائر(وكالات)

فككت أجهزة الأمن الجزائرية شبكة تضم 11 شخصا على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية تلمسان شمال غربي البلاد.

وقال مصدر أمني محلي، امس الأحد، إن أجهزة الأمن المختصة وضعت يدها على شبكة ترتبط بـ»داعش»، كانت تقوم بجمع الأموال واستقطاب عناصر جديدة والإشادة بأعمال التنظيم الإرهابي.

وأشار المصدر، إلى أنه تم «اعتقال 4 من عناصر الشبكة، الذين أقروا في التحقيقات بكامل الوقائع، وبأنهم كانوا بصدد جمع أموال لشراء بطاقات سفر لصالح عناصر من التنظيم للمغادرة عبر تركيا ودبي».

وأكد على أن أجهزة الأمن استرجعت حواسيب وهواتف نقالة وتذاكر سفر إلكترونية إلى إسطنبول ودبي، بعد تحقيقات مع الموقوفين التي وجهت لهم تهم «الانتماء والإشادة ودعم تنظيم إرهابي دولي».