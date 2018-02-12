ترومب :القدس لـم تعد على طاولة المفاوضات

واشنطن ـ (وكالات)

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، أن القدس أصبحت «عاصمة للكيان الصهيوني، ولم يعد هناك إمكانية للحديث بشأنها على طاولة المفاوضات» بعد اعتراف إدارته بذلك، معتبرا أن هذا أهم إنجازاته. وقال ترومب في تصريح لصحيفة «إسرائيل هيوم» الصهيونية، امس الأحد، إن اعتراف إدارته بالقدس عاصمة للكيان، كان وعداً انتخابياً هاماً، وقد نجح في تنفيذه، لذلك أصبحت المدينة خارج دائرة التفاوض!. وأصدر الرئيس الأمريكي، قراراً في السادس من شهر ديسمبر الماضي يقضي بالاعتراف بالقدس، عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكد ترومب أنه «ليس نادماً إطلاقاً على هذا القرار». واعتبر أن القرار بشأن القدس يمثل «أهم إنجاز له خلال العام الأول من حكمه في البيت الأبيض».

ورأى أنه بعد قراره «أصبحت القدس عاصمة للكيان الصهوني، ولم يعد يمكن الحديث عن ذلك على طاولة المفاوضات»، لكنه استدرك وقال:» لكنني سأدعم ما يتوصل إليه الطرفان بشأن حدود المدينة».