ترومب :القدس لـم تعد على طاولة المفاوضات

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واشنطن ـ (وكالات)
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، أن القدس أصبحت «عاصمة للكيان الصهيوني، ولم يعد هناك إمكانية للحديث بشأنها على طاولة المفاوضات» بعد اعتراف إدارته بذلك، معتبرا أن هذا أهم إنجازاته. وقال ترومب في تصريح لصحيفة «إسرائيل هيوم» الصهيونية، امس الأحد، إن اعتراف إدارته بالقدس عاصمة للكيان، كان وعداً انتخابياً هاماً، وقد نجح في تنفيذه، لذلك أصبحت المدينة خارج دائرة التفاوض!. وأصدر الرئيس الأمريكي، قراراً في السادس من شهر ديسمبر الماضي يقضي بالاعتراف بالقدس، عاصمة للكيان الصهيوني.
وأكد ترومب أنه «ليس نادماً إطلاقاً على هذا القرار». واعتبر أن القرار بشأن القدس يمثل «أهم إنجاز له خلال العام الأول من حكمه في البيت الأبيض».
ورأى أنه بعد قراره «أصبحت القدس عاصمة للكيان الصهوني، ولم يعد يمكن الحديث عن ذلك على طاولة المفاوضات»، لكنه استدرك وقال:» لكنني سأدعم ما يتوصل إليه الطرفان بشأن حدود المدينة».
واشنطن ـ (وكالات)
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، أن القدس أصبحت «عاصمة للكيان الصهيوني، ولم يعد هناك إمكانية للحديث بشأنها على طاولة المفاوضات» بعد اعتراف إدارته بذلك، معتبرا أن هذا أهم إنجازاته. وقال ترومب في تصريح لصحيفة «إسرائيل هيوم» الصهيونية، امس الأحد، إن اعتراف إدارته بالقدس عاصمة للكيان، كان وعداً انتخابياً هاماً، وقد نجح في تنفيذه، لذلك أصبحت المدينة خارج دائرة التفاوض!. وأصدر الرئيس الأمريكي، قراراً في السادس من شهر ديسمبر الماضي يقضي بالاعتراف بالقدس، عاصمة للكيان الصهيوني.
وأكد ترومب أنه «ليس نادماً إطلاقاً على هذا القرار». واعتبر أن القرار بشأن القدس يمثل «أهم إنجاز له خلال العام الأول من حكمه في البيت الأبيض».
ورأى أنه بعد قراره «أصبحت القدس عاصمة للكيان الصهوني، ولم يعد يمكن الحديث عن ذلك على طاولة المفاوضات»، لكنه استدرك وقال:» لكنني سأدعم ما يتوصل إليه الطرفان بشأن حدود المدينة».
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-