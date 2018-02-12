مصر تعلن خسائر الإرهابيين بـ«عملية سيناء»

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القاهرة ـ (وكالات)
قالت القوات المسلحة المصرية، في بيان امس، إنها قضت على 16 «عنصرا تكفيريا» في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد «العناصر الإرهابية والإجرامية».
وقامت القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 66 هدفا تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة.
كما تم اكتشاف وإبطال مفعول 12 من العبوات الناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات، وتم تدمير 11 سيارة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية، و31 دراجة نارية دون لوحات معدنية، حسب البيان.
ودمرت القوات المشاركة بالحملة 3 مخازن عثر بداخلها علي كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأزياء العسكرية.
كما تم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله علي العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية، والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر المتطرف.
وتم اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدان، وضبط عدد 18 طربة من جوهر الحشيش المخدر.
وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) صباح الجمعة الماضي قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين محافظة شمال سيناء.
القاهرة ـ (وكالات)
قالت القوات المسلحة المصرية، في بيان امس، إنها قضت على 16 «عنصرا تكفيريا» في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد «العناصر الإرهابية والإجرامية».
وقامت القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 66 هدفا تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة.
كما تم اكتشاف وإبطال مفعول 12 من العبوات الناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات، وتم تدمير 11 سيارة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية، و31 دراجة نارية دون لوحات معدنية، حسب البيان.
ودمرت القوات المشاركة بالحملة 3 مخازن عثر بداخلها علي كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأزياء العسكرية.
كما تم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله علي العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية، والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر المتطرف.
وتم اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدان، وضبط عدد 18 طربة من جوهر الحشيش المخدر.
وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) صباح الجمعة الماضي قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين محافظة شمال سيناء.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-