بإيجـــــــــاز

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23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
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23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
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22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
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22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
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21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
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21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
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21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
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21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
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20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
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20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
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20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
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20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
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19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
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19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
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19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
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19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
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19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
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تواصل الاحتجاجات في الاردن
تتواصل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية في مدينة الكرك الأردنية وسط أنباء عن اندلاع حريق في مقر تابع للجيش بالمدينة. وشهدت المدينة مساء اول امس أعمال شغب.
مقتل 16 عنصرا مواليا للحكومة الافغانية
قتل ما لا يقل عن 16 من عناصر ميليشيات موالية للحكومة على يد مسلحي حركة «طالبان» في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، حسبما أفادت وكالة «خامة برس» الأفغانية، امس الأحد.
تيلرسون يبدأ جولة في الشرق الأوسط
بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، امس الأحد، جولة شرق أوسطية يناقش خلالها مسائل شائكة، بدءاً من اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للصهاينة وصولا إلى هجوم تركيا على عفرين السورية.
مقتل 9 أشخاص من أسرة واحدة باليمن
أفاد مصدر أمني يمني بمحافظة الحديدة لـ قناة «روسيا اليوم»، امس، بمقتل 9 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 5 نساء بغارتين للتحالف العربي استهدفتا منزلهم في بمديرية الجراحي.
أمير قطر يهنئ روحاني
هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. واحيت إيران امس، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن.
البشير يعيد رئيس المخابرات السابق إلى منصبه
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، امس الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بتعيين صلاح عبدالله قوش مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للفريق محمد ﻋﻄﺎ الذي تم تعيينه في عام 2009.
تواصل الاحتجاجات في الاردن
تتواصل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية في مدينة الكرك الأردنية وسط أنباء عن اندلاع حريق في مقر تابع للجيش بالمدينة. وشهدت المدينة مساء اول امس أعمال شغب.
مقتل 16 عنصرا مواليا للحكومة الافغانية
قتل ما لا يقل عن 16 من عناصر ميليشيات موالية للحكومة على يد مسلحي حركة «طالبان» في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، حسبما أفادت وكالة «خامة برس» الأفغانية، امس الأحد.
تيلرسون يبدأ جولة في الشرق الأوسط
بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، امس الأحد، جولة شرق أوسطية يناقش خلالها مسائل شائكة، بدءاً من اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للصهاينة وصولا إلى هجوم تركيا على عفرين السورية.
مقتل 9 أشخاص من أسرة واحدة باليمن
أفاد مصدر أمني يمني بمحافظة الحديدة لـ قناة «روسيا اليوم»، امس، بمقتل 9 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 5 نساء بغارتين للتحالف العربي استهدفتا منزلهم في بمديرية الجراحي.
أمير قطر يهنئ روحاني
هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. واحيت إيران امس، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن.
البشير يعيد رئيس المخابرات السابق إلى منصبه
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، امس الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بتعيين صلاح عبدالله قوش مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للفريق محمد ﻋﻄﺎ الذي تم تعيينه في عام 2009.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-