بإيجـــــــــاز

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تواصل الاحتجاجات في الاردن

تتواصل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية في مدينة الكرك الأردنية وسط أنباء عن اندلاع حريق في مقر تابع للجيش بالمدينة. وشهدت المدينة مساء اول امس أعمال شغب.

مقتل 16 عنصرا مواليا للحكومة الافغانية

قتل ما لا يقل عن 16 من عناصر ميليشيات موالية للحكومة على يد مسلحي حركة «طالبان» في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، حسبما أفادت وكالة «خامة برس» الأفغانية، امس الأحد.

تيلرسون يبدأ جولة في الشرق الأوسط

بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، امس الأحد، جولة شرق أوسطية يناقش خلالها مسائل شائكة، بدءاً من اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للصهاينة وصولا إلى هجوم تركيا على عفرين السورية.

مقتل 9 أشخاص من أسرة واحدة باليمن

أفاد مصدر أمني يمني بمحافظة الحديدة لـ قناة «روسيا اليوم»، امس، بمقتل 9 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 5 نساء بغارتين للتحالف العربي استهدفتا منزلهم في بمديرية الجراحي.

أمير قطر يهنئ روحاني

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. واحيت إيران امس، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن.

البشير يعيد رئيس المخابرات السابق إلى منصبه

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، امس الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بتعيين صلاح عبدالله قوش مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للفريق محمد ﻋﻄﺎ الذي تم تعيينه في عام 2009.