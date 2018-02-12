الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بإيجـــــــــاز
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
العالمية
بإيجـــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تواصل الاحتجاجات في الاردن
تتواصل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية في مدينة الكرك الأردنية وسط أنباء عن اندلاع حريق في مقر تابع للجيش بالمدينة. وشهدت المدينة مساء اول امس أعمال شغب.
مقتل 16 عنصرا مواليا للحكومة الافغانية
قتل ما لا يقل عن 16 من عناصر ميليشيات موالية للحكومة على يد مسلحي حركة «طالبان» في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، حسبما أفادت وكالة «خامة برس» الأفغانية، امس الأحد.
تيلرسون يبدأ جولة في الشرق الأوسط
بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، امس الأحد، جولة شرق أوسطية يناقش خلالها مسائل شائكة، بدءاً من اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للصهاينة وصولا إلى هجوم تركيا على عفرين السورية.
مقتل 9 أشخاص من أسرة واحدة باليمن
أفاد مصدر أمني يمني بمحافظة الحديدة لـ قناة «روسيا اليوم»، امس، بمقتل 9 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 5 نساء بغارتين للتحالف العربي استهدفتا منزلهم في بمديرية الجراحي.
أمير قطر يهنئ روحاني
هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. واحيت إيران امس، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن.
البشير يعيد رئيس المخابرات السابق إلى منصبه
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، امس الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بتعيين صلاح عبدالله قوش مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للفريق محمد ﻋﻄﺎ الذي تم تعيينه في عام 2009.

تقرؤون أيضا
مقتل 11 جنديا تركيا ومواجهات دامية:أنقرة «تغرق» في مستنقع عفرين
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن أنقرة غرقت في مستنقع من الصعب الخروج منه على الأقل في المدى القريب. وتتعرض كل يوم لخسائر فادحة آخرها...
المزيد >>
أردوغان:تركيا امتداد للإمبراطورية العثمانية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن السلطان العثماني، عبد الحميد الثاني، من الانتقادات الموجهة الى...
المزيد >>
روحاني:أنقذنا شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، إن طهران نجحت في دعم حلفائها لمكافحة الإرهاب وحققت انتصارا في...
المزيد >>
بإيجـــــــــاز
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تتواصل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية في مدينة الكرك الأردنية وسط أنباء عن اندلاع حريق في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجـــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تواصل الاحتجاجات في الاردن
تتواصل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية في مدينة الكرك الأردنية وسط أنباء عن اندلاع حريق في مقر تابع للجيش بالمدينة. وشهدت المدينة مساء اول امس أعمال شغب.
مقتل 16 عنصرا مواليا للحكومة الافغانية
قتل ما لا يقل عن 16 من عناصر ميليشيات موالية للحكومة على يد مسلحي حركة «طالبان» في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، حسبما أفادت وكالة «خامة برس» الأفغانية، امس الأحد.
تيلرسون يبدأ جولة في الشرق الأوسط
بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، امس الأحد، جولة شرق أوسطية يناقش خلالها مسائل شائكة، بدءاً من اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للصهاينة وصولا إلى هجوم تركيا على عفرين السورية.
مقتل 9 أشخاص من أسرة واحدة باليمن
أفاد مصدر أمني يمني بمحافظة الحديدة لـ قناة «روسيا اليوم»، امس، بمقتل 9 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 5 نساء بغارتين للتحالف العربي استهدفتا منزلهم في بمديرية الجراحي.
أمير قطر يهنئ روحاني
هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. واحيت إيران امس، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن.
البشير يعيد رئيس المخابرات السابق إلى منصبه
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، امس الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بتعيين صلاح عبدالله قوش مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للفريق محمد ﻋﻄﺎ الذي تم تعيينه في عام 2009.

تقرؤون أيضا
مقتل 11 جنديا تركيا ومواجهات دامية:أنقرة «تغرق» في مستنقع عفرين
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن أنقرة غرقت في مستنقع من الصعب الخروج منه على الأقل في المدى القريب. وتتعرض كل يوم لخسائر فادحة آخرها...
المزيد >>
أردوغان:تركيا امتداد للإمبراطورية العثمانية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن السلطان العثماني، عبد الحميد الثاني، من الانتقادات الموجهة الى...
المزيد >>
روحاني:أنقذنا شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، إن طهران نجحت في دعم حلفائها لمكافحة الإرهاب وحققت انتصارا في...
المزيد >>
بإيجـــــــــاز
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تتواصل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الحكومة الاقتصادية في مدينة الكرك الأردنية وسط أنباء عن اندلاع حريق في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
﻿