روحاني:أنقذنا شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم

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طهران (وكالات)
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، إن طهران نجحت في دعم حلفائها لمكافحة الإرهاب وحققت انتصارا في سوريا. وتم إنقاذ شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم.
وأشار روحاني، في كلمته خلال احتفالات ذكرى الثورة الإسلامية في طهران، إلى أن «أمريكا هزمت خلال العام الماضي»، وقال: «إن الأعداء خططوا لتقسيم بلدان المنطقة ومنها العراق وسوريا، إلا أن هذه المخططات آلت إلى الفشل كما أنهم حاولوا إثارة الاضطرابات في لبنان أيضا لكنهم فشلوا أيضا».
وأضاف: «إيران تريد الاستقرار والثبات في المنطقة. وقد شهدنا فشل الأمريكيين وهزيمتهم خلال الأعوام الماضية. كما أثبت الشعب الإيراني بصموده وتضامنه أنه قادر على إحباط المؤامرات الأمريكية»، منوها إلى أن واشنطن حاولت ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني عبر مجلس الأمن إلا أنها فشلت.
وتتطرق الرئيس الإيراني للحديث عن الاتفاق النووي، الذي أبرمته بلاده عام 2015، قائلا: «تحاول أمريكا تدمير الاتفاق النووي، لكنها إذا انتهكت الاتفاق فإنهم هم من سيتضررون وشعبنا سيواصل طريقه بنجاح».
طهران (وكالات)
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، إن طهران نجحت في دعم حلفائها لمكافحة الإرهاب وحققت انتصارا في سوريا. وتم إنقاذ شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم.
وأشار روحاني، في كلمته خلال احتفالات ذكرى الثورة الإسلامية في طهران، إلى أن «أمريكا هزمت خلال العام الماضي»، وقال: «إن الأعداء خططوا لتقسيم بلدان المنطقة ومنها العراق وسوريا، إلا أن هذه المخططات آلت إلى الفشل كما أنهم حاولوا إثارة الاضطرابات في لبنان أيضا لكنهم فشلوا أيضا».
وأضاف: «إيران تريد الاستقرار والثبات في المنطقة. وقد شهدنا فشل الأمريكيين وهزيمتهم خلال الأعوام الماضية. كما أثبت الشعب الإيراني بصموده وتضامنه أنه قادر على إحباط المؤامرات الأمريكية»، منوها إلى أن واشنطن حاولت ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني عبر مجلس الأمن إلا أنها فشلت.
وتتطرق الرئيس الإيراني للحديث عن الاتفاق النووي، الذي أبرمته بلاده عام 2015، قائلا: «تحاول أمريكا تدمير الاتفاق النووي، لكنها إذا انتهكت الاتفاق فإنهم هم من سيتضررون وشعبنا سيواصل طريقه بنجاح».
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-