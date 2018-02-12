أردوغان:تركيا امتداد للإمبراطورية العثمانية

أنقرة (وكالات)

دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن السلطان العثماني، عبد الحميد الثاني، من الانتقادات الموجهة الى تاريخ ولايته. وأشار إلى أن الجمهورية التركية تمثل امتدادا للإمبراطورية العثمانية. وقال أردوغان: «لا يمكننا أن نشيح بوجوهنا عن التاريخ أو نمارس الانتقائية في دراسته». وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في ندوة بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة السلطان عبد الحميد الثاني، في قصر يلدز بمدينة إسطنبول.

واعتبر أردوغان أن ممارسة الانتقائية كنهج يعد «خيانة بحق نفس الباحث والأمة»، منتقدا «حالة العداء التي يناصبها البعض لتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني الحافل بالإنجازات العظيمة». وأوضح الرئيس التركي: «هناك من يعمل بإصرار على أن يبدأ تاريخ تركيا من 1923 (تاريخ تأسيس الجمهورية التركية). وهناك من يبذل قصارى جهده لانتزاعنا من جذورنا وقيمنا العريقة».