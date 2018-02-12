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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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الرسام فتحي العشي:عندما تخفي بزة الأمن فنّانا تشكيليا مبدعا
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الثقافي
الرسام فتحي العشي:عندما تخفي بزة الأمن فنّانا تشكيليا مبدعا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

التصقت صورة رجل الامن في المخيال الشعبي بالسلطة والقوة بل لا يكاد يعرف التونسيون عن الأمنيين الا ما يوحي به زيهم النظامي من صرامة وخشونة لذلك فإن التعامل مع هذا السلك ليس بالهين والسهل لدى عموم التونسيين لذلك من الصعب اختراق عالمهم الغامض والنفاذ الى ميولاتهم وإبداعاتهم فخلف تلك البزة التي يرتديها نساء ورجال الأمن، ثمة طاقات مبدعة لم تتمكن بفعل طبيعة العلاقة التي تربط هذا السلك بباقي المواطنين الى الجمهور. ومن بين هذه الطاقات الفنان التشكيلي فتحي خميس العشي وهو محافظ أول في التقاعد ابتكر تقنية جديدة في مجال الزخرفة والتزويق على جميع المحاميل. هذه التقنية هي ابتكار خالص اعترفت به ادارة الملكية الفكرية وتتمثل في الاعتماد على قلم الحبر الجاف في الرسم والتزويق على الخشب والرخام والسيراميك والجداريات والقماش. هذه التقنية التي باتت تعرف في عالم الفنون التشكيلية بالبراق لا تنتظر الا دعم واعتراف الهياكل المعنية من وزارة السياحة ووزارة الثقافة وديوان الصناعات التقليدية لخلق مئات مواطن الشغل بعد تكوين الطلبة المتخرجين من معهد الفنون التشكيلية في ورشات قال الأمني المبدع فتحي خميس العشي أنه مستعد لإنشائها في كامل تراب الجمهورية. واعتبر الفنان العشي أن هذا النوع من الرسم يمكن أن يفتح أمام تونس باب التصدير لدول الخليج وكذلك في تطوير صناعة الملابس الراقية ناهيك وأنه لا يتطلب تمويلات ضخمة ولا بنية تحتية معقدة.

الميساوي
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الثقافي
الرسام فتحي العشي:عندما تخفي بزة الأمن فنّانا تشكيليا مبدعا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

التصقت صورة رجل الامن في المخيال الشعبي بالسلطة والقوة بل لا يكاد يعرف التونسيون عن الأمنيين الا ما يوحي به زيهم النظامي من صرامة وخشونة لذلك فإن التعامل مع هذا السلك ليس بالهين والسهل لدى عموم التونسيين لذلك من الصعب اختراق عالمهم الغامض والنفاذ الى ميولاتهم وإبداعاتهم فخلف تلك البزة التي يرتديها نساء ورجال الأمن، ثمة طاقات مبدعة لم تتمكن بفعل طبيعة العلاقة التي تربط هذا السلك بباقي المواطنين الى الجمهور. ومن بين هذه الطاقات الفنان التشكيلي فتحي خميس العشي وهو محافظ أول في التقاعد ابتكر تقنية جديدة في مجال الزخرفة والتزويق على جميع المحاميل. هذه التقنية هي ابتكار خالص اعترفت به ادارة الملكية الفكرية وتتمثل في الاعتماد على قلم الحبر الجاف في الرسم والتزويق على الخشب والرخام والسيراميك والجداريات والقماش. هذه التقنية التي باتت تعرف في عالم الفنون التشكيلية بالبراق لا تنتظر الا دعم واعتراف الهياكل المعنية من وزارة السياحة ووزارة الثقافة وديوان الصناعات التقليدية لخلق مئات مواطن الشغل بعد تكوين الطلبة المتخرجين من معهد الفنون التشكيلية في ورشات قال الأمني المبدع فتحي خميس العشي أنه مستعد لإنشائها في كامل تراب الجمهورية. واعتبر الفنان العشي أن هذا النوع من الرسم يمكن أن يفتح أمام تونس باب التصدير لدول الخليج وكذلك في تطوير صناعة الملابس الراقية ناهيك وأنه لا يتطلب تمويلات ضخمة ولا بنية تحتية معقدة.

الميساوي
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محلّ استكمال ومتابعة:مشاريع ضخمة لتطوير القطاع الثقافي
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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الفنانة أمينة الصرارفي لـ «الشروق»:أحمّل الهادي الموحلي مسؤولية تردّي وضع الرشيدية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خصت الفنانة أمينة الصرارفي بوصفها عضوا بجمعية الرشيدية «الشروق» بلقاء توقفت فيه عند حالة الغموض والتسيب...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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