الرسام فتحي العشي:عندما تخفي بزة الأمن فنّانا تشكيليا مبدعا

التصقت صورة رجل الامن في المخيال الشعبي بالسلطة والقوة بل لا يكاد يعرف التونسيون عن الأمنيين الا ما يوحي به زيهم النظامي من صرامة وخشونة لذلك فإن التعامل مع هذا السلك ليس بالهين والسهل لدى عموم التونسيين لذلك من الصعب اختراق عالمهم الغامض والنفاذ الى ميولاتهم وإبداعاتهم فخلف تلك البزة التي يرتديها نساء ورجال الأمن، ثمة طاقات مبدعة لم تتمكن بفعل طبيعة العلاقة التي تربط هذا السلك بباقي المواطنين الى الجمهور. ومن بين هذه الطاقات الفنان التشكيلي فتحي خميس العشي وهو محافظ أول في التقاعد ابتكر تقنية جديدة في مجال الزخرفة والتزويق على جميع المحاميل. هذه التقنية هي ابتكار خالص اعترفت به ادارة الملكية الفكرية وتتمثل في الاعتماد على قلم الحبر الجاف في الرسم والتزويق على الخشب والرخام والسيراميك والجداريات والقماش. هذه التقنية التي باتت تعرف في عالم الفنون التشكيلية بالبراق لا تنتظر الا دعم واعتراف الهياكل المعنية من وزارة السياحة ووزارة الثقافة وديوان الصناعات التقليدية لخلق مئات مواطن الشغل بعد تكوين الطلبة المتخرجين من معهد الفنون التشكيلية في ورشات قال الأمني المبدع فتحي خميس العشي أنه مستعد لإنشائها في كامل تراب الجمهورية. واعتبر الفنان العشي أن هذا النوع من الرسم يمكن أن يفتح أمام تونس باب التصدير لدول الخليج وكذلك في تطوير صناعة الملابس الراقية ناهيك وأنه لا يتطلب تمويلات ضخمة ولا بنية تحتية معقدة.





الميساوي