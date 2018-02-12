الرسام فتحي العشي:عندما تخفي بزة الأمن فنّانا تشكيليا مبدعا

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التصقت صورة رجل الامن في المخيال الشعبي بالسلطة والقوة بل لا يكاد يعرف التونسيون عن الأمنيين الا ما يوحي به زيهم النظامي من صرامة وخشونة لذلك فإن التعامل مع هذا السلك ليس بالهين والسهل لدى عموم التونسيين لذلك من الصعب اختراق عالمهم الغامض والنفاذ الى ميولاتهم وإبداعاتهم فخلف تلك البزة التي يرتديها نساء ورجال الأمن، ثمة طاقات مبدعة لم تتمكن بفعل طبيعة العلاقة التي تربط هذا السلك بباقي المواطنين الى الجمهور. ومن بين هذه الطاقات الفنان التشكيلي فتحي خميس العشي وهو محافظ أول في التقاعد ابتكر تقنية جديدة في مجال الزخرفة والتزويق على جميع المحاميل. هذه التقنية هي ابتكار خالص اعترفت به ادارة الملكية الفكرية وتتمثل في الاعتماد على قلم الحبر الجاف في الرسم والتزويق على الخشب والرخام والسيراميك والجداريات والقماش. هذه التقنية التي باتت تعرف في عالم الفنون التشكيلية بالبراق لا تنتظر الا دعم واعتراف الهياكل المعنية من وزارة السياحة ووزارة الثقافة وديوان الصناعات التقليدية لخلق مئات مواطن الشغل بعد تكوين الطلبة المتخرجين من معهد الفنون التشكيلية في ورشات قال الأمني المبدع فتحي خميس العشي أنه مستعد لإنشائها في كامل تراب الجمهورية. واعتبر الفنان العشي أن هذا النوع من الرسم يمكن أن يفتح أمام تونس باب التصدير لدول الخليج وكذلك في تطوير صناعة الملابس الراقية ناهيك وأنه لا يتطلب تمويلات ضخمة ولا بنية تحتية معقدة.
التصقت صورة رجل الامن في المخيال الشعبي بالسلطة والقوة بل لا يكاد يعرف التونسيون عن الأمنيين الا ما يوحي به زيهم النظامي من صرامة وخشونة لذلك فإن التعامل مع هذا السلك ليس بالهين والسهل لدى عموم التونسيين لذلك من الصعب اختراق عالمهم الغامض والنفاذ الى ميولاتهم وإبداعاتهم فخلف تلك البزة التي يرتديها نساء ورجال الأمن، ثمة طاقات مبدعة لم تتمكن بفعل طبيعة العلاقة التي تربط هذا السلك بباقي المواطنين الى الجمهور. ومن بين هذه الطاقات الفنان التشكيلي فتحي خميس العشي وهو محافظ أول في التقاعد ابتكر تقنية جديدة في مجال الزخرفة والتزويق على جميع المحاميل. هذه التقنية هي ابتكار خالص اعترفت به ادارة الملكية الفكرية وتتمثل في الاعتماد على قلم الحبر الجاف في الرسم والتزويق على الخشب والرخام والسيراميك والجداريات والقماش. هذه التقنية التي باتت تعرف في عالم الفنون التشكيلية بالبراق لا تنتظر الا دعم واعتراف الهياكل المعنية من وزارة السياحة ووزارة الثقافة وديوان الصناعات التقليدية لخلق مئات مواطن الشغل بعد تكوين الطلبة المتخرجين من معهد الفنون التشكيلية في ورشات قال الأمني المبدع فتحي خميس العشي أنه مستعد لإنشائها في كامل تراب الجمهورية. واعتبر الفنان العشي أن هذا النوع من الرسم يمكن أن يفتح أمام تونس باب التصدير لدول الخليج وكذلك في تطوير صناعة الملابس الراقية ناهيك وأنه لا يتطلب تمويلات ضخمة ولا بنية تحتية معقدة.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-