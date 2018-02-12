الفنانة أمينة الصرارفي لـ «الشروق»:أحمّل الهادي الموحلي مسؤولية تردّي وضع الرشيدية

خصت الفنانة أمينة الصرارفي بوصفها عضوا بجمعية الرشيدية «الشروق» بلقاء توقفت فيه عند حالة الغموض والتسيب التي أصبحت عليها هذه الجمعية الفنية العريقة وحمّلت مسؤولية ذلك الى رئيسها الحالي الاستاذ الهادي الموحلي.

وقالت الفنانة أمينة الصرارفي انها مبعدة رغما عنها شأنها شأن كامل الأعضاء عن اجتماعات الجمعية التي لا نعلم بها إلا بعد انعقادها بفترة وحتى المؤتمر الانتخابي للهيئة الجديدة وموعد لا نعلم به... ولم يحدث أن حضرت أحد الاجتماعات.

قانون على مقاس الرئيس الحالي

وحمّلت الفنانة أمينة الصرارفي الرئيس الحالي لجمعية الرشيدية حالة التردي التي اصبحت عليها في غياب المصداقية وروح المسؤولية تجاه هذا الهيكل التاريخي الخالد وبينت ان القانون الاساسي للجمعية يفرض اجراء انتخابات كل سنتين لانتخاب هيئة جديدة غير ان الرئيس الحالي سعى الى تأجيل الموعد أكثر من مرة متعللا في ذلك بأسباب واهية ليبادر بعد ذلك ـ والكلام لأمينة الصرارفي ـ الى اجراء تنقيح في القانون مدّد بمقتضاه في المدة وحوّلها من عامين الى 3 سنوات وبالتالي مدّد لنفسه دون علمنا ورغما عنّا وبعيدا عن الأضواء.

وقالت الفنانة أمينة الصرارفي لا عداء شخصي للرئيس الحالي للرشيدية... لكن سؤالي الوحيد والحارق... ماذا أضاف للرشيدية على امتداد سنوات تسييره لها... وأين ذهبت أموال الاعتمادات وكيف صرفت.

لقد تأسست الرشيدية ـ تقول أمينة الصرارفي ـ للدفاع عن الهوية التونسية للاغنية من مالوف وطبوع وأذكر انه خلال فترة الثمانينات كانت الرشيدية تقدم كل سبت عرضا فنيا حافلا بالابداع التونسي الاصيل.... اليوم اضمحل كل شيء وغاب الانتاج. فهل ان الحل في بعث فروع جهوية للرشيدية حتى تواصل رسالتها الفنية النبيلة التي تأسست من أجلها... لا أعتقد ذلك... تؤكد أمنية الصرارفي...

وتساءلت لماذا الاعتماد على أسماء من خارج الرشيدية في كل ما لا علاقة له بالموسيقى...

نبيل زميط رئيس مصلحة الموسيقى بالإذاعة الوطنية لماذا يقود الرشيدية في الوقت الذي من المفروض فيه أن تكون القيادة الموسيقية لأحد العناصر المنضوية تحت لوائها وتضيف أمينة الصرارفي:

لقد كانت القيادة الموسيقية لزياد غرسة الذي أعطاها من جهده الكثير فأنتجت وأمتعت ونجحت في أن تكون حاضرة كهيكل فني يقدم الموسيقى التونسية الأصيلة...

...سلطات فردية

وقالت أمينة الصرارفي إن الرئيس الحالي للرشيدية يمارس سلطاته فرديا ويرفض اللقاء بأي كان... وعليه مراجعة هذه الاختيارات وحتى محاولته بعث نشاط فني في رمضان بعنوان «ترنيمات» كان الأحرى به ضرورة الإصلاح من الداخل...

لقد همّش الهادي الموحلي والكلام لأمينة الصرارفي المختصين والمتميزين وأهل الخبرة في المجال الموسيقي وكل ما له علاقة بأهداف الرشيدية النبيلة.

وقالت أمينة الصرارفي في هذا اللقاء مع الشروق: الزائر اليوم لقاعات التدريس بالرشيدية يشعر بالخجل ويعتصره الألم للحالة المتردية التي أصبحت عليها هذه القاعات الحاملة لأسماء خالدة في المدونة الموسيقية التونسية والتي كانت بصمتها واضحة وجلية في مسيرة الرشيدية... قاعات مهملة وفي حالة رثة، إنه وضع مؤلم.

وجوابا عن سؤال حول ما إذا تحمل مشروعا بديلا للرشيدية قالت أمينة الصرارفي... نعم... لي مشروعي الذي يمكّن الرشيدية من استعادة إشعاعها، فأنا لست غريبة عن هذا الهيكل العريق فقد كنت عازفة ومطربة خلال فترة الثمانينات تحت إشراف الفنان لطفي الوكيل وحتى وزارة الثقافة تفصت من المسؤولية تجاه تردي الوضع في الرشيدية... وتراني اليوم متشائمة بمستقبلها ما لم يتحرك أصحاب النفوس العزيزة لإنقاذ هذا الهيكل من الاندثار.

أمينة الصرارفي من تكون؟

ـ كريمة العازف الشهير الخالد قدور الصرارفي أحد أبرز الموسيقيين التونسيين

ـ أول امرأة في تونس تحصلت على ديبلوم العزف على آلة الكمنجة

ـ مطربة ومؤسسة للعازفات أول فرقة موسيقية تونسية نسائية

ـ مؤسسة ومديرة معهد قدور الصرارفي للموسيقى منذ 30 سنة

محسن بن أحمد