محلّ استكمال ومتابعة:مشاريع ضخمة لتطوير القطاع الثقافي

أفاد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، امس الأحد 11 فيفري 2018، بأن الوزارة برمجت «إحداث 30 فضاء ثقافيا ومكتبة عمومية».

وأوضح محمد زين العابدين، خلال إشرافه على ندوة المندوبين الجهويين للثقافة بالمهدية، تشمل المشاريع الضخمة التي برمجتها وزارة الشؤون الثقافية، وفق الوزير، استكمال مدينة الثقافة ومتابعة برامج مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب.

وقال وزير الشؤون الثقافية، إنه «من الضروري تحسين البرامج التي تطرحها وزارة الشؤون الثقافية والترفيع في نسبة أداء المندوبيات الجهوية وتكريس ثقافة القرب والمواطنة»، مشيرا إلى النقائص التي تشوب برامج الوزارة ومنها «غياب التركيز على الدبلوماسية الثقافية والاستثمار الثقافي والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وهو ما يتطلب «تقويما وتعديلا ليصبح القطاع عامل تنمية هام».

وعرّج على ما تعانيه المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية من هنات على رأسها نقص التواصل مع الإدارة المركزية وغياب التناغم على مستوى الاستراتيجيات والأهداف مما يستوجب «تفعيل إطار تنظيمي وهيكلي جديد لتدارك هذه الهنات».