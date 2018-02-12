محلّ استكمال ومتابعة:مشاريع ضخمة لتطوير القطاع الثقافي

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أفاد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، امس الأحد 11 فيفري 2018، بأن الوزارة برمجت «إحداث 30 فضاء ثقافيا ومكتبة عمومية».
وأوضح محمد زين العابدين، خلال إشرافه على ندوة المندوبين الجهويين للثقافة بالمهدية، تشمل المشاريع الضخمة التي برمجتها وزارة الشؤون الثقافية، وفق الوزير، استكمال مدينة الثقافة ومتابعة برامج مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب.
وقال وزير الشؤون الثقافية، إنه «من الضروري تحسين البرامج التي تطرحها وزارة الشؤون الثقافية والترفيع في نسبة أداء المندوبيات الجهوية وتكريس ثقافة القرب والمواطنة»، مشيرا إلى النقائص التي تشوب برامج الوزارة ومنها «غياب التركيز على الدبلوماسية الثقافية والاستثمار الثقافي والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وهو ما يتطلب «تقويما وتعديلا ليصبح القطاع عامل تنمية هام».
وعرّج على ما تعانيه المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية من هنات على رأسها نقص التواصل مع الإدارة المركزية وغياب التناغم على مستوى الاستراتيجيات والأهداف مما يستوجب «تفعيل إطار تنظيمي وهيكلي جديد لتدارك هذه الهنات».
أفاد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، امس الأحد 11 فيفري 2018، بأن الوزارة برمجت «إحداث 30 فضاء ثقافيا ومكتبة عمومية».
وأوضح محمد زين العابدين، خلال إشرافه على ندوة المندوبين الجهويين للثقافة بالمهدية، تشمل المشاريع الضخمة التي برمجتها وزارة الشؤون الثقافية، وفق الوزير، استكمال مدينة الثقافة ومتابعة برامج مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب.
وقال وزير الشؤون الثقافية، إنه «من الضروري تحسين البرامج التي تطرحها وزارة الشؤون الثقافية والترفيع في نسبة أداء المندوبيات الجهوية وتكريس ثقافة القرب والمواطنة»، مشيرا إلى النقائص التي تشوب برامج الوزارة ومنها «غياب التركيز على الدبلوماسية الثقافية والاستثمار الثقافي والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وهو ما يتطلب «تقويما وتعديلا ليصبح القطاع عامل تنمية هام».
وعرّج على ما تعانيه المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية من هنات على رأسها نقص التواصل مع الإدارة المركزية وغياب التناغم على مستوى الاستراتيجيات والأهداف مما يستوجب «تفعيل إطار تنظيمي وهيكلي جديد لتدارك هذه الهنات».
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-