إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي

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احتضنت دار الثقافة ابن رشيق اول امس بالعاصمة موكب إحياء أربعينية فقيد ومؤرخ السينما التونسية المخرج الراحل ‹عمار الخليفي› بحضور عدد من السينمائيين والفنانين الذين عاصروه وعاشوا معه مرحلة التأسيس لصناعة سينمائية تونسية وطنية إلى جانب بعض أفراد عائلته.
وتجدر الاشارة الى ان الفقيد عمار الخليفي ولد يوم 16 مارس 1934 بسليمان، ولاية نابل، وتوفي يوم 30 ديسمبر 2017، تاركا مسيرة حافلة بالإنتاجات والاعمال السينمائية القصيرة والطويلة، وكان اول فيلم اخرجه بعنوان «صفحة من تاريخنا» وذلك سنة 1961 تمثيل أحمد الراشدي وفاروق الخليفي وحمادي بكار والمطربة علية، وهو يروي قصة من كفاح الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي.
وبلغت أعماله القصيرة نحو 13 شريطا من أهمها «حليمة» سنة 1963 و»غرام وغيرة» سنة 1964 و»خميس ترنان» سنة 1964 و»مأساة بدوية « سنة 1965.
كما أخرج الراحل 5 أفلام طويلة هي «الفجر» سنة1966 و»المتمرد» سنة 1968 و»الفلاقة» سنة 1970 و»صراخ» سنة 1972 وفيلم «التحدي» سنة 1985
احتضنت دار الثقافة ابن رشيق اول امس بالعاصمة موكب إحياء أربعينية فقيد ومؤرخ السينما التونسية المخرج الراحل ‹عمار الخليفي› بحضور عدد من السينمائيين والفنانين الذين عاصروه وعاشوا معه مرحلة التأسيس لصناعة سينمائية تونسية وطنية إلى جانب بعض أفراد عائلته.
وتجدر الاشارة الى ان الفقيد عمار الخليفي ولد يوم 16 مارس 1934 بسليمان، ولاية نابل، وتوفي يوم 30 ديسمبر 2017، تاركا مسيرة حافلة بالإنتاجات والاعمال السينمائية القصيرة والطويلة، وكان اول فيلم اخرجه بعنوان «صفحة من تاريخنا» وذلك سنة 1961 تمثيل أحمد الراشدي وفاروق الخليفي وحمادي بكار والمطربة علية، وهو يروي قصة من كفاح الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي.
وبلغت أعماله القصيرة نحو 13 شريطا من أهمها «حليمة» سنة 1963 و»غرام وغيرة» سنة 1964 و»خميس ترنان» سنة 1964 و»مأساة بدوية « سنة 1965.
كما أخرج الراحل 5 أفلام طويلة هي «الفجر» سنة1966 و»المتمرد» سنة 1968 و»الفلاقة» سنة 1970 و»صراخ» سنة 1972 وفيلم «التحدي» سنة 1985
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-