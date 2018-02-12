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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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الثقافي
إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

احتضنت دار الثقافة ابن رشيق اول امس بالعاصمة موكب إحياء أربعينية فقيد ومؤرخ السينما التونسية المخرج الراحل ‹عمار الخليفي› بحضور عدد من السينمائيين والفنانين الذين عاصروه وعاشوا معه مرحلة التأسيس لصناعة سينمائية تونسية وطنية إلى جانب بعض أفراد عائلته.
وتجدر الاشارة الى ان الفقيد عمار الخليفي ولد يوم 16 مارس 1934 بسليمان، ولاية نابل، وتوفي يوم 30 ديسمبر 2017، تاركا مسيرة حافلة بالإنتاجات والاعمال السينمائية القصيرة والطويلة، وكان اول فيلم اخرجه بعنوان «صفحة من تاريخنا» وذلك سنة 1961 تمثيل أحمد الراشدي وفاروق الخليفي وحمادي بكار والمطربة علية، وهو يروي قصة من كفاح الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي.
وبلغت أعماله القصيرة نحو 13 شريطا من أهمها «حليمة» سنة 1963 و»غرام وغيرة» سنة 1964 و»خميس ترنان» سنة 1964 و»مأساة بدوية « سنة 1965.
كما أخرج الراحل 5 أفلام طويلة هي «الفجر» سنة1966 و»المتمرد» سنة 1968 و»الفلاقة» سنة 1970 و»صراخ» سنة 1972 وفيلم «التحدي» سنة 1985

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الثقافي
إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

احتضنت دار الثقافة ابن رشيق اول امس بالعاصمة موكب إحياء أربعينية فقيد ومؤرخ السينما التونسية المخرج الراحل ‹عمار الخليفي› بحضور عدد من السينمائيين والفنانين الذين عاصروه وعاشوا معه مرحلة التأسيس لصناعة سينمائية تونسية وطنية إلى جانب بعض أفراد عائلته.
وتجدر الاشارة الى ان الفقيد عمار الخليفي ولد يوم 16 مارس 1934 بسليمان، ولاية نابل، وتوفي يوم 30 ديسمبر 2017، تاركا مسيرة حافلة بالإنتاجات والاعمال السينمائية القصيرة والطويلة، وكان اول فيلم اخرجه بعنوان «صفحة من تاريخنا» وذلك سنة 1961 تمثيل أحمد الراشدي وفاروق الخليفي وحمادي بكار والمطربة علية، وهو يروي قصة من كفاح الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي.
وبلغت أعماله القصيرة نحو 13 شريطا من أهمها «حليمة» سنة 1963 و»غرام وغيرة» سنة 1964 و»خميس ترنان» سنة 1964 و»مأساة بدوية « سنة 1965.
كما أخرج الراحل 5 أفلام طويلة هي «الفجر» سنة1966 و»المتمرد» سنة 1968 و»الفلاقة» سنة 1970 و»صراخ» سنة 1972 وفيلم «التحدي» سنة 1985

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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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