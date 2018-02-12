دوّنوا على جدرانهم

حسن بن عثمان (اعلامي)

المسألة، فيما نعيشه في تونس من مآزق كبيرة تدور كلها حول:ـ من سيدفع الفاتورة؟

الحكومة تقترح على الشعب المشاركة في التضحيات ودفع الفاتورة الباهظة، دون أن تخبره بالمجرمين ، ونوعية الجرائم بالإسم والدليل؟ أما الفاتورة فلا مهرب من دفعها، من طرف الضحايا أو من طرف المجرمين، مهما ضيّعنا من وقت.

التعليقات:

ليلى مكي:

وقفت الزنقة للهارب ما عاد عنا ما نعطو

صلاح البرقاوي( عضو مجلس نواب الشعب)

تذكرني إقالة محافظ البنك المركزي بإعفاء القضاة.. ذبح أضحية لإراحة الضمير مما يجب القيام به فعلا لإصلاح الأمور..!

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مصطفى سلومة:

كان على نواب الشعب اقالة العياري منذ زمان ،ولكنهم تائهون في تفاهات جانبية

محمد صالح العبيدي (صحفي)

لم يظلمنا أحد ...و لكن كنا لانفسنا ظالمين، كيف يمكن إقناع أوروبا الان بأن أموال الأحزاب الكبرى في تونس هي أموال نظيفة ؟ كيف يمكن إقناعهم أن الجمعيات في تونس تشتغل في الشفافية وليست ممولة من الخارج بشكل غامض ؟ كيف يمكن اقناعهم أن 30 بالمائة من أموال العقارات في تونس وقع شراؤها بدون تحويلات بنكية ؟ كيف يمكن اقناعهم أننا نحن من رفضنا اقرار رفع السر البنكي و تطبيق قانون منع الإثراء غير المشروع؟ كيف يمكن اقناعهم ان 4 وزراء فقط ممن أدلوا بتصريح على ثرواتهم و أن الزعامات الكبرى متخفية وراء الصمت؟؟؟

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أشرف السالمي:

تونس تعيش أزمة كبرى على مختلف الاصعدة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ما نحتاجه فقط رجال صادقو+ن لوضع القطار على السكة ...

رجاء بن سلامة( باحثة وكاتبة)

التّمويل الخارجيّ للأحزاب خيانة يجب أن تنتهي، التّمويل الخارجيّ للأحزاب، ومنظومة التّشريعات والفراغات التّشريعيّة، ومنظومة السّلطة التي تسمح بهذه الخيانة يجب أن تنتهي،،صبرنا طويلا. الآن نفد صبرنا.