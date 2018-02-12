دوّنوا على جدرانهم

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حسن بن عثمان (اعلامي)
المسألة، فيما نعيشه في تونس من مآزق كبيرة تدور كلها حول:ـ من سيدفع الفاتورة؟
الحكومة تقترح على الشعب المشاركة في التضحيات ودفع الفاتورة الباهظة، دون أن تخبره بالمجرمين ، ونوعية الجرائم بالإسم والدليل؟ أما الفاتورة فلا مهرب من دفعها، من طرف الضحايا أو من طرف المجرمين، مهما ضيّعنا من وقت.
التعليقات:
ليلى مكي:
وقفت الزنقة للهارب ما عاد عنا ما نعطو
صلاح البرقاوي( عضو مجلس نواب الشعب)
تذكرني إقالة محافظ البنك المركزي بإعفاء القضاة.. ذبح أضحية لإراحة الضمير مما يجب القيام به فعلا لإصلاح الأمور..!
التعليقات:
مصطفى سلومة:
كان على نواب الشعب اقالة العياري منذ زمان ،ولكنهم تائهون في تفاهات جانبية
محمد صالح العبيدي (صحفي)
لم يظلمنا أحد ...و لكن كنا لانفسنا ظالمين، كيف يمكن إقناع أوروبا الان بأن أموال الأحزاب الكبرى في تونس هي أموال نظيفة ؟ كيف يمكن إقناعهم أن الجمعيات في تونس تشتغل في الشفافية وليست ممولة من الخارج بشكل غامض ؟ كيف يمكن اقناعهم أن 30 بالمائة من أموال العقارات في تونس وقع شراؤها بدون تحويلات بنكية ؟ كيف يمكن اقناعهم أننا نحن من رفضنا اقرار رفع السر البنكي و تطبيق قانون منع الإثراء غير المشروع؟ كيف يمكن اقناعهم ان 4 وزراء فقط ممن أدلوا بتصريح على ثرواتهم و أن الزعامات الكبرى متخفية وراء الصمت؟؟؟
التعليقات:
أشرف السالمي:
تونس تعيش أزمة كبرى على مختلف الاصعدة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ما نحتاجه فقط رجال صادقو+ن لوضع القطار على السكة ...
رجاء بن سلامة( باحثة وكاتبة)
التّمويل الخارجيّ للأحزاب خيانة يجب أن تنتهي، التّمويل الخارجيّ للأحزاب، ومنظومة التّشريعات والفراغات التّشريعيّة، ومنظومة السّلطة التي تسمح بهذه الخيانة يجب أن تنتهي،،صبرنا طويلا. الآن نفد صبرنا.
حسن بن عثمان (اعلامي)
المسألة، فيما نعيشه في تونس من مآزق كبيرة تدور كلها حول:ـ من سيدفع الفاتورة؟
الحكومة تقترح على الشعب المشاركة في التضحيات ودفع الفاتورة الباهظة، دون أن تخبره بالمجرمين ، ونوعية الجرائم بالإسم والدليل؟ أما الفاتورة فلا مهرب من دفعها، من طرف الضحايا أو من طرف المجرمين، مهما ضيّعنا من وقت.
التعليقات:
ليلى مكي:
وقفت الزنقة للهارب ما عاد عنا ما نعطو
صلاح البرقاوي( عضو مجلس نواب الشعب)
تذكرني إقالة محافظ البنك المركزي بإعفاء القضاة.. ذبح أضحية لإراحة الضمير مما يجب القيام به فعلا لإصلاح الأمور..!
التعليقات:
مصطفى سلومة:
كان على نواب الشعب اقالة العياري منذ زمان ،ولكنهم تائهون في تفاهات جانبية
محمد صالح العبيدي (صحفي)
لم يظلمنا أحد ...و لكن كنا لانفسنا ظالمين، كيف يمكن إقناع أوروبا الان بأن أموال الأحزاب الكبرى في تونس هي أموال نظيفة ؟ كيف يمكن إقناعهم أن الجمعيات في تونس تشتغل في الشفافية وليست ممولة من الخارج بشكل غامض ؟ كيف يمكن اقناعهم أن 30 بالمائة من أموال العقارات في تونس وقع شراؤها بدون تحويلات بنكية ؟ كيف يمكن اقناعهم أننا نحن من رفضنا اقرار رفع السر البنكي و تطبيق قانون منع الإثراء غير المشروع؟ كيف يمكن اقناعهم ان 4 وزراء فقط ممن أدلوا بتصريح على ثرواتهم و أن الزعامات الكبرى متخفية وراء الصمت؟؟؟
التعليقات:
أشرف السالمي:
تونس تعيش أزمة كبرى على مختلف الاصعدة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ما نحتاجه فقط رجال صادقو+ن لوضع القطار على السكة ...
رجاء بن سلامة( باحثة وكاتبة)
التّمويل الخارجيّ للأحزاب خيانة يجب أن تنتهي، التّمويل الخارجيّ للأحزاب، ومنظومة التّشريعات والفراغات التّشريعيّة، ومنظومة السّلطة التي تسمح بهذه الخيانة يجب أن تنتهي،،صبرنا طويلا. الآن نفد صبرنا.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-