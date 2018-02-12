مصالح المراقبة الصّحية تحجز 5200 كلغ من «الكايك» غير صالحة للإستهلاك
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».المزيد >>
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مصالح المراقبة الصّحية تحجز 5200 كلغ من «الكايك» غير صالحة للإستهلاك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018
تمكّنت فرق الصّحة البيئيّة الراجعة بالنّظر للإدارة الجهوية للصحة بأريانة أمس الأحد 11 فيفري 2018 بالتّنسيق مع مصالح التّجارة والأمن بالجهة من حجز 130 ألف قطعة كايك ذو 40 غرام غير صالحة للاستهلاك معدّة ومخزّنة بمحل عشوائي كائن بمنطقة برج الطويل من ولاية أريانة، وتعهدت المصالح المعنية بإتلاف الكميّات المذكورة بعد استيفاء الإجراءات القانونيّة.
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مصالح المراقبة الصّحية تحجز 5200 كلغ من «الكايك» غير صالحة للإستهلاك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018
تمكّنت فرق الصّحة البيئيّة الراجعة بالنّظر للإدارة الجهوية للصحة بأريانة أمس الأحد 11 فيفري 2018 بالتّنسيق مع مصالح التّجارة والأمن بالجهة من حجز 130 ألف قطعة كايك ذو 40 غرام غير صالحة للاستهلاك معدّة ومخزّنة بمحل عشوائي كائن بمنطقة برج الطويل من ولاية أريانة، وتعهدت المصالح المعنية بإتلاف الكميّات المذكورة بعد استيفاء الإجراءات القانونيّة.
نكتة من الفايسبوك
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
صاحب عطرية معلق «الڨازوزة بدينار» جاه مواطن باش يشري قلو :»هات الفين» المواطن خلّصو واستغرب وسأل العطار:...المزيد >>
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ادانت العديد من التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعرض النائب عدنان الحاجي الى العنف الشديد في...المزيد >>
مصالح المراقبة الصّحية تحجز 5200 كلغ من «الكايك» غير صالحة للإستهلاك
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت فرق الصّحة البيئيّة الراجعة بالنّظر للإدارة الجهوية للصحة بأريانة أمس الأحد 11 فيفري 2018 بالتّنسيق مع...المزيد >>
اثر جلسة الاسئلة الشفاهية لوزير الداخلية:«حضور النواب» يثير جدلا واسعا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أثارت صورة مجلس نواب الشعب بمقاعد شبه فارغة خلال جلسة الاسئلة الشفاهية لوزير الداخلية جدلا واسعا بين رواد...المزيد >>
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-
عبد الجليل المسعوديدفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة