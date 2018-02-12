النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد

ادانت العديد من التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعرض النائب عدنان الحاجي الى العنف الشديد في ولاية قفصة من قبل شابين خلف له كسرا في الساق و تهشيم سيارته في الليلة الفاصلة بين السبت والاحد الماضي، وفي تعليق لعبيد البريكي اعتبر ان الاعتداء كان نتيجة تحريض سابق ضد النائب المذكور