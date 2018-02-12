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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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صوت الشارع:ما هي أسباب انتشار «الحرقة» في صفوف التونسيين ؟
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الوطنية
صوت الشارع:ما هي أسباب انتشار «الحرقة» في صفوف التونسيين ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

نزار الدلاعي

لا تتعلق المسألة بالهجرة السرية فقط بل شملت هجرة العقول وهو ما لاحظته باعتباري استاذا جامعيا فجل كفاءاتنا هاجرت وتعود هذه الهجرة الجماعية الى الظروف الاقتصادية الصعبة. 

فرج منكبي

غياب تأطير الشباب وتدريبه منذ الصغر على التعويل على الذات وخلق فرص عمل وإحداث مشاريع صغيرة مربحة وراء انتشار الظاهرة بالإضافة الى الاسباب المتعلقة بالإرهاب والانضمام للجماعات المتطرفة.

علية خويلدي

البطالة وقلة الاهتمام بفئة الشباب والاطفال وتوفير حلول عملية لكسب القوت اليومي وراء تفشي الحرقة.

سناء فاتح

صحيح أن مشكل البطالة وراء الظاهرة لكن هناك أيضا الكسل وعدم الاجتهاد في البحث عن فرص عمل فالمسألة أصبحت لها علاقة بعقلية التواكل والبحث عن الحل السهل.

هادية الشاهد/ عدسة طارق سلتان
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الوطنية
صوت الشارع:ما هي أسباب انتشار «الحرقة» في صفوف التونسيين ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

نزار الدلاعي

لا تتعلق المسألة بالهجرة السرية فقط بل شملت هجرة العقول وهو ما لاحظته باعتباري استاذا جامعيا فجل كفاءاتنا هاجرت وتعود هذه الهجرة الجماعية الى الظروف الاقتصادية الصعبة. 

فرج منكبي

غياب تأطير الشباب وتدريبه منذ الصغر على التعويل على الذات وخلق فرص عمل وإحداث مشاريع صغيرة مربحة وراء انتشار الظاهرة بالإضافة الى الاسباب المتعلقة بالإرهاب والانضمام للجماعات المتطرفة.

علية خويلدي

البطالة وقلة الاهتمام بفئة الشباب والاطفال وتوفير حلول عملية لكسب القوت اليومي وراء تفشي الحرقة.

سناء فاتح

صحيح أن مشكل البطالة وراء الظاهرة لكن هناك أيضا الكسل وعدم الاجتهاد في البحث عن فرص عمل فالمسألة أصبحت لها علاقة بعقلية التواكل والبحث عن الحل السهل.

هادية الشاهد/ عدسة طارق سلتان
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:01
إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة...
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«الشروق» تتابع الحرب على مافيا السجائر والمواد المدعمة:تجميد 90 رخصة سجائر وتورّط 12 تاجرا في الاحتكار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كان المدير الجهوي للتجارة محمد الهادي...
المزيد >>
وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول...
المزيد >>
حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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