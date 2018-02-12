صوت الشارع:ما هي أسباب انتشار «الحرقة» في صفوف التونسيين ؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نزار الدلاعي

لا تتعلق المسألة بالهجرة السرية فقط بل شملت هجرة العقول وهو ما لاحظته باعتباري استاذا جامعيا فجل كفاءاتنا هاجرت وتعود هذه الهجرة الجماعية الى الظروف الاقتصادية الصعبة.

فرج منكبي

غياب تأطير الشباب وتدريبه منذ الصغر على التعويل على الذات وخلق فرص عمل وإحداث مشاريع صغيرة مربحة وراء انتشار الظاهرة بالإضافة الى الاسباب المتعلقة بالإرهاب والانضمام للجماعات المتطرفة.

علية خويلدي

البطالة وقلة الاهتمام بفئة الشباب والاطفال وتوفير حلول عملية لكسب القوت اليومي وراء تفشي الحرقة.

سناء فاتح

صحيح أن مشكل البطالة وراء الظاهرة لكن هناك أيضا الكسل وعدم الاجتهاد في البحث عن فرص عمل فالمسألة أصبحت لها علاقة بعقلية التواكل والبحث عن الحل السهل.

هادية الشاهد/ عدسة طارق سلتان