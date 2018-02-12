بورصة الأ سعار:انفــــــــــــراج

مع نزول الغيث النافع في نهاية الأسبوع لا يسعنا إلا أن نتفاءل بخصوص أسعار الخضراوات على اعتبار أن الأمطار تساعد الفلاح وتساهم في نمو الإنتاج. هذا على المستوى المتوسط والبعيد أما على المستوى الاني فإن الأمر يختلف فنظرا لصعوبة دخول الحقول واقتلاع المحصول من المنتظر أن يتقلص العرض خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما ينعكس على الأسعار لكنه انعكاس ظرفي ليعقبه انفراج

في الأثناء لم تسجل بورصة الاسعار أية تغيير في مؤشراتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:

البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د

الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د

الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د

البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د

البصل الشتوي 1.300 د

الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د

القنارية: 1.000 د إلى2.000د

الفول من 1.200د إلى 1.400 د

الفقوس 2.800د

السفنارية 1.500 د

القرع الاخضر 1.400د

البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د

الانجالة 3.400 د

الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم

الغلال:

البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د

المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د

الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د

الموز 3.600 د

الدقلة من 7.900 د إلى12.000د

الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د

التفاح من2.000د إلى 3.500د

اللحوم البيضاء:

الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د

شرائح الديك الرومي 11.500 د

شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د

اللحوم الحمراء:

لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د

الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د

البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د

الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د

الأسماك:

ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د

ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د

ـ البوري من 9،900 الى 18،000د

ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د

ـ المرجان 12،800د

ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د

ـ الشلبة 7،000د

ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د

ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د

القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى

رادس

ولاية باجة

عمدون

مجاز الباب

ولاية بنزرت

العالية

الوطن القبلي

قليبية

قرمبالية

ولاية جندوبة

عين دراهم

ولاية المنستير

طبلبة





محمد علي الفرشيشي