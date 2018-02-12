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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الوطنية
بورصة الأ سعار:انفــــــــــــراج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

مع نزول الغيث النافع في نهاية الأسبوع لا يسعنا إلا أن نتفاءل بخصوص أسعار الخضراوات على اعتبار أن الأمطار تساعد الفلاح وتساهم في نمو الإنتاج. هذا على المستوى المتوسط والبعيد أما على المستوى الاني فإن الأمر يختلف فنظرا لصعوبة دخول الحقول واقتلاع المحصول من المنتظر أن يتقلص العرض خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما ينعكس على الأسعار لكنه انعكاس ظرفي ليعقبه انفراج
في الأثناء لم تسجل بورصة الاسعار أية تغيير في مؤشراتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى
رادس
ولاية باجة
عمدون
مجاز الباب
ولاية بنزرت
العالية
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية جندوبة
عين دراهم
ولاية المنستير
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الوطنية
بورصة الأ سعار:انفــــــــــــراج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

مع نزول الغيث النافع في نهاية الأسبوع لا يسعنا إلا أن نتفاءل بخصوص أسعار الخضراوات على اعتبار أن الأمطار تساعد الفلاح وتساهم في نمو الإنتاج. هذا على المستوى المتوسط والبعيد أما على المستوى الاني فإن الأمر يختلف فنظرا لصعوبة دخول الحقول واقتلاع المحصول من المنتظر أن يتقلص العرض خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما ينعكس على الأسعار لكنه انعكاس ظرفي ليعقبه انفراج
في الأثناء لم تسجل بورصة الاسعار أية تغيير في مؤشراتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى
رادس
ولاية باجة
عمدون
مجاز الباب
ولاية بنزرت
العالية
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية جندوبة
عين دراهم
ولاية المنستير
طبلبة

محمد علي الفرشيشي
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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