بورصة الأ سعار:انفــــــــــــراج

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مع نزول الغيث النافع في نهاية الأسبوع لا يسعنا إلا أن نتفاءل بخصوص أسعار الخضراوات على اعتبار أن الأمطار تساعد الفلاح وتساهم في نمو الإنتاج. هذا على المستوى المتوسط والبعيد أما على المستوى الاني فإن الأمر يختلف فنظرا لصعوبة دخول الحقول واقتلاع المحصول من المنتظر أن يتقلص العرض خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما ينعكس على الأسعار لكنه انعكاس ظرفي ليعقبه انفراج
في الأثناء لم تسجل بورصة الاسعار أية تغيير في مؤشراتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
رادس
ولاية باجة
عمدون
مجاز الباب
ولاية بنزرت
العالية
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية جندوبة
عين دراهم
ولاية المنستير
طبلبة
مع نزول الغيث النافع في نهاية الأسبوع لا يسعنا إلا أن نتفاءل بخصوص أسعار الخضراوات على اعتبار أن الأمطار تساعد الفلاح وتساهم في نمو الإنتاج. هذا على المستوى المتوسط والبعيد أما على المستوى الاني فإن الأمر يختلف فنظرا لصعوبة دخول الحقول واقتلاع المحصول من المنتظر أن يتقلص العرض خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما ينعكس على الأسعار لكنه انعكاس ظرفي ليعقبه انفراج
في الأثناء لم تسجل بورصة الاسعار أية تغيير في مؤشراتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
رادس
ولاية باجة
عمدون
مجاز الباب
ولاية بنزرت
العالية
الوطن القبلي
قليبية
قرمبالية
ولاية جندوبة
عين دراهم
ولاية المنستير
طبلبة
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-