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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»
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الوطنية
حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس (الشروق)
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في الإطاحة بأحد عشر شابا وفتاة تقيم بإيطاليا تزوّدهم بالمواد المخدرة على غرار الزطلة والكوكايين.
ويُستفاد من التحقيقات المجراة أن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي مفادها الاشتباه في احتضان منزل بحي الزهور لعدد من المنحرفين في سهرة مجون، مما أزعج الأجوار والمتساكنين فتمّ الاستنجاد بتعزيزات أمنية من منطقة الشرطة السيجومي وشرطة النجدة لتتمّ محاصرة المنزل من جميع جوانبه، ومداهمته بعد استشارة النيابة العمومية وبالولوج داخله تمّ ضبط أحد عشر شابا، وبرفقتهم فتاة وكانوا جميعهم في حالات غير طبيعية وبتفتيش المكان، تم حجز حوالي 10 غرامات من مادة «الكوكايين» وحوالي 20 قطعة من مخدر الزطلة بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 600 دينار بحوزة الفتاة، حيث تبيّن أنها أصيلة حي الزهور ومقيمة بإيطاليا، وعند زيارتها تونس تجلب معها الكوكايين والزطلة لترويجهما بين صفوف الشبان، وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمّة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معهم في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.

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الوطنية
حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس (الشروق)
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في الإطاحة بأحد عشر شابا وفتاة تقيم بإيطاليا تزوّدهم بالمواد المخدرة على غرار الزطلة والكوكايين.
ويُستفاد من التحقيقات المجراة أن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي مفادها الاشتباه في احتضان منزل بحي الزهور لعدد من المنحرفين في سهرة مجون، مما أزعج الأجوار والمتساكنين فتمّ الاستنجاد بتعزيزات أمنية من منطقة الشرطة السيجومي وشرطة النجدة لتتمّ محاصرة المنزل من جميع جوانبه، ومداهمته بعد استشارة النيابة العمومية وبالولوج داخله تمّ ضبط أحد عشر شابا، وبرفقتهم فتاة وكانوا جميعهم في حالات غير طبيعية وبتفتيش المكان، تم حجز حوالي 10 غرامات من مادة «الكوكايين» وحوالي 20 قطعة من مخدر الزطلة بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 600 دينار بحوزة الفتاة، حيث تبيّن أنها أصيلة حي الزهور ومقيمة بإيطاليا، وعند زيارتها تونس تجلب معها الكوكايين والزطلة لترويجهما بين صفوف الشبان، وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمّة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معهم في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.

سليم العجرودي
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:01
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كان المدير الجهوي للتجارة محمد الهادي...
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وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول...
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حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في...
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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