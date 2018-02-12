حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»

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تونس (الشروق)
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في الإطاحة بأحد عشر شابا وفتاة تقيم بإيطاليا تزوّدهم بالمواد المخدرة على غرار الزطلة والكوكايين.
ويُستفاد من التحقيقات المجراة أن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي مفادها الاشتباه في احتضان منزل بحي الزهور لعدد من المنحرفين في سهرة مجون، مما أزعج الأجوار والمتساكنين فتمّ الاستنجاد بتعزيزات أمنية من منطقة الشرطة السيجومي وشرطة النجدة لتتمّ محاصرة المنزل من جميع جوانبه، ومداهمته بعد استشارة النيابة العمومية وبالولوج داخله تمّ ضبط أحد عشر شابا، وبرفقتهم فتاة وكانوا جميعهم في حالات غير طبيعية وبتفتيش المكان، تم حجز حوالي 10 غرامات من مادة «الكوكايين» وحوالي 20 قطعة من مخدر الزطلة بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 600 دينار بحوزة الفتاة، حيث تبيّن أنها أصيلة حي الزهور ومقيمة بإيطاليا، وعند زيارتها تونس تجلب معها الكوكايين والزطلة لترويجهما بين صفوف الشبان، وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمّة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معهم في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.
تونس (الشروق)
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في الإطاحة بأحد عشر شابا وفتاة تقيم بإيطاليا تزوّدهم بالمواد المخدرة على غرار الزطلة والكوكايين.
ويُستفاد من التحقيقات المجراة أن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي مفادها الاشتباه في احتضان منزل بحي الزهور لعدد من المنحرفين في سهرة مجون، مما أزعج الأجوار والمتساكنين فتمّ الاستنجاد بتعزيزات أمنية من منطقة الشرطة السيجومي وشرطة النجدة لتتمّ محاصرة المنزل من جميع جوانبه، ومداهمته بعد استشارة النيابة العمومية وبالولوج داخله تمّ ضبط أحد عشر شابا، وبرفقتهم فتاة وكانوا جميعهم في حالات غير طبيعية وبتفتيش المكان، تم حجز حوالي 10 غرامات من مادة «الكوكايين» وحوالي 20 قطعة من مخدر الزطلة بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 600 دينار بحوزة الفتاة، حيث تبيّن أنها أصيلة حي الزهور ومقيمة بإيطاليا، وعند زيارتها تونس تجلب معها الكوكايين والزطلة لترويجهما بين صفوف الشبان، وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمّة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معهم في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-