حي الزهور:إيقاف فتاة تروّج الكوكايين والإيقاع بأحد عشر شابا من «حرفائها»

تونس (الشروق)

نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في الإطاحة بأحد عشر شابا وفتاة تقيم بإيطاليا تزوّدهم بالمواد المخدرة على غرار الزطلة والكوكايين.

ويُستفاد من التحقيقات المجراة أن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي مفادها الاشتباه في احتضان منزل بحي الزهور لعدد من المنحرفين في سهرة مجون، مما أزعج الأجوار والمتساكنين فتمّ الاستنجاد بتعزيزات أمنية من منطقة الشرطة السيجومي وشرطة النجدة لتتمّ محاصرة المنزل من جميع جوانبه، ومداهمته بعد استشارة النيابة العمومية وبالولوج داخله تمّ ضبط أحد عشر شابا، وبرفقتهم فتاة وكانوا جميعهم في حالات غير طبيعية وبتفتيش المكان، تم حجز حوالي 10 غرامات من مادة «الكوكايين» وحوالي 20 قطعة من مخدر الزطلة بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 600 دينار بحوزة الفتاة، حيث تبيّن أنها أصيلة حي الزهور ومقيمة بإيطاليا، وعند زيارتها تونس تجلب معها الكوكايين والزطلة لترويجهما بين صفوف الشبان، وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمّة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معهم في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.





سليم العجرودي