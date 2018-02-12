وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا

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تونس ـ الشروق:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول أمس السبت من إلقاء القبض على 4 فتيات داخل ملهى ليلي وبحوزتهن ورقات نقدية مزيفة.
وجاء في محاضر باحث البداية أن الفتيات الأربع تحوّلن ليلة أول أمس السبت الى ملهى ليلي تابع لأحد النزل السياحية بقمرت لقضاء السهرة هناك. وقد بادرن باقتناء بعض الحاجيات داخل الملهى، ليتفطّن أحد العاملين هناك أنهن سلّمنه ورقتين نقديتين من فئة 50 دينارا مزيفتين. فبادرت إدارة النزل الى إعلام أعوان منطقة الأمن بالوطني بالمرسى الذين حلّوا على عين المكان وبتفتيش الفتيات الأربع حجزوا لديهن مبلغا ماليا قدره حوالي 800 دينار، جميعه من الورقات النقدية المزيّفة من فئة 50 دينارا فتم اقتيادهن الى مقر التحقيق لمواصلة الأبحاث معهن حول مصدر تلك الأموال حيث اعترفن بأن شابا من سكان وسط العاصمة هو الذي سلمها إليهن وتتواصل التحقيقات بصفة حثيثة لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
تونس ـ الشروق:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول أمس السبت من إلقاء القبض على 4 فتيات داخل ملهى ليلي وبحوزتهن ورقات نقدية مزيفة.
وجاء في محاضر باحث البداية أن الفتيات الأربع تحوّلن ليلة أول أمس السبت الى ملهى ليلي تابع لأحد النزل السياحية بقمرت لقضاء السهرة هناك. وقد بادرن باقتناء بعض الحاجيات داخل الملهى، ليتفطّن أحد العاملين هناك أنهن سلّمنه ورقتين نقديتين من فئة 50 دينارا مزيفتين. فبادرت إدارة النزل الى إعلام أعوان منطقة الأمن بالوطني بالمرسى الذين حلّوا على عين المكان وبتفتيش الفتيات الأربع حجزوا لديهن مبلغا ماليا قدره حوالي 800 دينار، جميعه من الورقات النقدية المزيّفة من فئة 50 دينارا فتم اقتيادهن الى مقر التحقيق لمواصلة الأبحاث معهن حول مصدر تلك الأموال حيث اعترفن بأن شابا من سكان وسط العاصمة هو الذي سلمها إليهن وتتواصل التحقيقات بصفة حثيثة لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-