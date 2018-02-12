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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
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الوطنية
وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول أمس السبت من إلقاء القبض على 4 فتيات داخل ملهى ليلي وبحوزتهن ورقات نقدية مزيفة.
وجاء في محاضر باحث البداية أن الفتيات الأربع تحوّلن ليلة أول أمس السبت الى ملهى ليلي تابع لأحد النزل السياحية بقمرت لقضاء السهرة هناك. وقد بادرن باقتناء بعض الحاجيات داخل الملهى، ليتفطّن أحد العاملين هناك أنهن سلّمنه ورقتين نقديتين من فئة 50 دينارا مزيفتين. فبادرت إدارة النزل الى إعلام أعوان منطقة الأمن بالوطني بالمرسى الذين حلّوا على عين المكان وبتفتيش الفتيات الأربع حجزوا لديهن مبلغا ماليا قدره حوالي 800 دينار، جميعه من الورقات النقدية المزيّفة من فئة 50 دينارا فتم اقتيادهن الى مقر التحقيق لمواصلة الأبحاث معهن حول مصدر تلك الأموال حيث اعترفن بأن شابا من سكان وسط العاصمة هو الذي سلمها إليهن وتتواصل التحقيقات بصفة حثيثة لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

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الوطنية
وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول أمس السبت من إلقاء القبض على 4 فتيات داخل ملهى ليلي وبحوزتهن ورقات نقدية مزيفة.
وجاء في محاضر باحث البداية أن الفتيات الأربع تحوّلن ليلة أول أمس السبت الى ملهى ليلي تابع لأحد النزل السياحية بقمرت لقضاء السهرة هناك. وقد بادرن باقتناء بعض الحاجيات داخل الملهى، ليتفطّن أحد العاملين هناك أنهن سلّمنه ورقتين نقديتين من فئة 50 دينارا مزيفتين. فبادرت إدارة النزل الى إعلام أعوان منطقة الأمن بالوطني بالمرسى الذين حلّوا على عين المكان وبتفتيش الفتيات الأربع حجزوا لديهن مبلغا ماليا قدره حوالي 800 دينار، جميعه من الورقات النقدية المزيّفة من فئة 50 دينارا فتم اقتيادهن الى مقر التحقيق لمواصلة الأبحاث معهن حول مصدر تلك الأموال حيث اعترفن بأن شابا من سكان وسط العاصمة هو الذي سلمها إليهن وتتواصل التحقيقات بصفة حثيثة لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

سليم العجرودي
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كان المدير الجهوي للتجارة محمد الهادي...
المزيد >>
وقع ايقافهن في ملهى ليليّ بقمرت:4 فتيات وورقات نقدية مزيّفة من فئة 50 دينارا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى ليلة أول...
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نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي في...
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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