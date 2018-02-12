«الشروق» تتابع الحرب على مافيا السجائر والمواد المدعمة:تجميد 90 رخصة سجائر وتورّط 12 تاجرا في الاحتكار

كان المدير الجهوي للتجارة محمد الهادي الاينوبلي يرد على مكالمة من والي تونس عندما ولج الى المكتب فريق مراقبة اقتصادية محمّلا بصندوق سجائر يعد 430 علبة حجزت للتوّ لدى بائع فواكه جافة بحي الانطلاقة غربي العاصمة.

الشروق ـ تونس:

عملية حجز فتحت الباب للحديث عن الحرب الدائرة ضد مافيا السجائر التي تتصدر منذ أشهر لائحة أولويات الرقابة الاقتصادية في العاصمة عقب تغوّل شبكات المضاربة.

عمولات

عمولات تصل الى 500 دينار عن الشحنة الواحدة يقبضها أصحاب رُخص التوزيع «قمرق» حال مغادرة شبابيك وكالة التبغ في الوردية لتنتقل الى قبضة حيتان تدير شبكات توزيع موازية.

سيارات تجارية وأخرى كراء تطوف أرجاء العاصمة لتوزيع السجائر على محلات الفواكه الجافة والمواد الغذائية و«النصابة» مع توظيف زيادة في الأسعار تصل الى ٪40 من التسعيرة.

مدير التجارة بتونس كشف في هذا الصدد عن تحقيق تقدم ملحوظ في تجفيف منابع احتكار السجائر وفرملة المضاربة مؤكدا أن نحو 90 رخصة توزيع تم تجميدها عقب تحريات كشفت أن أصحابها لا يملكون محلات أصلا ويعمدون الى التفريط في الحصّة الى شبكات الاحتكار بمقابل مغر.

حيتان كبيرة

كان المدير الجهوي للتجارة يسرد أطوار الحرب على مافيا السجائر عندما تلقى تقريرا حول نتائج عملية نوعية أطاحت بأحد رؤوس احتكار الزيت المدعم بعد تحريات تواصلت على مدى شهرين لينتقل الحديث الى مافيا المواد المدعمة نحو طن من الزيت المدعم حجزت داخل بيت صانع مرطبات تقليدية كان يعمد الى اقتناء الزيت من أكثر من نقطة بيع قبل أن يقوم بتجميعها في أوعية بلاستيكية سعة 20 لترا لاستعمالها في صناعة المرطبات أو بيعها في السوق السوداء.

مخابز عشوائية

عملية نوعية كانت الثالثة من نوعها في غضون 48 ساعة شهدت أيضا حجز 81 قنطارا من الفرينة المدعمة لدى مخبزة عشوائية وأكثر من 6 أطنان من السكر المدعم في وحدة صناعية غرب العاصمة بالمحصلة مرّت الرقابة الاقتصادية الى السرعة الخامسة في الحرب على مافيا المواد المدعمة التي وضعتها وزارة التجارة مؤخرا في مقدمة الأولويات.

وشهدت العاصمة وحدها اتخاذ قرارات غلق ضد 16 تاجر تفصيل وحرمان 12 تاجر جملة من «كوتا» السكر والزيت المدعوم بعد تورّطهم في عمليات احتكارية.

كما أفضت الحملة ذاتها الى حرمان مخبزة من الفرينة المدعمة وتغيير تصنيف أربع مخابز أخرى من الخبز الكبير الى الباقات.





فؤاد العجرودي