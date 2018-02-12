«الزيتونة تمكين» تفتتح فرعها الحادي عشر بولاية أريانة

افتتحت مؤسسة الزيتونة تمكين فرعها الحادي عشر بولاية أريانة، وقد أفاد الرئيس المدير العام للمؤسسة الدكتور نبيل غلاب أن المؤسسة ستفتتح عدة فروع اخرى مع نهاية السنة الحالية مؤكدا أن حجم تمويل الزيتونة تمكين بلغ في السنة الفارطة 10ملايين دينار وأن التمويلات ستفوق 60 مليون دينار مع نهاية 2018، مشيرا إلى أن عدد المنتفيع بهذه التمويلات تجاوز 2000 منتفع ومن المنتظر أن يصل الى 10 آلاف منتفع خلال السنة الحالية كما. بيّن أن الزيتونة تمكين منفتحة على كل القطاعات وهدفها تعزيز الريادة والمبادرة الفردية.