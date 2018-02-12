«الزيتونة تمكين» تفتتح فرعها الحادي عشر بولاية أريانة

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افتتحت مؤسسة الزيتونة تمكين فرعها الحادي عشر بولاية أريانة، وقد أفاد الرئيس المدير العام للمؤسسة الدكتور نبيل غلاب أن المؤسسة ستفتتح عدة فروع اخرى مع نهاية السنة الحالية مؤكدا أن حجم تمويل الزيتونة تمكين بلغ في السنة الفارطة 10ملايين دينار وأن التمويلات ستفوق 60 مليون دينار مع نهاية 2018، مشيرا إلى أن عدد المنتفيع بهذه التمويلات تجاوز 2000 منتفع ومن المنتظر أن يصل الى 10 آلاف منتفع خلال السنة الحالية كما. بيّن أن الزيتونة تمكين منفتحة على كل القطاعات وهدفها تعزيز الريادة والمبادرة الفردية.
افتتحت مؤسسة الزيتونة تمكين فرعها الحادي عشر بولاية أريانة، وقد أفاد الرئيس المدير العام للمؤسسة الدكتور نبيل غلاب أن المؤسسة ستفتتح عدة فروع اخرى مع نهاية السنة الحالية مؤكدا أن حجم تمويل الزيتونة تمكين بلغ في السنة الفارطة 10ملايين دينار وأن التمويلات ستفوق 60 مليون دينار مع نهاية 2018، مشيرا إلى أن عدد المنتفيع بهذه التمويلات تجاوز 2000 منتفع ومن المنتظر أن يصل الى 10 آلاف منتفع خلال السنة الحالية كما. بيّن أن الزيتونة تمكين منفتحة على كل القطاعات وهدفها تعزيز الريادة والمبادرة الفردية.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-