20 % حصة اسمنت قرطاج في السوق المحلية

كشفت اسمنت قرطاج أنها استأثرت بحصة 20 بالمائة من السوق المحلية للإسمنت، خلال سنة 2017، وسط تراجع لمداخيلها بنسبة 12 بالمائة وقدراتها الانتاجية بنسبة 17 بالمائة بين سنتي 2016 و2017.وكشفت الشركة أنّ مخازنها احتوت مع موفى سنة 2017، تحت تأثير تراجع التصدير، على 400 ألف طن من الاسمنت تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليون دينار وتعكف الشركة على تنفيذ مشروع نقل معدات طحن الحجارة المستخدمة في تصنيع الاسمنت ورفع القدرات الانتاجية للشركة وتقليص حجم النفايات بمبلغ 25 مليون دينار وبناء وحدة لتصنيع اكياس تعبئة الاسمنت بطاقة انتاج تناهز 25 مليون كيس سنويا.