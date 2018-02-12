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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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20 % حصة اسمنت قرطاج في السوق المحلية
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الإقتصادي
20 % حصة اسمنت قرطاج في السوق المحلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

كشفت اسمنت قرطاج أنها استأثرت بحصة 20 بالمائة من السوق المحلية للإسمنت، خلال سنة 2017، وسط تراجع لمداخيلها بنسبة 12 بالمائة وقدراتها الانتاجية بنسبة 17 بالمائة بين سنتي 2016 و2017.وكشفت الشركة أنّ مخازنها احتوت مع موفى سنة 2017، تحت تأثير تراجع التصدير، على 400 ألف طن من الاسمنت تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليون دينار وتعكف الشركة على تنفيذ مشروع نقل معدات طحن الحجارة المستخدمة في تصنيع الاسمنت ورفع القدرات الانتاجية للشركة وتقليص حجم النفايات بمبلغ 25 مليون دينار وبناء وحدة لتصنيع اكياس تعبئة الاسمنت بطاقة انتاج تناهز 25 مليون كيس سنويا.

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الإقتصادي
20 % حصة اسمنت قرطاج في السوق المحلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

كشفت اسمنت قرطاج أنها استأثرت بحصة 20 بالمائة من السوق المحلية للإسمنت، خلال سنة 2017، وسط تراجع لمداخيلها بنسبة 12 بالمائة وقدراتها الانتاجية بنسبة 17 بالمائة بين سنتي 2016 و2017.وكشفت الشركة أنّ مخازنها احتوت مع موفى سنة 2017، تحت تأثير تراجع التصدير، على 400 ألف طن من الاسمنت تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليون دينار وتعكف الشركة على تنفيذ مشروع نقل معدات طحن الحجارة المستخدمة في تصنيع الاسمنت ورفع القدرات الانتاجية للشركة وتقليص حجم النفايات بمبلغ 25 مليون دينار وبناء وحدة لتصنيع اكياس تعبئة الاسمنت بطاقة انتاج تناهز 25 مليون كيس سنويا.

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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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كشف مركز النهوض بالصادرات عن 5 برامج ثنائية ومتعددة الاطراف قائمة حاليا في تونس تنتهي بحلول 2020 وتشكل حزاما...
المزيد >>
لتكريس اللامركزية وتنمية الجهات الداخلية:تركيز اللجان الجهوية للإستثمار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
تنظمها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني :دورة تدريبية حول «الموارد المائية في تونس بين...
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بتونس دورة تدريبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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