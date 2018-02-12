«شبكة تونس لريادة الأعمال» تتسلم هبة لدعم باعثي المشاريع

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وقع صندوق قطر للتنمية وشبكة تونس لريادة الأعمال عقدا تكميليا لاتفاقية الشراكة التي تربط بين صندوق الصداقة القطري الجمعية بهدف توفير القسط الأخير من الهبة المالية المسندة للشبكة والتي تبلغ قرابة 1,1 مليون دينار ستصرف عبر شبكة تونس لريادة الأعمال في شكل قروض لتمويل باعثي المشاريع الشبان كما ينص العقد التكميلي على توفير المرافقة والتوجيه والاستشارة لمستفيدي لجمعية انطلاق المدعومة من الصندوق، من طرف شبكة تونس لريادة الأعمال وقد ساهمت هذه الهبة في تمويل ومرافقة (166) باعثا من الشبان بقدرة تشغيلية تبلغ 3 آلاف موطن شغل، يتوزع أكثر من نصفها على المناطق الداخلية للبلاد التونسية.
وقع صندوق قطر للتنمية وشبكة تونس لريادة الأعمال عقدا تكميليا لاتفاقية الشراكة التي تربط بين صندوق الصداقة القطري الجمعية بهدف توفير القسط الأخير من الهبة المالية المسندة للشبكة والتي تبلغ قرابة 1,1 مليون دينار ستصرف عبر شبكة تونس لريادة الأعمال في شكل قروض لتمويل باعثي المشاريع الشبان كما ينص العقد التكميلي على توفير المرافقة والتوجيه والاستشارة لمستفيدي لجمعية انطلاق المدعومة من الصندوق، من طرف شبكة تونس لريادة الأعمال وقد ساهمت هذه الهبة في تمويل ومرافقة (166) باعثا من الشبان بقدرة تشغيلية تبلغ 3 آلاف موطن شغل، يتوزع أكثر من نصفها على المناطق الداخلية للبلاد التونسية.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-