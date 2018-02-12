«شبكة تونس لريادة الأعمال» تتسلم هبة لدعم باعثي المشاريع

وقع صندوق قطر للتنمية وشبكة تونس لريادة الأعمال عقدا تكميليا لاتفاقية الشراكة التي تربط بين صندوق الصداقة القطري الجمعية بهدف توفير القسط الأخير من الهبة المالية المسندة للشبكة والتي تبلغ قرابة 1,1 مليون دينار ستصرف عبر شبكة تونس لريادة الأعمال في شكل قروض لتمويل باعثي المشاريع الشبان كما ينص العقد التكميلي على توفير المرافقة والتوجيه والاستشارة لمستفيدي لجمعية انطلاق المدعومة من الصندوق، من طرف شبكة تونس لريادة الأعمال وقد ساهمت هذه الهبة في تمويل ومرافقة (166) باعثا من الشبان بقدرة تشغيلية تبلغ 3 آلاف موطن شغل، يتوزع أكثر من نصفها على المناطق الداخلية للبلاد التونسية.