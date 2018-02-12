الشركة التونسية للملاحة تبرمج 10 رحلات بحرية باتجاه جرجيس انطلاقا من مرسيليا خلال صائفة 2018

برمجت الشركة التونسية للملاحة بالنسبة للموسم الصيفي القادم 10 رحلات تربط بين جرجيس ومرسيليا على متن السفينة قرطاج وذلك انطلاقا من يوم 19 جوان القادم الى غاية 30 سبتمبر القادم. كما برمجت الشركة، لتأمين عودة التونسيين بالخارج في الصيف القادم 75 سفرة على خط تونس مرسيليا و67 سفرة على خط تونس ـ جنوة ـ تونس. وبخصوص عمليات الحجز وقد طرحت الشركة عدة تعريفات منها تعريفة العائلة المتكونة من 3 إلى 6 أفراد وهي تعريفة منخفضة تصل إلى 15 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وتعريفة الشباب وتعريفة الياسمين ذهابا وإيابا وتعريفة مرحبا للمترجلين.