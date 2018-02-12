تنظمها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني :دورة تدريبية حول «الموارد المائية في تونس بين العرض والطلب»

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تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بتونس دورة تدريبية حول «الموارد المائية في تونس بين العرض والطلب» لفائدة 15 إعلاميا من مختلف المؤسسات الإعلامية وذلك يومي 15 و16 فيفري 2018 وتهدف هذه الدورة الى تشريك الاعلام لنقل المعلومة ونشرها على أوسع نطاق، بهدف التوعية والتحسيس بضرورة الاقتصاد في الماء والتصرف الرشيد والانخراط الفاعل في الحملة الوطنية للاقتصاد في الماء «الماء ليك ولاولادك».
تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بتونس دورة تدريبية حول «الموارد المائية في تونس بين العرض والطلب» لفائدة 15 إعلاميا من مختلف المؤسسات الإعلامية وذلك يومي 15 و16 فيفري 2018 وتهدف هذه الدورة الى تشريك الاعلام لنقل المعلومة ونشرها على أوسع نطاق، بهدف التوعية والتحسيس بضرورة الاقتصاد في الماء والتصرف الرشيد والانخراط الفاعل في الحملة الوطنية للاقتصاد في الماء «الماء ليك ولاولادك».
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-