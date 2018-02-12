تنظمها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني :دورة تدريبية حول «الموارد المائية في تونس بين العرض والطلب»

تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بتونس دورة تدريبية حول «الموارد المائية في تونس بين العرض والطلب» لفائدة 15 إعلاميا من مختلف المؤسسات الإعلامية وذلك يومي 15 و16 فيفري 2018 وتهدف هذه الدورة الى تشريك الاعلام لنقل المعلومة ونشرها على أوسع نطاق، بهدف التوعية والتحسيس بضرورة الاقتصاد في الماء والتصرف الرشيد والانخراط الفاعل في الحملة الوطنية للاقتصاد في الماء «الماء ليك ولاولادك».