لتكريس اللامركزية وتنمية الجهات الداخلية:تركيز اللجان الجهوية للإستثمار

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تنقل 24 من أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، أول أمس إلى جميع ولايات الجمهورية للإشراف على تركيز اللجان الجهوية للاستثمار في هذه الولايات. ويأتي تركيز هذه اللجان في إطار دفع الإستثمار في الجهات وتجسيد الإجراءات الواردة بقانون الإستثمار والمساهمة في تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ودعم اللامركزية على مستوى الإجراءات المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار وإرساء حوكمة جديدة بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءت في مختلف المراحل ودفع المشاريع وستعمل هذه اللجان على معاضدة المجهود الوطني في تنفيذ الإستثمارات وخلق مشاريع كبرى فضلا عن أنها ستكون إطارا للباعثين المحليين لاحتضانهم والعمل على تذليل الصعوبات وضمان نجاح مشاريعهم.
وتتولى هذه اللجان مهمّة الترويج للجهة اعتمادا على آليات التعاون الدولي والإمكانيات، التي تتميز بها كل جهة، باعتبارها وجهة خصوصية. كما سيكون من مشمولات هذه الهياكل وضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار، وأيضا، متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية المصرّح بها إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع على حلّ الإشكاليات، التي حالت دون تنفيذ مشاريعهم.
تنقل 24 من أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، أول أمس إلى جميع ولايات الجمهورية للإشراف على تركيز اللجان الجهوية للاستثمار في هذه الولايات. ويأتي تركيز هذه اللجان في إطار دفع الإستثمار في الجهات وتجسيد الإجراءات الواردة بقانون الإستثمار والمساهمة في تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ودعم اللامركزية على مستوى الإجراءات المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار وإرساء حوكمة جديدة بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءت في مختلف المراحل ودفع المشاريع وستعمل هذه اللجان على معاضدة المجهود الوطني في تنفيذ الإستثمارات وخلق مشاريع كبرى فضلا عن أنها ستكون إطارا للباعثين المحليين لاحتضانهم والعمل على تذليل الصعوبات وضمان نجاح مشاريعهم.
وتتولى هذه اللجان مهمّة الترويج للجهة اعتمادا على آليات التعاون الدولي والإمكانيات، التي تتميز بها كل جهة، باعتبارها وجهة خصوصية. كما سيكون من مشمولات هذه الهياكل وضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار، وأيضا، متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية المصرّح بها إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع على حلّ الإشكاليات، التي حالت دون تنفيذ مشاريعهم.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-