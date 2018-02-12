الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
لتحفيز التصدير:خمسة برامج استراتيجية على ذمة المصدرين
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
الإقتصادي
لتحفيز التصدير:خمسة برامج استراتيجية على ذمة المصدرين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

كشف مركز النهوض بالصادرات عن 5 برامج ثنائية ومتعددة الاطراف قائمة حاليا في تونس تنتهي بحلول 2020 وتشكل حزاما تصديريا متعدد القطاعات الى الاسواق الأوروبية والعالمية ويقدم حوافز ودعم حكومي أمنته تونس من خلال قنوات تمويل تصل في أعلى مستوياتها الى البنك الدولي الذي يدعم مشروع «تصدير بلوس».
ويتشكل هذا الحزام، وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات، على موقعه الالكتروني من برنامج التعاون بين تونس والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (الحكومة الفدرالية الالمانية) الذي يمتد من سنة 2017 الى سنة 2020 والذي يهدف الى دعم قدرات المؤسسات التونسية الصغري والمتوسطة في النفاذ الى السوق الافريقية والى سوق شمال افريقيا والشرق الاوسط من خلال شراكات مربحة للطرفين.
ويدعم برنامج تعاون تونس والبنك الدولي 2016 - 2020 في اتجاه تطوير برنامج «تصدير بلوس» الذي يعمل على دفع القدرات التنافسية ورفع الصادرات ودعم القدرات التصديرية لتونس علما وان البرنامج اطلق منذ سنة 2015 الى جانب اعداد تصور لاعادة هيكلة مركز النهوض الصادرات بحلول 2020.
ويرنو برنامج التعاون بين تونس وسويسرا 2016 - 2020 المعروف اختصارا بمصطلح «سيبو» الى دعم قدرات 3 قطاعات تصدرية تونسية تضم منتوجات البحر والمكونات الطبيعية والغلال التي تم تحويلها الى جانب دعم القدرات البشرية لمركز النهوض بالصادرات من خلال توفير تدريب عن بعد .
ويعمل برنامج التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ومؤسسة التصدير الالمانية «اي بي دي «2018-2020 على تحفيز تصدير منتوجات فلاحية و مكونات طبيعية ومواد التجميل والمواد شبه الطبية.
ويهدف برنامج التعاون التونسي مع منطقة واليني (بلجيكا) الى دفع صادرات المنتوجات الصحية والتقنيات المتصلة بها وخلق فرص الشراكة ووضع برامج تدريب لفائدة 3 مؤسسات عاملة في قطاع الصيدلة .
وتتعاون تونس مع شبكة مؤسسات وروبا احد اهم اذرع الاتحاد الاوروبي لدعم المؤسسات والتي توفر زهاء 10 الاف فرصة شراكة تجارية وتكنولوجية علما وان الشبكة تعمل في 50 بلدا ولها 600 مؤسسة شريكة وساعدت الشبكة اكثر من مليونين ونصف مؤسسة على دخول السوق الاوروبية.
ويوفر مركز النهوض بالصادرات بمقره بتونس نقاط اتصال محلية الى جانب بيانات حول سبل الاتصال بالبلدان الشريكة للحصول على البيانات والاستفادة من هذه البرامج.

تقرؤون أيضا
رقم اليوم:42 مليون دينار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هو المبلغ الذي منحته وزارة الصناعة خلال جانفي الفارط لحزمة تضم 26 مشروعا ستنفذ بمناطق التنمية الجهوية حسب ما...
المزيد >>
لتحفيز التصدير:خمسة برامج استراتيجية على ذمة المصدرين
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف مركز النهوض بالصادرات عن 5 برامج ثنائية ومتعددة الاطراف قائمة حاليا في تونس تنتهي بحلول 2020 وتشكل حزاما...
المزيد >>
لتكريس اللامركزية وتنمية الجهات الداخلية:تركيز اللجان الجهوية للإستثمار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنقل 24 من أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، أول أمس إلى جميع ولايات الجمهورية للإشراف على تركيز اللجان...
المزيد >>
تنظمها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني :دورة تدريبية حول «الموارد المائية في تونس بين...
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بتونس دورة تدريبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الإقتصادي
لتحفيز التصدير:خمسة برامج استراتيجية على ذمة المصدرين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

كشف مركز النهوض بالصادرات عن 5 برامج ثنائية ومتعددة الاطراف قائمة حاليا في تونس تنتهي بحلول 2020 وتشكل حزاما تصديريا متعدد القطاعات الى الاسواق الأوروبية والعالمية ويقدم حوافز ودعم حكومي أمنته تونس من خلال قنوات تمويل تصل في أعلى مستوياتها الى البنك الدولي الذي يدعم مشروع «تصدير بلوس».
ويتشكل هذا الحزام، وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات، على موقعه الالكتروني من برنامج التعاون بين تونس والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (الحكومة الفدرالية الالمانية) الذي يمتد من سنة 2017 الى سنة 2020 والذي يهدف الى دعم قدرات المؤسسات التونسية الصغري والمتوسطة في النفاذ الى السوق الافريقية والى سوق شمال افريقيا والشرق الاوسط من خلال شراكات مربحة للطرفين.
ويدعم برنامج تعاون تونس والبنك الدولي 2016 - 2020 في اتجاه تطوير برنامج «تصدير بلوس» الذي يعمل على دفع القدرات التنافسية ورفع الصادرات ودعم القدرات التصديرية لتونس علما وان البرنامج اطلق منذ سنة 2015 الى جانب اعداد تصور لاعادة هيكلة مركز النهوض الصادرات بحلول 2020.
ويرنو برنامج التعاون بين تونس وسويسرا 2016 - 2020 المعروف اختصارا بمصطلح «سيبو» الى دعم قدرات 3 قطاعات تصدرية تونسية تضم منتوجات البحر والمكونات الطبيعية والغلال التي تم تحويلها الى جانب دعم القدرات البشرية لمركز النهوض بالصادرات من خلال توفير تدريب عن بعد .
ويعمل برنامج التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ومؤسسة التصدير الالمانية «اي بي دي «2018-2020 على تحفيز تصدير منتوجات فلاحية و مكونات طبيعية ومواد التجميل والمواد شبه الطبية.
ويهدف برنامج التعاون التونسي مع منطقة واليني (بلجيكا) الى دفع صادرات المنتوجات الصحية والتقنيات المتصلة بها وخلق فرص الشراكة ووضع برامج تدريب لفائدة 3 مؤسسات عاملة في قطاع الصيدلة .
وتتعاون تونس مع شبكة مؤسسات وروبا احد اهم اذرع الاتحاد الاوروبي لدعم المؤسسات والتي توفر زهاء 10 الاف فرصة شراكة تجارية وتكنولوجية علما وان الشبكة تعمل في 50 بلدا ولها 600 مؤسسة شريكة وساعدت الشبكة اكثر من مليونين ونصف مؤسسة على دخول السوق الاوروبية.
ويوفر مركز النهوض بالصادرات بمقره بتونس نقاط اتصال محلية الى جانب بيانات حول سبل الاتصال بالبلدان الشريكة للحصول على البيانات والاستفادة من هذه البرامج.

تقرؤون أيضا
رقم اليوم:42 مليون دينار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هو المبلغ الذي منحته وزارة الصناعة خلال جانفي الفارط لحزمة تضم 26 مشروعا ستنفذ بمناطق التنمية الجهوية حسب ما...
المزيد >>
لتحفيز التصدير:خمسة برامج استراتيجية على ذمة المصدرين
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف مركز النهوض بالصادرات عن 5 برامج ثنائية ومتعددة الاطراف قائمة حاليا في تونس تنتهي بحلول 2020 وتشكل حزاما...
المزيد >>
لتكريس اللامركزية وتنمية الجهات الداخلية:تركيز اللجان الجهوية للإستثمار
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنقل 24 من أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، أول أمس إلى جميع ولايات الجمهورية للإشراف على تركيز اللجان...
المزيد >>
تنظمها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني :دورة تدريبية حول «الموارد المائية في تونس بين...
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني بتونس دورة تدريبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
﻿