رقم اليوم:42 مليون دينار

هو المبلغ الذي منحته وزارة الصناعة خلال جانفي الفارط لحزمة تضم 26 مشروعا ستنفذ بمناطق التنمية الجهوية حسب ما كشفته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وأضافت الوكالة، في نشريتها حول نوايا الاستثمار الصناعي خلال شهر جانفي 2018، ان المشاريع التي تلقت دعما من الدولة ستسهم في خلق 579 موطن شغل جديد وستتلقي كل شركة منحة بنحو 7,1 مليون دينار خلال جانفي 2018 واستفادت 3 شركات صغرى ومتوسطة من منح استثمار بعنوان شركات جديدة بقيمة 2,2 مليون دينار خلال جانفي 2018 مما سيمكن من احداث 59 موطن شغل وتقدر مساهمة الدولة بنحو 0,600 مليون دينار مما يشكل تراجعا بنسبة 68 بالمائة.