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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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أسبوع ممتاز لتونانداكس
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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السياسي
أسبوع ممتاز لتونانداكس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تقدم تونانداكس ليصل إلى مستوى 6515،87 نقطة خلال كامل الأسبوع الفارط وحقق تحسنا منذ بداية السنة بنسبة 3،72 بالمائة. وقد شهد المبادلات تسارعا هاما اذ قاربت قيمتها 45 مليون دينار. وعرف سهم أوفيس بلاست أعلى نسبة إرتفاع للأسبوع (4،4 بالمائة) لتقفل عند مستوى 2،620 دينار. لكن بقي أداء السهم سلبيا إذ تراجعت سعره بـ23،7 منذ بداية السنة. وظهر سهم سيتي كارز بدوره، على قائمة أهم الإرتفاعات بعد تطوره بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 11،170 د وبلغ حجم التبادل 0،500 م د. في المقابل سجلت أسهم بنك تونس والامارات أعلى نسبة تراجع للأسبوع إثر تقلصها بـ5،7 بالمائة (17 د). وتقلص سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 3،9 بالمائة (5،490 د). وعملت أسهم التجاري بنك على تنشيط السوق بعد تبادلها بقيمة 9،9 مليون دينار أي ما يعادل 22 بالمائة من مبادلات السوق، في الأثناء تدهور سعر السهم بنسبة 3 بالمائة (45 د).

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السياسي
أسبوع ممتاز لتونانداكس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تقدم تونانداكس ليصل إلى مستوى 6515،87 نقطة خلال كامل الأسبوع الفارط وحقق تحسنا منذ بداية السنة بنسبة 3،72 بالمائة. وقد شهد المبادلات تسارعا هاما اذ قاربت قيمتها 45 مليون دينار. وعرف سهم أوفيس بلاست أعلى نسبة إرتفاع للأسبوع (4،4 بالمائة) لتقفل عند مستوى 2،620 دينار. لكن بقي أداء السهم سلبيا إذ تراجعت سعره بـ23،7 منذ بداية السنة. وظهر سهم سيتي كارز بدوره، على قائمة أهم الإرتفاعات بعد تطوره بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 11،170 د وبلغ حجم التبادل 0،500 م د. في المقابل سجلت أسهم بنك تونس والامارات أعلى نسبة تراجع للأسبوع إثر تقلصها بـ5،7 بالمائة (17 د). وتقلص سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 3،9 بالمائة (5،490 د). وعملت أسهم التجاري بنك على تنشيط السوق بعد تبادلها بقيمة 9،9 مليون دينار أي ما يعادل 22 بالمائة من مبادلات السوق، في الأثناء تدهور سعر السهم بنسبة 3 بالمائة (45 د).

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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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