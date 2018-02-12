أسبوع ممتاز لتونانداكس

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تقدم تونانداكس ليصل إلى مستوى 6515،87 نقطة خلال كامل الأسبوع الفارط وحقق تحسنا منذ بداية السنة بنسبة 3،72 بالمائة. وقد شهد المبادلات تسارعا هاما اذ قاربت قيمتها 45 مليون دينار. وعرف سهم أوفيس بلاست أعلى نسبة إرتفاع للأسبوع (4،4 بالمائة) لتقفل عند مستوى 2،620 دينار. لكن بقي أداء السهم سلبيا إذ تراجعت سعره بـ23،7 منذ بداية السنة. وظهر سهم سيتي كارز بدوره، على قائمة أهم الإرتفاعات بعد تطوره بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 11،170 د وبلغ حجم التبادل 0،500 م د. في المقابل سجلت أسهم بنك تونس والامارات أعلى نسبة تراجع للأسبوع إثر تقلصها بـ5،7 بالمائة (17 د). وتقلص سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 3،9 بالمائة (5،490 د). وعملت أسهم التجاري بنك على تنشيط السوق بعد تبادلها بقيمة 9،9 مليون دينار أي ما يعادل 22 بالمائة من مبادلات السوق، في الأثناء تدهور سعر السهم بنسبة 3 بالمائة (45 د).
تقدم تونانداكس ليصل إلى مستوى 6515،87 نقطة خلال كامل الأسبوع الفارط وحقق تحسنا منذ بداية السنة بنسبة 3،72 بالمائة. وقد شهد المبادلات تسارعا هاما اذ قاربت قيمتها 45 مليون دينار. وعرف سهم أوفيس بلاست أعلى نسبة إرتفاع للأسبوع (4،4 بالمائة) لتقفل عند مستوى 2،620 دينار. لكن بقي أداء السهم سلبيا إذ تراجعت سعره بـ23،7 منذ بداية السنة. وظهر سهم سيتي كارز بدوره، على قائمة أهم الإرتفاعات بعد تطوره بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 11،170 د وبلغ حجم التبادل 0،500 م د. في المقابل سجلت أسهم بنك تونس والامارات أعلى نسبة تراجع للأسبوع إثر تقلصها بـ5،7 بالمائة (17 د). وتقلص سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 3،9 بالمائة (5،490 د). وعملت أسهم التجاري بنك على تنشيط السوق بعد تبادلها بقيمة 9،9 مليون دينار أي ما يعادل 22 بالمائة من مبادلات السوق، في الأثناء تدهور سعر السهم بنسبة 3 بالمائة (45 د).
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-