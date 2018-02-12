أسبوع ممتاز لتونانداكس

تقدم تونانداكس ليصل إلى مستوى 6515،87 نقطة خلال كامل الأسبوع الفارط وحقق تحسنا منذ بداية السنة بنسبة 3،72 بالمائة. وقد شهد المبادلات تسارعا هاما اذ قاربت قيمتها 45 مليون دينار. وعرف سهم أوفيس بلاست أعلى نسبة إرتفاع للأسبوع (4،4 بالمائة) لتقفل عند مستوى 2،620 دينار. لكن بقي أداء السهم سلبيا إذ تراجعت سعره بـ23،7 منذ بداية السنة. وظهر سهم سيتي كارز بدوره، على قائمة أهم الإرتفاعات بعد تطوره بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 11،170 د وبلغ حجم التبادل 0،500 م د. في المقابل سجلت أسهم بنك تونس والامارات أعلى نسبة تراجع للأسبوع إثر تقلصها بـ5،7 بالمائة (17 د). وتقلص سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 3،9 بالمائة (5،490 د). وعملت أسهم التجاري بنك على تنشيط السوق بعد تبادلها بقيمة 9،9 مليون دينار أي ما يعادل 22 بالمائة من مبادلات السوق، في الأثناء تدهور سعر السهم بنسبة 3 بالمائة (45 د).