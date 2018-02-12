فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون

خسر فريق "ليون" على أرضه أمام "رين" صفر-2 في ختام الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم .والخسارة هي الثانية على التوالي لليون بعد سقوطه أمام مضيفه موناكو 2-3 الأسبوع الماضي على الرغم من تقدمه 2-صفر في تلك المباراة.

وبقي ليون رابعا برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط خلف مرسيليا الثالث الذي تعادل مع "سانت اتيان" 2-2 الجمعة في افتتاح الجولة.

في المقابل، وضع "رين" حدا لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية، اثنتان منها في البطولة والأخرى أمام باريس سان جيرمان في مسابقة الكأس، وصعد الى المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

وسجل الدولي التونسي وهبي الخزري الهدف الأول بعد مرور ست دقائق فقط، وفي الشوط الثاني أضاف "جيمس ادواردو ليا سيليكي" الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+2).

وسقط "نانت" الخامس في فخ التعادل مع ضيفه "ليل" 2-2 على الرغم من تقدمه مرتين في المباراة. وحافظ نانت على المركز الخامس برصيد 38 نقطة مقابل 26 لليل في المركز السادس عشر.

وتقدم نانت بواسطة الإيطالي من أصل أرجنتيني "اميليانو سالا" بعد مرور 16 دقيقة، ونجح "ليل" في إدراك التعادل عبر الجنوب إفريقي "ليبو موثيبا" (67).

وأعاد "سالا" التقدم مجددا لنانت بعد أربع دقائق (71) قبل أن ينتزع "ليل" نقطة ثمينة عندما سجل له الدولي الايفواري "نيكولا بيبي" هدف التعادل في الدقيقة 81. وفي مباراة ثالثة، فاز ستراسبورغ على تروا 2-1.

سجل للفائز الايفواري جان-اويد اهولو (65) وجيريمي بلاياك (69)، وللخاسر المالي اداما نياني (90).