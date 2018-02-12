فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون

-
11:42وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018
-
11:23تقرير: الأمنيون يتصدرون ترتيب الاعتداءات على الإعلاميين
12 فيفري 2018
-
11:16نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018
-
11:05موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018
-
10:58بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018
-
10:36حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات
12 فيفري 2018
-
10:16الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير
12 فيفري 2018
-
10:05الرابطة المحترفة الاولى: كريم الخميري يدير لقاء الترجي والنجم
12 فيفري 2018
-
10:01رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018
-
09:50بوليفيا: قتلى في اليوم الأول من أضخم مهرجان فولكلوري في البلاد
12 فيفري 2018
-
09:25حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات
12 فيفري 2018
-
09:16عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018
-
08:47فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون
12 فيفري 2018
-
08:00محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
12 فيفري 2018
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
خسر فريق "ليون" على أرضه أمام "رين" صفر-2 في ختام الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم .والخسارة هي الثانية على التوالي لليون بعد سقوطه أمام مضيفه موناكو 2-3 الأسبوع الماضي على الرغم من تقدمه 2-صفر في تلك المباراة.
وبقي ليون رابعا برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط خلف مرسيليا الثالث الذي تعادل مع "سانت اتيان" 2-2 الجمعة في افتتاح الجولة.
في المقابل، وضع "رين" حدا لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية، اثنتان منها في البطولة والأخرى أمام باريس سان جيرمان في مسابقة الكأس، وصعد الى المركز الثامن برصيد 34 نقطة.
وسجل الدولي التونسي وهبي الخزري الهدف الأول بعد مرور ست دقائق فقط، وفي الشوط الثاني أضاف "جيمس ادواردو ليا سيليكي" الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+2).
وسقط "نانت" الخامس في فخ التعادل مع ضيفه "ليل" 2-2 على الرغم من تقدمه مرتين في المباراة. وحافظ نانت على المركز الخامس برصيد 38 نقطة مقابل 26 لليل في المركز السادس عشر.
وتقدم نانت بواسطة الإيطالي من أصل أرجنتيني "اميليانو سالا" بعد مرور 16 دقيقة، ونجح "ليل" في إدراك التعادل عبر الجنوب إفريقي "ليبو موثيبا" (67).
وأعاد "سالا" التقدم مجددا لنانت بعد أربع دقائق (71) قبل أن ينتزع "ليل" نقطة ثمينة عندما سجل له الدولي الايفواري "نيكولا بيبي" هدف التعادل في الدقيقة 81. وفي مباراة ثالثة، فاز ستراسبورغ على تروا 2-1.
سجل للفائز الايفواري جان-اويد اهولو (65) وجيريمي بلاياك (69)، وللخاسر المالي اداما نياني (90).
خسر فريق "ليون" على أرضه أمام "رين" صفر-2 في ختام الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم .والخسارة هي الثانية على التوالي لليون بعد سقوطه أمام مضيفه موناكو 2-3 الأسبوع الماضي على الرغم من تقدمه 2-صفر في تلك المباراة.
وبقي ليون رابعا برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط خلف مرسيليا الثالث الذي تعادل مع "سانت اتيان" 2-2 الجمعة في افتتاح الجولة.
في المقابل، وضع "رين" حدا لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية، اثنتان منها في البطولة والأخرى أمام باريس سان جيرمان في مسابقة الكأس، وصعد الى المركز الثامن برصيد 34 نقطة.
وسجل الدولي التونسي وهبي الخزري الهدف الأول بعد مرور ست دقائق فقط، وفي الشوط الثاني أضاف "جيمس ادواردو ليا سيليكي" الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+2).
وسقط "نانت" الخامس في فخ التعادل مع ضيفه "ليل" 2-2 على الرغم من تقدمه مرتين في المباراة. وحافظ نانت على المركز الخامس برصيد 38 نقطة مقابل 26 لليل في المركز السادس عشر.
وتقدم نانت بواسطة الإيطالي من أصل أرجنتيني "اميليانو سالا" بعد مرور 16 دقيقة، ونجح "ليل" في إدراك التعادل عبر الجنوب إفريقي "ليبو موثيبا" (67).
وأعاد "سالا" التقدم مجددا لنانت بعد أربع دقائق (71) قبل أن ينتزع "ليل" نقطة ثمينة عندما سجل له الدولي الايفواري "نيكولا بيبي" هدف التعادل في الدقيقة 81. وفي مباراة ثالثة، فاز ستراسبورغ على تروا 2-1.
سجل للفائز الايفواري جان-اويد اهولو (65) وجيريمي بلاياك (69)، وللخاسر المالي اداما نياني (90).
-
11:42وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018
-
11:23تقرير: الأمنيون يتصدرون ترتيب الاعتداءات على الإعلاميين
12 فيفري 2018
-
11:16نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018
-
11:05موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018
-
10:58بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018
-
10:36حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات
12 فيفري 2018
-
10:16الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير
12 فيفري 2018
-
10:05الرابطة المحترفة الاولى: كريم الخميري يدير لقاء الترجي والنجم
12 فيفري 2018
-
10:01رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018
-
09:50بوليفيا: قتلى في اليوم الأول من أضخم مهرجان فولكلوري في البلاد
12 فيفري 2018
-
09:25حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات
12 فيفري 2018
-
09:16عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018
-
08:47فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون
12 فيفري 2018
-
08:00محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
12 فيفري 2018
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018