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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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السياسي
الكنش الديبلوماسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

دعم التعاون بين الطرفين محور لقاء وزير الصحة بسفير الاتحاد الأوروبي
التقى يوم الجمعة الفارط وزير الصحة عماد الحمامي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغميني. وتركزت المحادثات حول سبل دفع التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في المجال الصحي اضافة الى انطلاق برنامج التعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي لتأهيل الخط الأول بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتحسينها بتكاليف تقدر بـ 20 مليون أورو. وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تبادل التجارب والخبرات ودعم مشاريع البحث العلمي في المجال الطبي بهدف تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
سفير الجزائر بتونس يحضر الاحتفالات بذكرى الساقية
حضر سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار موكب إحياء الذكرى الـ 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف الذي أشرف عليه يوسف الشاهد رفقة نظيره الجزائري أحمد أويحيى بحضور الوفدين الحكوميين للبلدين. وهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية من تونس ووزيرا الداخلية والخارجية بالجزائر إلى جانب ولاة الشريط الحدودي بالبلدين.
سفير أمريكا بتونس يؤكد التزام بلاده بدعم تونس في ترسيخ الحقوق والحريّات
تباحث مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع دانيال روبنستين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس خلال لقائهما يوم الخميس الفارط واقع التعاون بين البلدين وآفاقه في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم مشاركة المجتمع المدني وتبادل التجارب والخبرات في مجال التوقّي من الفكر المتطرف. وقد أكّد السفير الأمريكي التزام بلاده بمزيد دعم جهود تونس في مجال ترسيخ الحقوق والحريّات ومأسستها، انسجاما مع القيم المشتركة للبلدين اللذين ينتميان، إلى مصاف الأمم الديمقراطية، وفق تعبيره. كما نوه السفير الأمريكي بالخطوات الواثقة التي قطعتها تونس على درب ترسيخ قيم الحوار والاعتدال والوسطية، مضيفا أن تمسك تونس بنهج الوحدة الوطنيّة في مختلف مسارات الفعل السياسي والتنموي، من شأنه أن يعزّز قدراتها في حربها ضدّ الإرهاب والتطرف.
سفيرة كندا في زيارة لمؤسسة صناعية
أدت يوم الاثنين الفارط سعادة سفيرة كندا بتونس السيدة كارول ماكوين مرفوقة بكلّ من السيدة ماريا لو المديرة المساعدة للشؤون السياسية والتجارية والتنموية بوزارة الشؤون الدولية الكندية والسيد فيليب أرمنغو المستشار التجاري بسفارة كندا بتونس زيارة الى قطب الصناعات الغذائية بتونس. ومكّنت الزيارة كذلك الوفد الكندي من اكتشاف تجهيزات الجيل الثالث لموقع الصناعات الغذائية التي تسمح له بإنتاج حاجياته من الطاقات الكهربائية والحرارية في إطار المشاريع الخضراء الهادفة الى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو ضمن آلية التنمية الخضراء والاقتصاد في الطاقة وتطبيق بروتوكول كيوتو.
محمد الناصر يلتقي سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
تباحث رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يوم الثلاثاء الفارط بقصر باردو طوني فرنجية سفير الجمهورية اللبنانية بتونس سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ولبنان في مختلف المجالات وآليات دعم التعاون البرلماني بين مجلس نواب الشعب ومجلس النواب اللبناني.
كما تحادث رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو لويزا دا سوزا سفيرة بريطانيا بتونس حول التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والحرص المشترك على مزيد تعزيزه في مختلف المجالات. والتقى رئيس مجلس نواب الشعب في نفس اليوم أيضا، ليديا ميلكا فيزوركيفيتس ، سفيرة الجمهورية البولونية لبحث سبل دفع علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين على مختلف الأصعدة، الى جانب تبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون البرلماني وآفاق دعمها ومزيد تطويرها.

جمعه : عادل الطياري
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السياسي
الكنش الديبلوماسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

دعم التعاون بين الطرفين محور لقاء وزير الصحة بسفير الاتحاد الأوروبي
التقى يوم الجمعة الفارط وزير الصحة عماد الحمامي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغميني. وتركزت المحادثات حول سبل دفع التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في المجال الصحي اضافة الى انطلاق برنامج التعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي لتأهيل الخط الأول بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتحسينها بتكاليف تقدر بـ 20 مليون أورو. وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تبادل التجارب والخبرات ودعم مشاريع البحث العلمي في المجال الطبي بهدف تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
سفير الجزائر بتونس يحضر الاحتفالات بذكرى الساقية
حضر سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار موكب إحياء الذكرى الـ 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف الذي أشرف عليه يوسف الشاهد رفقة نظيره الجزائري أحمد أويحيى بحضور الوفدين الحكوميين للبلدين. وهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية من تونس ووزيرا الداخلية والخارجية بالجزائر إلى جانب ولاة الشريط الحدودي بالبلدين.
سفير أمريكا بتونس يؤكد التزام بلاده بدعم تونس في ترسيخ الحقوق والحريّات
تباحث مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع دانيال روبنستين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس خلال لقائهما يوم الخميس الفارط واقع التعاون بين البلدين وآفاقه في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم مشاركة المجتمع المدني وتبادل التجارب والخبرات في مجال التوقّي من الفكر المتطرف. وقد أكّد السفير الأمريكي التزام بلاده بمزيد دعم جهود تونس في مجال ترسيخ الحقوق والحريّات ومأسستها، انسجاما مع القيم المشتركة للبلدين اللذين ينتميان، إلى مصاف الأمم الديمقراطية، وفق تعبيره. كما نوه السفير الأمريكي بالخطوات الواثقة التي قطعتها تونس على درب ترسيخ قيم الحوار والاعتدال والوسطية، مضيفا أن تمسك تونس بنهج الوحدة الوطنيّة في مختلف مسارات الفعل السياسي والتنموي، من شأنه أن يعزّز قدراتها في حربها ضدّ الإرهاب والتطرف.
سفيرة كندا في زيارة لمؤسسة صناعية
أدت يوم الاثنين الفارط سعادة سفيرة كندا بتونس السيدة كارول ماكوين مرفوقة بكلّ من السيدة ماريا لو المديرة المساعدة للشؤون السياسية والتجارية والتنموية بوزارة الشؤون الدولية الكندية والسيد فيليب أرمنغو المستشار التجاري بسفارة كندا بتونس زيارة الى قطب الصناعات الغذائية بتونس. ومكّنت الزيارة كذلك الوفد الكندي من اكتشاف تجهيزات الجيل الثالث لموقع الصناعات الغذائية التي تسمح له بإنتاج حاجياته من الطاقات الكهربائية والحرارية في إطار المشاريع الخضراء الهادفة الى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو ضمن آلية التنمية الخضراء والاقتصاد في الطاقة وتطبيق بروتوكول كيوتو.
محمد الناصر يلتقي سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
تباحث رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يوم الثلاثاء الفارط بقصر باردو طوني فرنجية سفير الجمهورية اللبنانية بتونس سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ولبنان في مختلف المجالات وآليات دعم التعاون البرلماني بين مجلس نواب الشعب ومجلس النواب اللبناني.
كما تحادث رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو لويزا دا سوزا سفيرة بريطانيا بتونس حول التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والحرص المشترك على مزيد تعزيزه في مختلف المجالات. والتقى رئيس مجلس نواب الشعب في نفس اليوم أيضا، ليديا ميلكا فيزوركيفيتس ، سفيرة الجمهورية البولونية لبحث سبل دفع علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين على مختلف الأصعدة، الى جانب تبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون البرلماني وآفاق دعمها ومزيد تطويرها.

جمعه : عادل الطياري
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12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
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باب الترشحات هذا الخميس:الأحزاب على خطّ السباق للبلديات
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تشرع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بداية...
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«الأحزاب لا تفقه»، و«السياسيون يميّعون...
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العربي علمية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة ببنزرت لـ«الشروق» :هدفنا خدمة بنزرت و ليس لنا مصالح شخصية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خلف كما هو معلوم قرار إحداث محطة نقل بري على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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