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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

حركة النهضة

اعتبر التقرير الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي أن حزب النهضة يعد القوة السياسية الاولى في تونس مشيدا بما اسماه قدرة الحزب على المشاركة بطريقة سلمية في اللعبة الديمقراطية في مناخ تعددي.

نداء تونس

أعلن النائب حسام بونني من حزب حركة نداء تونس عن دائرة نابل 1 استقالته من الكتلة البرلمانية وتعليق نشاطه الحزبي وذلك اثر تعيينه على رأس قائمة انتخابية للحزب في بلدية منزل تميم للاستحقاق البلدي القادم دون استشارته.

مشروع تونس

عبّرت حركة مشروع تونس في بيانا لها، عن مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة للاطباء الشبان الداخليين والمقيمين وعن دعمها لمطالب القطاع خاصة تلك المتعلّقة بمسارهم العلمي والمهني والحصول على شهادة الدكتوراه في الطبّ بدون مماطلة او مساومة وبمجرد استيفاء شروطها العلمية.

الاتحاد الوطني الحر

يعقد حزب الاتحاد الوطني الحر غدا الثلاثاء لاعلان قرارات مكتبه السياسي بخصوص الانتخابات البلدية وموعد عقد مجلسه الوطني تمهيدا لعقد مؤتمره الانتخابي الاول وتحديد خطه السياسي إثر تمسك سليم الرياحي باستقالته من الحزب.

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

حركة النهضة

اعتبر التقرير الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي أن حزب النهضة يعد القوة السياسية الاولى في تونس مشيدا بما اسماه قدرة الحزب على المشاركة بطريقة سلمية في اللعبة الديمقراطية في مناخ تعددي.

نداء تونس

أعلن النائب حسام بونني من حزب حركة نداء تونس عن دائرة نابل 1 استقالته من الكتلة البرلمانية وتعليق نشاطه الحزبي وذلك اثر تعيينه على رأس قائمة انتخابية للحزب في بلدية منزل تميم للاستحقاق البلدي القادم دون استشارته.

مشروع تونس

عبّرت حركة مشروع تونس في بيانا لها، عن مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة للاطباء الشبان الداخليين والمقيمين وعن دعمها لمطالب القطاع خاصة تلك المتعلّقة بمسارهم العلمي والمهني والحصول على شهادة الدكتوراه في الطبّ بدون مماطلة او مساومة وبمجرد استيفاء شروطها العلمية.

الاتحاد الوطني الحر

يعقد حزب الاتحاد الوطني الحر غدا الثلاثاء لاعلان قرارات مكتبه السياسي بخصوص الانتخابات البلدية وموعد عقد مجلسه الوطني تمهيدا لعقد مؤتمره الانتخابي الاول وتحديد خطه السياسي إثر تمسك سليم الرياحي باستقالته من الحزب.

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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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يوجه الحكومات ويهاجم الأحزاب:الاتحاد ... طرف اجتماعي فوق كل الأطراف؟
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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العربي علمية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة ببنزرت لـ«الشروق» :هدفنا خدمة بنزرت و ليس لنا مصالح شخصية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خلف كما هو معلوم قرار إحداث محطة نقل بري على...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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