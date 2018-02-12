أخبار الأحزاب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حركة النهضة

اعتبر التقرير الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي أن حزب النهضة يعد القوة السياسية الاولى في تونس مشيدا بما اسماه قدرة الحزب على المشاركة بطريقة سلمية في اللعبة الديمقراطية في مناخ تعددي.

نداء تونس

أعلن النائب حسام بونني من حزب حركة نداء تونس عن دائرة نابل 1 استقالته من الكتلة البرلمانية وتعليق نشاطه الحزبي وذلك اثر تعيينه على رأس قائمة انتخابية للحزب في بلدية منزل تميم للاستحقاق البلدي القادم دون استشارته.

مشروع تونس

عبّرت حركة مشروع تونس في بيانا لها، عن مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة للاطباء الشبان الداخليين والمقيمين وعن دعمها لمطالب القطاع خاصة تلك المتعلّقة بمسارهم العلمي والمهني والحصول على شهادة الدكتوراه في الطبّ بدون مماطلة او مساومة وبمجرد استيفاء شروطها العلمية.

الاتحاد الوطني الحر

يعقد حزب الاتحاد الوطني الحر غدا الثلاثاء لاعلان قرارات مكتبه السياسي بخصوص الانتخابات البلدية وموعد عقد مجلسه الوطني تمهيدا لعقد مؤتمره الانتخابي الاول وتحديد خطه السياسي إثر تمسك سليم الرياحي باستقالته من الحزب.