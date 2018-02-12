باجـــــة:الغنوشي خلال مؤتمر انتخاب كاتب عام جهوي جديد هناك لوبيات تتآمـــــــر على تونس

مكتب باجة ـ الشّروق

أكّد صباح أمس السيد راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة خلال إشرافه على المؤتمر الاستثنائي الجهوي للحركة لانتخاب كاتب عام جهوي جديد بعد أن اختار السيد شكري الدجبي التخلي عن هذا المنصب وتفرغه للإعداد لأطروحة «الدكتورا» على أن حزبه متمسك بالخيار الديمقراطي كآلية عمل ناجحة في كامل المحطات الانتخابية وأضاف أن الديمقراطية داخل الحركة قد تأسست على أسس فكرية وهي تؤمن بأن تونس سفينة تحمل كل التونسيين وتمنح لهم فرصة اكتشاف معادلة التعايش فيما بينهم وأن حركة النهضة تمثل الفكر الإسلامي الديمقراطي . وانتقد بشدة دعوة عدد من الخصوم السياسيين إلى إفساد المسار الديمقراطي بالبلاد وذلك بتمسكهم بفكر العنف الثوري وتبنيهم لمبدإ الإقصاء والمراهنة على الفوضى وجر التونسيين إلى حرب أهلية وشدد على ضرورة أن يساعد التونسيون بعضهم بعضا وعدم انتظار هدية من أحد وبخصوص الانتخابات البلدية القادمة أشار السيد راشد الغنوشي إلى أننا نريد لخيمة الديمقراطية أن يمسك بها 7250 نائبا منتخبا إضافة إلى 218 الموجودين حاليا بمجلس نواب الشعب وأكد على الصورة الناصعة لبلادنا خلال مؤتمر «دافوس» الأخير حيث ترى دول العالم الكبرى أن تونس هي النموذج الديمقراطي الوحيد في العالم العربي الذي يمثل البديل عن داعش والإرهاب وأن التصنيف الأخير للبرلمان الأوروبي الذي اعتبر بلادنا جنة ضريبية مبيضة للأموال وداعمة للإرهاب هو مثابة حادث عرضي ستجتازه سريعا معترفا في الوقت نفسه بوجود تقصير من قبل المسؤولين في معالجة بعض الملفات في إبانها ومؤكدا على وجود لوبيات تتآمر على بلادنا مختتما بالإشارة إلى إلا أنه وفي النهاية ستنتصر الديمقراطية.

جلال العرفاوي