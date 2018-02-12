باجـــــة:الغنوشي خلال مؤتمر انتخاب كاتب عام جهوي جديد هناك لوبيات تتآمـــــــر على تونس

-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-
مكتب باجة ـ الشّروق
أكّد صباح أمس السيد راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة خلال إشرافه على المؤتمر الاستثنائي الجهوي للحركة لانتخاب كاتب عام جهوي جديد بعد أن اختار السيد شكري الدجبي التخلي عن هذا المنصب وتفرغه للإعداد لأطروحة «الدكتورا» على أن حزبه متمسك بالخيار الديمقراطي كآلية عمل ناجحة في كامل المحطات الانتخابية وأضاف أن الديمقراطية داخل الحركة قد تأسست على أسس فكرية وهي تؤمن بأن تونس سفينة تحمل كل التونسيين وتمنح لهم فرصة اكتشاف معادلة التعايش فيما بينهم وأن حركة النهضة تمثل الفكر الإسلامي الديمقراطي . وانتقد بشدة دعوة عدد من الخصوم السياسيين إلى إفساد المسار الديمقراطي بالبلاد وذلك بتمسكهم بفكر العنف الثوري وتبنيهم لمبدإ الإقصاء والمراهنة على الفوضى وجر التونسيين إلى حرب أهلية وشدد على ضرورة أن يساعد التونسيون بعضهم بعضا وعدم انتظار هدية من أحد وبخصوص الانتخابات البلدية القادمة أشار السيد راشد الغنوشي إلى أننا نريد لخيمة الديمقراطية أن يمسك بها 7250 نائبا منتخبا إضافة إلى 218 الموجودين حاليا بمجلس نواب الشعب وأكد على الصورة الناصعة لبلادنا خلال مؤتمر «دافوس» الأخير حيث ترى دول العالم الكبرى أن تونس هي النموذج الديمقراطي الوحيد في العالم العربي الذي يمثل البديل عن داعش والإرهاب وأن التصنيف الأخير للبرلمان الأوروبي الذي اعتبر بلادنا جنة ضريبية مبيضة للأموال وداعمة للإرهاب هو مثابة حادث عرضي ستجتازه سريعا معترفا في الوقت نفسه بوجود تقصير من قبل المسؤولين في معالجة بعض الملفات في إبانها ومؤكدا على وجود لوبيات تتآمر على بلادنا مختتما بالإشارة إلى إلا أنه وفي النهاية ستنتصر الديمقراطية.
مكتب باجة ـ الشّروق
أكّد صباح أمس السيد راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة خلال إشرافه على المؤتمر الاستثنائي الجهوي للحركة لانتخاب كاتب عام جهوي جديد بعد أن اختار السيد شكري الدجبي التخلي عن هذا المنصب وتفرغه للإعداد لأطروحة «الدكتورا» على أن حزبه متمسك بالخيار الديمقراطي كآلية عمل ناجحة في كامل المحطات الانتخابية وأضاف أن الديمقراطية داخل الحركة قد تأسست على أسس فكرية وهي تؤمن بأن تونس سفينة تحمل كل التونسيين وتمنح لهم فرصة اكتشاف معادلة التعايش فيما بينهم وأن حركة النهضة تمثل الفكر الإسلامي الديمقراطي . وانتقد بشدة دعوة عدد من الخصوم السياسيين إلى إفساد المسار الديمقراطي بالبلاد وذلك بتمسكهم بفكر العنف الثوري وتبنيهم لمبدإ الإقصاء والمراهنة على الفوضى وجر التونسيين إلى حرب أهلية وشدد على ضرورة أن يساعد التونسيون بعضهم بعضا وعدم انتظار هدية من أحد وبخصوص الانتخابات البلدية القادمة أشار السيد راشد الغنوشي إلى أننا نريد لخيمة الديمقراطية أن يمسك بها 7250 نائبا منتخبا إضافة إلى 218 الموجودين حاليا بمجلس نواب الشعب وأكد على الصورة الناصعة لبلادنا خلال مؤتمر «دافوس» الأخير حيث ترى دول العالم الكبرى أن تونس هي النموذج الديمقراطي الوحيد في العالم العربي الذي يمثل البديل عن داعش والإرهاب وأن التصنيف الأخير للبرلمان الأوروبي الذي اعتبر بلادنا جنة ضريبية مبيضة للأموال وداعمة للإرهاب هو مثابة حادث عرضي ستجتازه سريعا معترفا في الوقت نفسه بوجود تقصير من قبل المسؤولين في معالجة بعض الملفات في إبانها ومؤكدا على وجود لوبيات تتآمر على بلادنا مختتما بالإشارة إلى إلا أنه وفي النهاية ستنتصر الديمقراطية.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-