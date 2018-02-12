صوت الشارع:كيف ندعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

لمياء اللواتي

بالتوعية والتثقيف يمكن ان نحفز المرأة للمشاركة في الانتخابات سواء عبر الترشح او التصويت

شيماء شواشي

على المجتمع المدني والاسرة والمدارس والجامعات والاعلام ان تولي هذه المسالة الرعاية اللازمة وتحفيز النساء على المشاركة في الانتخابات المحلية

مريم شواشي

اعتقد ان المشاركة في الحياة السياسية بالنسبة للنساء تنبع من رغبة شخصية لكنها في حاجة الى الدعم من المجتمع ومن الطبقة السياسية

خالد صندي

ترسانة القوانين التي تحفز المرأة على المشاركة في الانتخابات البلدية متوفرة بالشكل المطلوب وما على المرأة سوى العمل على تحقيق اهدافها.

هادية الشاهد/عدسة طارق سلتان