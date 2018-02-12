الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
العقلية الذكوريــة ما زالت تسيطر على السياسات المحلية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
السياسي
العقلية الذكوريــة ما زالت تسيطر على السياسات المحلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس ـ الشروق: 
يعتبر حضور المرأة في مواقع القرار وادارة الشأن المحلي في تونس ضعيفا مقارنة بمكتسباتها السياسية وريادتها في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الانتخابات منذ الستينات.خلصت دراسة حديثة الى البون الشاسع بين ترسانة القوانين والتشريعات المتطورة التي تمنح المرأة حقوق الترشح والمشاركة في الانتخابات والحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل وبين الواقع والممارسة التي تشهد غيابا متزايدا للعنصر النسائي.
في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي، نظّم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مؤخرا ملتقى حول دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي. «الشروق» التقت عددا من الخبراء والمختصين حول سبل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الحكم المحلي.
انتظارات الجنسين
جنان ليمام استاذة قانون عام وخبيرة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد تستعد تونس لتنظيم اول انتخابات بلدية في مناخ تنافسي وديمقراطي في ماي القادم وتركيز بلديات جديدة وفق مبدا التناصف الافقي والعمودي مما سيفضي الى تمثيلية واسعة للنساء في المجالس البلدية التي سيكون لها دور رئيسي في التنمية وانجاز البنية التحتية.. وما تطرحه اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي يتمثل في ان تراعي المجالس البلدية الجديدة في تركيبتها وفي سياساتها وفي التخطيط للمشاريع والتمويل حاجيات الجنسين من الرجال والنساء اذ لا بد ان تستجيب السياسات المحلية لانتظارات الجنسين لان الملاحظ من خلال الدراسة التي بصدد الانجاز حاليا حول هذه المسالة انه في تونس وبعد اكثر من خمسة عقود من الاستقلال ورغم مجلة الاحوال الشخصية والحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة بقي التسيير المحلي شانا ذكوريا وبقيت السياسات تهمش هذا المعطى فالسياسات الوطنية لا تستجيب لمتطلبات المرأة «وقد لاحظنا وجود فجوة بين القوانين والتطبيق في التمكين الاقتصادي وذلك بسبب نقص اليات التفعيل وغياب سياسات عمومية تخصص ميزانيات لتقليص التمييز بين الجنسين وغياب الاحصائيات الدقيقة حول استفادة كلا الجنسين من الخدمات المحلية» وتجاوز هذه الفجوة يعدّ تحديا حقيقيا يواجه تونس مع عديد التحديات الاخرى للانتقال من البعد التشريعي النظري الى المساواة الملموسة في الحياة العامة...
عزوف النساء والشباب
ذكر الدكتور في علم الاجتماع والخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد سنيم بن عبد الله انه يمكن ان نلاحظ عزوف انخراط التونسي عموما عن الحياة العامة بما في ذلك الانتخابات وتبرز هذه المسالة بأكثر حدة لدى النساء والشباب وهو ما يتطلب من المجتمع المدني والاحزاب والاعلام مزيد العمل على التوعية بأهمية التعبير على الصوت بالقنوات التي تضمنها الديمقراطية وليس بالتخريب كما شاهدناه في الفترة السابقة. وفي اطار هذا الجهد تم بالشراكة بين المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد و»الكريديف» وضع الية لمتابعة ورصد ادماج تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مسار اللامركزية المحلية ذلك ان مشاركة النساء تمثل تحديا كبيرا لتكريس الديمقراطية المحلية وينص دستور الجمهورية الثانية صراحة على مسالة التناصف والمساواة بين الرجل والمرأة وايجاد تدابير لتمكين النساء من هذا الحق واتخاذ قرارات في الشأن المحلي وبقدر ما تكون المجالس بلدية المنتخبة متناصفة بقدر ما يمكن ان نضمن اتخاذ قرارات قادرة على ان تلبي انتظارات الجنسين وليس على حساب طرف دون اخر اذ لا بد من متابعة القائمات الانتخابية ومدى احترامها للتناصف الافقي والعمودي وفي مرحلة قادمة متابعة المجالس النيابية البلدية في توزيع الخطط والملفات.
دعم النساء المعتمدات
ذكرت الدكتورة دلندة الأرقش المديرة العامة ل:»الكريديف» ان المركز يشتغل على المساواة بين النساء والرجال في شتى المحاور ويستعدّ للمحطة الانتخابية القادمة جديدة عبر احداث هيكل يتمثل في اللجنة الوطنية لتجميع شتى المتدخلين من وزارات ومجتمع مدني وخبراء وشخصيات ووضع الية متابعة كما تم انتاج الميثاق الوطني للمساواة في ادارة الشأن المحلي «ودفعنا لان يكون التناصف افقيا وعموديا وعملنا على تطوير تجارب نموذجية في الجهات المثالية منها جربة ومدنين وانجزنا دليلا لدعم المساواة ودعم القدرات النسائية المحلية للانتخابات ودليل العمل البلدي ومرافقة النساء في تجربة الشأن السياسي قبل الانتخابات واثناءها وبعدها وفي هذا الاطار تم دعم النساء المعتمدات.
وعن هذه التجربة ذكرت السيدة هدى الدريدي كاهية مدير بالكريديف ان عدد النساء المعتمدات تراجع خلال السنتين الاخيرتين من 66معتمدة الى نحو 34معتمدة من جملة 300خطة وفي اطار دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في الحكم المحلي قامت اللجنة الوطنية بتحديد احتياجات المعتمدات في التكوين والتأطير في عدة مجالات منها اللامركزية والاتصال السياسي والاجتماعي والتشبيك والتعاون فيما بينهن وتطوير قدراتهن كطبقة سياسية جديدة انطلقت من الفضاء المحلي ويؤمل ان تصلن الى مواقع وطنية.
وحول تجربتها كأصغر معتمدة في حمام الزريبة في تونس ذكرت مروى فرج 28سنة ان العمل السياسي دربة وينشأ من خلال رغبة شخصية في حاجة للدعم من الوسط العائلي والمجتمع المدني فالإحاطة وثقة المجتمع في الكفاءات النسائية قادرة على تذليل الصعوبات التي تواجه النساء في السلطة خاصة في الجهات.
المرأة في موقع القرار
من جهتها تعتبر الاستاذة امال صمود رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة ان حضور المرأة بمواقع القرار ضعيف مقارنة بما تقوم به النساء التونسيات من جهود في مختلف المجالات حيث تدل المؤشرات على ان نسبة تواجد المرأة بالوظيفة العمومية في أعلى مناصب صنع القرار اقل من الرجل اذ تمثل المرأة 35.8 % من المتحصلات على خطط وظيفية مقابل 64.2% للرجال لذلك تعمل الجمعية على دعم وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجال في مواقع القرار وتعمل الجمعية على تنمية قدرات الإطارات السامية للإدارة التونسية في مجال الحوكمة والنوع الاجتماعي والقيادة الرشيدة وذلك لتمكينهن من تطبيق ذلك في عملهن اليومي في مواقع القرار.

هادية الشاهد المسيهلي/ عدسة طارق سلتان
تقرؤون أيضا
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
باب الترشحات هذا الخميس:الأحزاب على خطّ السباق للبلديات
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تشرع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بداية...
المزيد >>
يوجه الحكومات ويهاجم الأحزاب:الاتحاد ... طرف اجتماعي فوق كل الأطراف؟
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«الأحزاب لا تفقه»، و«السياسيون يميّعون...
المزيد >>
العربي علمية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة ببنزرت لـ«الشروق» :هدفنا خدمة بنزرت و ليس لنا مصالح شخصية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خلف كما هو معلوم قرار إحداث محطة نقل بري على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
العقلية الذكوريــة ما زالت تسيطر على السياسات المحلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس ـ الشروق: 
يعتبر حضور المرأة في مواقع القرار وادارة الشأن المحلي في تونس ضعيفا مقارنة بمكتسباتها السياسية وريادتها في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الانتخابات منذ الستينات.خلصت دراسة حديثة الى البون الشاسع بين ترسانة القوانين والتشريعات المتطورة التي تمنح المرأة حقوق الترشح والمشاركة في الانتخابات والحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل وبين الواقع والممارسة التي تشهد غيابا متزايدا للعنصر النسائي.
في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي، نظّم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مؤخرا ملتقى حول دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي. «الشروق» التقت عددا من الخبراء والمختصين حول سبل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الحكم المحلي.
انتظارات الجنسين
جنان ليمام استاذة قانون عام وخبيرة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد تستعد تونس لتنظيم اول انتخابات بلدية في مناخ تنافسي وديمقراطي في ماي القادم وتركيز بلديات جديدة وفق مبدا التناصف الافقي والعمودي مما سيفضي الى تمثيلية واسعة للنساء في المجالس البلدية التي سيكون لها دور رئيسي في التنمية وانجاز البنية التحتية.. وما تطرحه اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي يتمثل في ان تراعي المجالس البلدية الجديدة في تركيبتها وفي سياساتها وفي التخطيط للمشاريع والتمويل حاجيات الجنسين من الرجال والنساء اذ لا بد ان تستجيب السياسات المحلية لانتظارات الجنسين لان الملاحظ من خلال الدراسة التي بصدد الانجاز حاليا حول هذه المسالة انه في تونس وبعد اكثر من خمسة عقود من الاستقلال ورغم مجلة الاحوال الشخصية والحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة بقي التسيير المحلي شانا ذكوريا وبقيت السياسات تهمش هذا المعطى فالسياسات الوطنية لا تستجيب لمتطلبات المرأة «وقد لاحظنا وجود فجوة بين القوانين والتطبيق في التمكين الاقتصادي وذلك بسبب نقص اليات التفعيل وغياب سياسات عمومية تخصص ميزانيات لتقليص التمييز بين الجنسين وغياب الاحصائيات الدقيقة حول استفادة كلا الجنسين من الخدمات المحلية» وتجاوز هذه الفجوة يعدّ تحديا حقيقيا يواجه تونس مع عديد التحديات الاخرى للانتقال من البعد التشريعي النظري الى المساواة الملموسة في الحياة العامة...
عزوف النساء والشباب
ذكر الدكتور في علم الاجتماع والخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد سنيم بن عبد الله انه يمكن ان نلاحظ عزوف انخراط التونسي عموما عن الحياة العامة بما في ذلك الانتخابات وتبرز هذه المسالة بأكثر حدة لدى النساء والشباب وهو ما يتطلب من المجتمع المدني والاحزاب والاعلام مزيد العمل على التوعية بأهمية التعبير على الصوت بالقنوات التي تضمنها الديمقراطية وليس بالتخريب كما شاهدناه في الفترة السابقة. وفي اطار هذا الجهد تم بالشراكة بين المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد و»الكريديف» وضع الية لمتابعة ورصد ادماج تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مسار اللامركزية المحلية ذلك ان مشاركة النساء تمثل تحديا كبيرا لتكريس الديمقراطية المحلية وينص دستور الجمهورية الثانية صراحة على مسالة التناصف والمساواة بين الرجل والمرأة وايجاد تدابير لتمكين النساء من هذا الحق واتخاذ قرارات في الشأن المحلي وبقدر ما تكون المجالس بلدية المنتخبة متناصفة بقدر ما يمكن ان نضمن اتخاذ قرارات قادرة على ان تلبي انتظارات الجنسين وليس على حساب طرف دون اخر اذ لا بد من متابعة القائمات الانتخابية ومدى احترامها للتناصف الافقي والعمودي وفي مرحلة قادمة متابعة المجالس النيابية البلدية في توزيع الخطط والملفات.
دعم النساء المعتمدات
ذكرت الدكتورة دلندة الأرقش المديرة العامة ل:»الكريديف» ان المركز يشتغل على المساواة بين النساء والرجال في شتى المحاور ويستعدّ للمحطة الانتخابية القادمة جديدة عبر احداث هيكل يتمثل في اللجنة الوطنية لتجميع شتى المتدخلين من وزارات ومجتمع مدني وخبراء وشخصيات ووضع الية متابعة كما تم انتاج الميثاق الوطني للمساواة في ادارة الشأن المحلي «ودفعنا لان يكون التناصف افقيا وعموديا وعملنا على تطوير تجارب نموذجية في الجهات المثالية منها جربة ومدنين وانجزنا دليلا لدعم المساواة ودعم القدرات النسائية المحلية للانتخابات ودليل العمل البلدي ومرافقة النساء في تجربة الشأن السياسي قبل الانتخابات واثناءها وبعدها وفي هذا الاطار تم دعم النساء المعتمدات.
وعن هذه التجربة ذكرت السيدة هدى الدريدي كاهية مدير بالكريديف ان عدد النساء المعتمدات تراجع خلال السنتين الاخيرتين من 66معتمدة الى نحو 34معتمدة من جملة 300خطة وفي اطار دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في الحكم المحلي قامت اللجنة الوطنية بتحديد احتياجات المعتمدات في التكوين والتأطير في عدة مجالات منها اللامركزية والاتصال السياسي والاجتماعي والتشبيك والتعاون فيما بينهن وتطوير قدراتهن كطبقة سياسية جديدة انطلقت من الفضاء المحلي ويؤمل ان تصلن الى مواقع وطنية.
وحول تجربتها كأصغر معتمدة في حمام الزريبة في تونس ذكرت مروى فرج 28سنة ان العمل السياسي دربة وينشأ من خلال رغبة شخصية في حاجة للدعم من الوسط العائلي والمجتمع المدني فالإحاطة وثقة المجتمع في الكفاءات النسائية قادرة على تذليل الصعوبات التي تواجه النساء في السلطة خاصة في الجهات.
المرأة في موقع القرار
من جهتها تعتبر الاستاذة امال صمود رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة ان حضور المرأة بمواقع القرار ضعيف مقارنة بما تقوم به النساء التونسيات من جهود في مختلف المجالات حيث تدل المؤشرات على ان نسبة تواجد المرأة بالوظيفة العمومية في أعلى مناصب صنع القرار اقل من الرجل اذ تمثل المرأة 35.8 % من المتحصلات على خطط وظيفية مقابل 64.2% للرجال لذلك تعمل الجمعية على دعم وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجال في مواقع القرار وتعمل الجمعية على تنمية قدرات الإطارات السامية للإدارة التونسية في مجال الحوكمة والنوع الاجتماعي والقيادة الرشيدة وذلك لتمكينهن من تطبيق ذلك في عملهن اليومي في مواقع القرار.

هادية الشاهد المسيهلي/ عدسة طارق سلتان
تقرؤون أيضا
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
باب الترشحات هذا الخميس:الأحزاب على خطّ السباق للبلديات
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تشرع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بداية...
المزيد >>
يوجه الحكومات ويهاجم الأحزاب:الاتحاد ... طرف اجتماعي فوق كل الأطراف؟
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«الأحزاب لا تفقه»، و«السياسيون يميّعون...
المزيد >>
العربي علمية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة ببنزرت لـ«الشروق» :هدفنا خدمة بنزرت و ليس لنا مصالح شخصية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خلف كما هو معلوم قرار إحداث محطة نقل بري على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
﻿