اشتكاها وزير الشباب والرياضة السابق طارق ذياب:هل يرفع البرلمان الحصانة عن النائبة بشرى بالحاج حميدة ؟

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تونس ـ الشروق:
تنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قريبا في طلب رفع الحصانة عن النائبة بشرى بالحاج حميدة لمقاضاتها في شكاية رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب.
وطلبت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا من البرلمان رفع الحصانة عن النائب بشرى بالحاج حميدة حتى يتسنى تتبعها على خلفية شكاية رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب . وكان طارق ذياب قد تقدم بشكاية يوم 27 ديسمبر 2012 ضد النائبة بشرى بالحاج حميدة من أجل تهم تعلقت بهتك شرف وهضم جانب موظف عمومي ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي على خلفية تصريحات إعلامية اتهمته بالضلوع في الفساد.
وتجدر الإشارة الى أن الفصل 29 من النظام الداخلي للبرلمان قد حدد إجراءات رفع الحصانة عن النواب والتي تقضي بالنظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية الى رئيس البرلمان الذي يعلم العضو المعني وإحالة الطلب المبين الى لجنة الغرض التي تتولى دراسته والاستماع الى النائب الذي يمكن أن يمنح الإنابة الى أحد زملائه. وتتولى اللجنة النظر في الملف وإعداد تقرير في الغرض في 15 يوما من تاريخ الإحالة يرفع الى مكتب المجلس الذي يحيله الى الجلسة العامة السرية التي تصوت على القرار.
تونس ـ الشروق:
تنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قريبا في طلب رفع الحصانة عن النائبة بشرى بالحاج حميدة لمقاضاتها في شكاية رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب.
وطلبت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا من البرلمان رفع الحصانة عن النائب بشرى بالحاج حميدة حتى يتسنى تتبعها على خلفية شكاية رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب . وكان طارق ذياب قد تقدم بشكاية يوم 27 ديسمبر 2012 ضد النائبة بشرى بالحاج حميدة من أجل تهم تعلقت بهتك شرف وهضم جانب موظف عمومي ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي على خلفية تصريحات إعلامية اتهمته بالضلوع في الفساد.
وتجدر الإشارة الى أن الفصل 29 من النظام الداخلي للبرلمان قد حدد إجراءات رفع الحصانة عن النواب والتي تقضي بالنظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية الى رئيس البرلمان الذي يعلم العضو المعني وإحالة الطلب المبين الى لجنة الغرض التي تتولى دراسته والاستماع الى النائب الذي يمكن أن يمنح الإنابة الى أحد زملائه. وتتولى اللجنة النظر في الملف وإعداد تقرير في الغرض في 15 يوما من تاريخ الإحالة يرفع الى مكتب المجلس الذي يحيله الى الجلسة العامة السرية التي تصوت على القرار.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-