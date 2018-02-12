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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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اشتكاها وزير الشباب والرياضة السابق طارق ذياب:هل يرفع البرلمان الحصانة عن النائبة بشرى بالحاج حميدة ؟
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السياسي
اشتكاها وزير الشباب والرياضة السابق طارق ذياب:هل يرفع البرلمان الحصانة عن النائبة بشرى بالحاج حميدة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
تنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قريبا في طلب رفع الحصانة عن النائبة بشرى بالحاج حميدة لمقاضاتها في شكاية رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب.
وطلبت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا من البرلمان رفع الحصانة عن النائب بشرى بالحاج حميدة حتى يتسنى تتبعها على خلفية شكاية رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب . وكان طارق ذياب قد تقدم بشكاية يوم 27 ديسمبر 2012 ضد النائبة بشرى بالحاج حميدة من أجل تهم تعلقت بهتك شرف وهضم جانب موظف عمومي ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي على خلفية تصريحات إعلامية اتهمته بالضلوع في الفساد.
وتجدر الإشارة الى أن الفصل 29 من النظام الداخلي للبرلمان قد حدد إجراءات رفع الحصانة عن النواب والتي تقضي بالنظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية الى رئيس البرلمان الذي يعلم العضو المعني وإحالة الطلب المبين الى لجنة الغرض التي تتولى دراسته والاستماع الى النائب الذي يمكن أن يمنح الإنابة الى أحد زملائه. وتتولى اللجنة النظر في الملف وإعداد تقرير في الغرض في 15 يوما من تاريخ الإحالة يرفع الى مكتب المجلس الذي يحيله الى الجلسة العامة السرية التي تصوت على القرار.

أشرف الرياحي
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السياسي
اشتكاها وزير الشباب والرياضة السابق طارق ذياب:هل يرفع البرلمان الحصانة عن النائبة بشرى بالحاج حميدة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
تنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قريبا في طلب رفع الحصانة عن النائبة بشرى بالحاج حميدة لمقاضاتها في شكاية رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب.
وطلبت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا من البرلمان رفع الحصانة عن النائب بشرى بالحاج حميدة حتى يتسنى تتبعها على خلفية شكاية رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب . وكان طارق ذياب قد تقدم بشكاية يوم 27 ديسمبر 2012 ضد النائبة بشرى بالحاج حميدة من أجل تهم تعلقت بهتك شرف وهضم جانب موظف عمومي ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي على خلفية تصريحات إعلامية اتهمته بالضلوع في الفساد.
وتجدر الإشارة الى أن الفصل 29 من النظام الداخلي للبرلمان قد حدد إجراءات رفع الحصانة عن النواب والتي تقضي بالنظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية الى رئيس البرلمان الذي يعلم العضو المعني وإحالة الطلب المبين الى لجنة الغرض التي تتولى دراسته والاستماع الى النائب الذي يمكن أن يمنح الإنابة الى أحد زملائه. وتتولى اللجنة النظر في الملف وإعداد تقرير في الغرض في 15 يوما من تاريخ الإحالة يرفع الى مكتب المجلس الذي يحيله الى الجلسة العامة السرية التي تصوت على القرار.

أشرف الرياحي
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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