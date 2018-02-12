العربي علمية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة ببنزرت لـ«الشروق» :هدفنا خدمة بنزرت و ليس لنا مصالح شخصية

مكتب الشروق ـ بنزرت:

خلف كما هو معلوم قرار إحداث محطة نقل بري على أطراف مدينة بنزرت و نقل عدد من سيارات الأجرة و النقل الريفي إليها ردود أفعال متباينة. حيث رفض أصحاب النقل الريفي التنقل.وعن أسباب ذلك و بعض النقاط الأخرى كان لنا هذا اللقاء مع رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة ببنزرت السيد العربي علمية لتوضيح الأمر. فكرة نقل محطة النقل الداخلي البري موجودة منذ 1999.وتم الانطلاق في الأشغال قبل التوقف عنها هكذا افتتح حديثه معنا السيد العربي علمية الذي أضاف «في تلك الفترة رصدت إدارة الجهوية للنقل ببنزرت مبلغ 69 ألف دينار و شرعنا في الأشغال قبل أن نتوقف بسبب تضاريس المنطقة و تم تفريق السيارات عبر عدة أنهج ببنزرت قبل أن تضيق بها المدينة بسبب الازدحام والتطور « خلف قرار نقل المحطة كما هو معلوم رد فعل سلبي من طرف سواق سيارات النقل الريفي الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بنزرت استمر ثلاثة أيام و كذلك احتجاج بعض الأهالي من منطقة لواتة مما يوحي بأن القرار كان فوقيا الأمر الذي نفاه محدثنا حيث قال « لم نتخذ القرار بمفردنا. بل تشاورنا مع الجميع ومع ممثلي سيارات النقل. والكل كان موافقا ومقتنعا مع تسجيل بعض المطالب وهذا مسجل في محاضر الجلسات. لكن ما راعنا إلاأن البعض انقلب في موقفه" .

وحول مطالب أهل القطاع أكد محدثنا أن السلطات -إثر عدة جلسات- وافقت على جميع مطالب أهل المهنة. وكانت حسب تصريحه «طلبوا نقل حافلات الشركة الجهوية للنقل المشتعلة على نفس الخط و المنافسة إلى المحطة وهذا تم بموافقة شركة النقل مشكورة كما طالبوا بتوفير مرافق ضرورية وهذا تم كذلك حتى حافلات خطوط باجة وجندوبة و الكاف تم نقلها إلى المحطة الجديدة مما خلق حيوية أكثر و تخفيف الضغط على وسط المدينة «.

ومن بين من احتجوا على نقل المحطة هم بعض مستعملي الخطوط المعنية وهم متساكنو عدد من مناطق بنزرت الجنوبية حول رد فعلهم و سبل إيجاد حلول لهم قال ضيفنا «لابد أن نبين أن المحطة الجديدة لا تبعد عن الموقف القديم سوى 700متر أو أكثر بقليل زد على ذلك موقع المحطة الجديدة قريب من عدة مرافق مثل المستشفى و الحي الإداري مما يعني أنها ليست كما صورها البعض. ثم لا يجب أن ننسى أنه في ولايات أخرى مثل سوسة و القيروان و العاصمة المحطات توجد في أطراف المدينة يعني نحن لم نأت بإجراء نشاز. ومع ذلك نقول سنفكر في حلول إضافية مثل الاقتراح على شركة النقل توفير حافلة ربط بين المحطة ووسط المدينة لأن ما يهمنا هو مصلحة الناس. وهي مناسبة لنؤكد أننا نحترم كل مواطني ولاية بنزرت سواء في المدينة أو في الأرياف و ليس لنا أي حكم مسبق تجاههم وحتى أن فهم البعض بعض التصريحات أن فيها تفرقة فهذه مناسبة لأوضح و نقول كل ما نفكر فيه هو راحة الناس و صورة بنزرت و ليست لنا أي أهداف خاصة".





حاوره مراد الدلاجي