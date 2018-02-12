باب الترشحات هذا الخميس:الأحزاب على خطّ السباق للبلديات

تونس ـ الشروق:

تشرع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بداية من الخميس القادم في مرحلة قبول ملفات الترشح للاستحقاق البلدي والتي أحدثت حركية فائقة داخل الاحزاب السياسية تحضيرا لها.

ومن جهته اعلن حزب نداء تونس انتهاءه من وضع القائمات الانتخابية التي ستكون حاضرة وفق رئيس اللجنة القانونية مراد دلش في كل البلديات، آخر الاستعداد التي اجراها الحزب لهذا الموعد تمثلت في لقاء وطني تم عقده يوم السبت الفارط بهدف اتمام الوثائق القانونية للقائمات والجوانب التقنية.

والدخول في كل الدوائر الانتخابية اعلنته ايضا حركة النهضة التي عقدت في مطلع الشهر الحالي ملتقى وطنيا اشرف عليه رئيس الحزب راشد الغنوشي وضم مشرفي الاعلام بالجهات قصد الاستعداد للحملات الانتخابية في الجهات والتي اعلن الحزب في وقت سابق دخولها بقائمات تجمع بين الحزبين والمستقلين.

وكان الاتحاد المدني المتكون من أحزاب افاق تونس والبديل التونسي والحزب الجمهوري والحركة الديمقراطية وحزب العمل الوطني الديمقراطي واللقاء الديمقراطي وحزب المبادرة والمسار الديمقراطي والاجتماعي وحزب المستقبل وحركة مشروع تونس وحزب تونس اولا قد اعلن نهاية جانفي الماضي المشاركة في الانتخابات البلدية بقائمات ائتلافية حيث تجري الاستعدادات بينها على قدم وساق لتقديم ترشحها في عدد من الدوائر الانتخابية.

وبدورها تجري الجبهة الشعبية جملة من اللقاءات المباشرة بالمواطنين في عدد من جهات الجمهورية وكان الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي قد اعلن المسعى نحو المشاركة في الاستحقاق البلدي باكبر عدد من القائمات بقائمات خاصة بها وبقائمات مشتركة ايضا،ومن جهته يواصل حزب التيار الديمقراطي لقاءاته الجهوية وكان قد اعلن في وقت سابق استعداده واعتزامه المشاركة في الانتخابات البلدية بقائمات حزبية مع امكانية تدعيمها بشخصيات مستقلة .

الشروط

وتجدر الاشارة الى أنّ باب الترشح للانتخابات البلدية يفتتح يوم الخميس 15 فيفري الجاري ويتواصل الى غاية 22 من الشهر نفسه حيث تتوزع مجمل شروط الترشح بين العامة والخاصة.

ومن بين الشروط العامة ضرورة توفر صفة الناخب والجنسية والسن وعدم الوقوع تحت طائلة الموانع القانونية فيما تتركز الشروط الخاصة بدفع القضاة والولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات ونحوهم الى الترشح خارج دوائرهم الانتخابية ، يضاف اليها ضرورة التقدم بقائمتين واحدة اصلية واخرى تكميلية يحترم فيها مبدأ التناصف وقاعدة التناوب ووجود مترشح من ذوي الاعاقة العضوية اوالبصرية اوالسمعية حتى لا تسقط القائمة، بالاضافة الى الشروط المتعلقة بالتسمية والرمز. هذا ويشار الى أنّ مطالب الترشح يقدمها رئيس القائمة أو احد اعضائها تودع مباشرة لدى الهيئة الفرعية الراجعة بالنظر للدائرة الانتخابية ويقدم مطلب الترشح في نظيرين باستعمال المطبوعة التي تعدها الهيئة للغرض على ان تكون معرفة بامضاء جميع المترشحين.

أشرف الرياحي