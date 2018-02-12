وخزة

البيه «البوّاب»

في بعض المؤسسات العمومية عادة ما تجد حارس المؤسسة يتأبّط كرسيّا واضعا ساقا على ساق ومستعدا لابتزاز الزائرين عند فتح الباب... أما «الحاجب» في بعض الادارات فيوهمك انه متنفّذ ويزرع لك الاسفلت وردا وأن كلمته مسموعة لدى الوالي أو المعتمد شريطة ان «تبيّض» له كفّه.

كذا الشأن في بعض المستشفيات فان بعض «الحرّاس» يجبرون الزوار على تقديم فروض الولاء والطاعة ببعض «الدنانير» حتى يتمكنوا من زيارة مرضاهم... فكيف القضاء على عقلية «الابتزاز» و«الرشوة» التي أصبحت سنّة مؤكدة.





مبروك خضري